Tensión en Apruebo Dignidad: Diputada Alejandra Sepúlveda señala que Federación Regionalista “no está de acuerdo con un cuarto retiro con impuestos o restricciones”

El cuarto retiro de fondos previsionales ha develado las diferencias existentes en Apruebo Dignidad, las que se han manifestado en otros debates como el quorum de los dos tercios en la Convención o el rol del Banco Central. En relación a lo primero, este lunes se pronunció la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, quien criticó la falta de coordinación de los partidos al interior del pacto Apruebo Dignidad en relación a esta materia. Cabe recordar que, según adelantó el candidato presidencial del bloque, Gabriel Boric, así como algunos integrantes del Frente Amplio, dentro de los próximos días se presentarían indicaciones al proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones que se discute en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Al respecto, la parlamentaria aseguró como partido no han sido contactados y que además no está de acuerdo con ponerle restricciones de ningún tipo a dicha iniciativa. “Como Federación Regionalista Verde no estamos de acuerdo en esto, creemos que las cuotas es absolutamente contraproducente, así como también la incorporación de impuesto” recalcó. En esa linea agregó que “las personas que hoy día tienen recursos para poder retirar son personas que tienen un historial previsional y han tenido una estabilidad laboral, no son personas ricas. Un ejemplo muy importante serían los profesores, que sobre todo los de mayor edad aún pueden tener recursos en su AFP, pero esto es porque tienen un historial previsional de mayor tiempo. Por eso es que creemos que no corresponde incorporar impuestos y tampoco cuotas. Lamento que no exista la coordinación suficiente, pero estamos absolutamente dispuestos a entregar nuestra argumentación como Federación Regionalista a los demás partidos de la coalición”. Asimismo, Sepúlveda adelantó una de las indicaciones que ya habían anunciado en la última sesión de la Comisión de Constitución, y que buscarán incluir en la discusión, las cuales estarán principalmente apuntadas al segundo retiro del 10% para los pensionados por la modalidad de Rentas Vitalicias, y que en este caso buscará flexibilizar el Pilar Solidario para estos pensionados, tal como ocurre con los del sistema de AFP. La legisladora señaló además que “una de las indicaciones que nosotros queremos incorporar en este cuarto retiro es que ese Pilar Solidario sea flexible. En la medida que disminuye la renta, como ocurre en un retiro del 10% de rentas vitalicias, baja la pensión, por lo tanto, creemos que debe aplicarse ahí un delta para que funcione el Pilar Solidario y, de esa forma, equiparar y que la pensión quede exactamente igual que antes del retiro”, concluyó.

