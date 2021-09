“Se cayó el mito de los dos tercios”: Elisa Loncón valora aprobación en general del reglamento de la Convención

El vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa indicó que la votación de este martes “da cuenta de cómo la Constituyente avanza a pasos firmes y hemos además logrado reivindicar ese poder que tiene para organizarse a sí misma, para darse sus propias reglas y mirar el horizonte, el futuro y no tanto la contingencia política”.

Durante la jornada de este martes en el ex Congreso Nacional el pleno de la Convención Constitucional aprobó el reglamento interno que regirá a la instancia encargada de la redacción de la nueva Carta Fundamental, con un respaldo de 145 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. Una sesión en la que, además, se definió que las propuestas de votación de los artículos contenidos en el documento fueran aprobadas por mayoría simple, es decir, por 78 votos, y no al cuórum de los los 2/3 a los que aspiraban convencionales de ChileVamos. Esto, luego que la semana pasada este sector presentara enmiendas para que cerca de 30 normas del Reglamento se sufragaran con 2/3. Así, con 29 votos a favor, 115 en contra y 7 abstenciones el organismo estableció que será votado por mayoría simple el artículo 94- uno de los más controversiales- que refiere al cuórum de 2/3 para aprobar las normas constitucionales. Además, en la instancia se ratificó el reglamento de ética y convivencia por 113 votos a favor, 28 en contra y 11 abstenciones. Posteriormente, le siguió el reglamento de Participación y Consulta Indígena, que fue aprobado por 125 votos a favor, 17 en contra y 10 abstenciones y la propuesta de Participación Popular que obtuvo un respaldo de 134 votos a favor, 5 en contra y 13 abstenciones. Finalmente, la propuesta de bases, principios y normas de Derechos Humanos, Individuales, Colectivos, Ambientales y de la Naturaleza, fue visada con 113 a favor, 23 en contra y 16 abstenciones. Terminada la sesión, la presidenta Elisa Loncón, comentó que este hecho fue “un gran paso que dimos como Convención Constitucional”, agregando que “unidos todos los sectores hemos avanzado aprobando las normas básicas que nos hemos dado como primera instancia. Avanzamos también en la definición de los cuórums simples que se votaron y se cayó el mito de los 2/3 que en nada ha entrampado el trabajo como Convención Constitucional”. Además, sobre las críticas del Presidente Sebastián Piñera en la que aseguró que “una mayoría de los constituyentes está debilitando a la familia” en referencia a la libertad de enseñanza, Loncón expresó “que la ciudadanía sepa, que todo el pueblo de Chile sepa, como lo hemos venido informando, estamos votando los reglamentos, no estamos votando contenidos, Es cierto, el tema educativo es un gran pilar para el cambio de la nueva Constitución, y cuando vamos a abrir agenda de contenido, ahí abordaremos todas las materias, que tienen que ver con los derechos a la educación. Así que, en ese sentido, no corresponde ese comentario, porque estamos trabajando normativa, y no contenido”. Mientras el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, destacó la labor de las comisiones provisorias que levantaron las propuestas reglamentarias. “Ha sido ratificado y aprobado por el Pleno de la Convención Constitucional con mayorías verdaderamente abrumadoras, muy por sobre los cuórum que tanta polémica han generado en estos días”, aseveró. Bassa también añadió que la jornada “da cuenta de cómo la Constituyente avanza a pasos firmes y hemos además logrado reivindicar ese poder que tiene para organizarse a sí misma, para darse sus propias reglas y mirar el horizonte, el futuro y no tanto la contingencia política”. El constituyente independiente por el distrito 20, Bastián Labbé, se refirió a la controversia a los 2/3 y explicó que si bien se aprobó en general el reglamento que incluye esta medida, “se estableció que cualquier cambio y modificación sea por cuórum simple. Entonces, nosotros y nosotras que hemos sido muy críticos respecto a los 2/3 como cuórum impuesto, existe la posibilidad también de presentar alguna indicación al respecto”, por lo que “abre evidentemente la discusión, el debate, las posibilidades y amplía los márgenes democráticos. Pero especialmente estamos muy contentos porque el plebiscito dirimente se va a votar por mayoría absoluta”. En tanto, la convencional de Revolución Democrática, Beatriz Sánchez, señaló que “es importante cumplir con esta primera etapa con los plazos que nos habíamos fijado. Vamos a cerrar así el mes de septiembre para llegar a octubre para entrar a los temas de fondo. Ahí vamos a discutir el régimen político para Chile, sobre el agua, las pensiones, la salud, la educación, los derechos fundamentales para el pueblo de Chile. Eso es lo que nos propusimos y ya estamos cumpliendo, y cerrando esta primera etapa, que nos deja muy satisfechas y satisfechos”. Cabe recordar que en principio esta discusión estaba prevista para el pasado jueves 9 de septiembre; sin embargo, tuvo que ser postergada tras el reclamo de constituyentes de pueblos originarios que se manifestaron en contra de que ciertas normas del reglamento de la Comisión de Participación y Consulta Indígena se rigiera por los 2/3. Lo que le valió críticas, incluso, a la dirección de la Mesa dirigida por Elisa Loncón y Jaime Bassa. Con todo, finalizada esta votación se abrió un plazo de 48 horas en la que los constituyentes podrán presentar indicaciones a los reglamentos, las que requieren de 30 firmas, para posteriormente someterlas a debate la próxima semana.

