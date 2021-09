Marcos Barraza y debate por los dos tercios: “En el fondo hay una intención no declarada de una Constitución minimalista”

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el convencional del Partido Comunista, Marcos Barraza, se refirió a la aprobación en general del reglamento de la Convención Constitucional y a la votación en particular que se realizará la próxima semana del texto. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile respecto de lo ocurrido durante esta semana y la polémica por el quórum de 2/3, Barraza sostuvo que “yo creo que efectivamente la Convención dio un salto cualitativo respecto de la incorporación de soberanía al interior del proceso. La derecha tiene razón que efectivamente lo que señala el capítulo XV de la reforma constitucional es que el reglamento general se vota por dos tercios y del mismo modo, señala que las normas constitucionales que se tienen que discutir también deben ser aprobadas por un quórum de 2/3”. De todas formas, el convencional representante del distrito 13 agrega que “lo que definió la Convención tiene dos dimensiones que me parecen relevantes: la primera es que los quórums asociados a las normas reglamentarias no son una definición político-administrativa de la Mesa directiva de la Convención, sino que es una decisión soberana del pleno, esto es relevante porque lo que se está diciendo es que las decisiones radican en el pleno de la Convención Constituyente“. Barraza aclaró además que “lo que establece la Convención es que no existe ningún quórum para aprobar normas reglamentarias de dos tercios y eso significa que todas las normas al interior de la Convención Constituyente se votan por mayoría simple. Alguien dirá con justa razón de que eso posibilitaría que, eventualmente, triunfarán quienes sostienen o defienden los dos tercios del acuerdo del 15 de noviembre y en estricto rigor pudiese ser así, pero también es cierto que al definir la convención que tiene soberanía respecto de su reglamento por mayoría absoluta, nada impide que en el futuro se presente una nueva norma y la derecha lo tiene claro”. Respecto de los argumentos que han buscado desdramatizar el debate en torno a los dos tercios, Barraza sostuvo que “se dijo por parte de la presidencia que se había derrumbado el mito de los dos tercios y yo creo que eso es falso, de ninguna manera, eso es ingenuidad en la política y razonar de esa manera es peligroso. Concuerdo que hay un tema de convicciones políticas pero también respecto de minorías y mayorías en términos prácticos”. Al respecto, Barraza agregó que “si uno mira constituciones comparadas del mundo no existen estos quórums supracalificados. A muchos les encanta aspirar llegar al estándar de Alemania en términos políticos y la constitución alemana no tiene quórums supracalificados”. Para el convencional del Partido Comunista, “el debate no es a mi juicio si es que uno está discutiendo en función de la Constitución obsoleta o si lo hace bajo los parámetros de la nueva Constitución, sino que sobre las correlaciones de fuerza, es decir, las mayorías que se puedan alcanzar para aprobar normas constitucionales que sean consistentes con transformaciones estructurales y yo tengo la impresión que quienes sostienen la regla de dos tercios, parten de la premisa que si esa mayoría tan amplia no aprueba una determinada norma constitucional no queda cristalizada y será materia de ley, entonces se está postergando el debate, en el fondo hay una intención no declarada de una constitución minimalista“. En esa línea, Barraza sostuvo que “no se estaría buscando una Constitución que represente de forma concreta y caracterizada un Estado democrático y social de derechos. En el fondo, atenuar el estándar del carácter transformador de la nueva Constitución dejando muchas de las deliberaciones a futuras legislaciones. Es una falacia sostener que los dos tercios son fáciles de alcanzar, la derecha tiene 37 votos, entre exConcertación hay 6 votos, liberales 5 más, es decir, obtener un tercio móvil como la misma derecha lo ha señalado, para obstruir normas constitucionales y transformadoras no es tan difícil”. Finalmente, respecto de si estas diferencias al interior de la Convención puedan afectar la relación en Apruebo Dignidad, el militante del Partido Comunista sostuvo que “nosotros somos solidarios y estamos apoyando la candidatura del diputado Boric. No solo porque fuimos derrotados en las primarias, sino porque Chile vive un momento determinante en su historia que es un cambio constitucional y sería un contrasentido que ese cambio no fuera acompañado por un gobierno con perspectiva antineoliberal“. En ese sentido, Marcos Barraza sostuvo que “creo que existe y prevalece una idea antineoliberal en Apruebo Dignidad, pero también existen fuerzas que presionan desde expartidos de la Concertación que buscan un apoyo condicionado a una atenuación de las idea antineoliberales y eso claramente uno tiene que enfrentarlo con claridad. Cuando digo que uno tiene que cautelar que las ideas de izquierda y antineoliberales estén presentes, lo digo con la convicción de que también es un ejercicio en permanente disputa”.

