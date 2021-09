“No vamos a apoyar esa indicación”: Bancada Regionalista se desmarca de Apruebo Dignidad por impuestos en cuarto retiro

"Creemos que no es el momento, que no es la oportunidad en pandemia, pues nuestro interés está en cómo podemos proteger y disminuir la carga a las familias de clase media" señalaron desde la colectividad.

Tal como lo había adelantado hace algunos días, la diputada y jefa de Bancada de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, anunció, tras la reunión de los partidos integrantes del pacto Apruebo Dignidad para zanjar posturas frente al proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones, que no respaldarán la indicación para que este nuevo retiro del 10% constituya renta. Según explicó, “como Federación Regionalista no vamos a apoyar la indicación de los impuestos, creemos que no es el momento, que no es la oportunidad en pandemia, pues nuestro interés está en cómo podemos proteger y disminuir la carga a las familias de clase media” argumentó. En esa linea, la parlamentaria señaló que “no vamos a apoyar esta indicación, pero estamos absolutamente dispuestos a las reformas tributarias que sean necesarias, al royalty minero, a los superricos, etc. A una reforma de verdad, contundente y que permita equilibrar la cancha en el país”. Asimismo, Sepúlveda recalcó que “queremos agradecer también al candidato presidencial de nuestra coalición, Gabriel Boric, por administrar estas diferencias, por respetar estas diferencias y por el estilo dialogante que ha tenido con la Federación Regionalista y con Apruebo Dignidad”, concluyó.

