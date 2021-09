1c2d1a6100

Internacional Cristina Fernández luego de la derrota oficialista: "Solo le pido al Presidente que honre la voluntad del pueblo argentino" En una carta pública, la vicepresidenta se refirió a la crisis que vive el gobierno de Alberto Fernández y apuntó a una fractura en el Ejecutivo al que, sin embargo, comprometió apoyo y lealtad. Acusó, eso sí, "operaciones de prensa" en su contra. Diario UChile Viernes 17 de septiembre 2021 13:25 hrs.

Lejos están por terminar las tensiones en el gobierno de Argentina, tras las primarias parlamentarias, conocidas como PASO, del pasado domingo 12 de septiembre, en la que la centroderecha logró la mayoría de los votos, lo que significó una derrota para la coalición peronista El Frente de Todos, liderado por el presidente Alberto Fernández. Bajo ese contexto la vicepresidenta y exmandataria, Cristina Fernández, publicó una carta titulada “Como siempre…sinceramente” en la que contó detalles sobre la crisis interna al interior del Ejecutivo, sus advertencias al mandatario de cara a las elecciones y su postura de ejecutar el 2,4% del PIB para enfrentar el contexto sanitario y social. Según consignó el medio trasandino Página 12, el objetivo de la expresidenta no era solo replicar las especulaciones en torno al reordenamiento del gabinete, sino que buscaba hacer hincapié en la sub-ejecución presupuestaria frente a la magnitud de la crisis y la necesidad de pegar un “volantazo” en la política económica. Esto, luego que algunos funcionarios y ministros, pusieran sus cargos a disposición tras el resultado de las elecciones, entre ellos el titular del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, a quien, según un trascendido de la vocería presidencial, el Mandatario le habría aceptado la renuncia. Hecho que fue desmentido por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el propio Alberto Fernández. Asimismo, Cristina Fernández transparentó las diversas reuniones que sostuvo con el Presidente en Olivos, donde siempre le planteó lo que para ella constituía “una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios -especialmente en alimentos y remedios- y falta de trabajo, sin desconocer, obviamente, el impacto de las dos pandemias: la macrista primero y la sanitaria a los 99 días de haber asumido el gobierno”. “También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez… me cansé de decirlo… y no sólo al Presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar “muy bien” las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era “no leo encuestas… leo economía y política y trato de ver la realidad”, expresó la vicepresidenta. Fernández además aseguró que ella “no jaquea al presidente” y acusó que no seguirá tolerando “las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero hacen de mí y sobre nuestro espacio político”, en referencia al secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, a quien cuestionó y dejó entrever que era uno de los “funcionarios y funcionarias que no funcionaban”. Y finaliza la misiva, señalando que “cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a Presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi Patria. Sólo le pido al Presidente que honre aquella decisión… pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino”.

