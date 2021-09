bc9fa5374e

f89133f796

Internacional Paulina Astroza por elecciones en Alemania: “se abre una gran incógnita respecto a quién va a suceder a Angela Merkel” En conversación con Radio Análisis, la Directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, abordó las elecciones alemanas del próximo 26 de septiembre. Diario Uchile Lunes 20 de septiembre 2021 13:02 hrs. Me Gusta Compartir

El domingo se realizó el tercer debate televisivo entre los aspirantes a liderar Alemania. Apenas finalizó se conoció una encuesta realizada por el Instituto Demoscópico Forsa entre 2 mil espectadores, y los resultados confirmaron la distancia del favorito: un 42% cree que el ganador fue el socialdemócrata Olaf Scholz, seguido por el cristianodemócrata Armin Laschet con un 27% y un 25% se inclinó la verde Annalena Baerbock. En este contexto, la Directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, explicó que este debate se llevó a cabo con los partidos que presentaron candidatos para aspirar a la Cancillería, lo que deja afuera a los otros partidos políticos de Alemania. “Hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir en los comicios,y lo más probable es que venga una etapa muy larga de negociación para formar gobierno, porque son un sistema parlamentario, distinto al nuestro, que es presidencial”, señaló la académica. La académica comentó la disminución del apoyo popular de los pactos tradicionales como el Partido Popular Europeo, del ala conservadora de centro derecha, y el Partido Socialdemócrata de Alemania, ligado a la centro izquierda, una situación que se ha vivido durante los últimos 20 años. “Los electores votan por otros partidos distintos a estos que tradicionalmente habían manejado la política, tanto en Alemania como en Europa en general, y eso es lo que está pasando hoy día”, indicó Astroza. Consultada sobre la figura de la saliente canciller, Paulina Astroza explicó que una generación de alemanes creció bajo el liderazgo de Angela Merkel, “una mujer con características fuertes de liderazgo y, si ella hubiese querido presentarse a esta elección, la gana”. También explicó que Merkel había decidido no presentarse a un nuevo periodo en el año 2017, pero el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos cambió esos planes. “Obama la va a visitar y le pide que tome el testimonio de esta democracia liberal. Ella se sintió presionada a seguir porque el contexto se veía muy feo en aquella época, pero ahora dijo que ya no quería continuar”, destacó. Sobre la nominación del presidente de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (C.D.U.), Armin Laschet, por encima de Markus Söder, de la Unión Social Cristiana de Baviera (C.S.U.), la académica se refirió a las diferencias en esta alianza política que reflejan la pérdida de votos de las encuestas alemanas. También recordó que en las últimas elecciones realizadas en Baviera, la C.S.U. disminuyó muchísimo su votación en contraste al aumento de votos del Partido Verde. “Las peleas, los cuchillos, vienen hace tiempo. En general, la Democracia Cristiana alemana ha tenido un problema de identidad. Algunos sienten que Angela Merkel llevó demasiado al centro al partido y, por lo tanto, creen que se ha socialdemocratizado a la C.D.U. Esto les ha causado un perjuicio y los sectores más de derecha han planteado que debió haberse mantenido con esta tradición mucho más conservadora que haberse llevado tan al centro. Hoy día aparece como el continuador, el más merkeliano de los candidatos, justamente Olaf Scholz de la socialdemocracia, como el continuador de lo que es Angela Merkel. De la estabilidad, del centro, de mantenerse moderado”, explicó Astroza. Asimismo, abordó que la lógica de los votantes alemanes apunta a la figura de los candidatos más que al partido político que representan. En esa línea, la académica destacó que la popularidad de Merkel no influye directamente en la campaña política, y que su apoyo no significa que su candidato sea electo ganador ya que “si hay una cosa cierta es una: y es que Angela Merkel no continúa como la canciller de Alemania, puesto que ocupó durante 16 años y que ella, por voluntad propia, anunció que no se presentaba a estas nuevas elecciones. Entonces se abre una gran incógnita respecto a quién va a suceder a Angela Merkel”. “No hay que pensar en la política no con la lógica tradicional. Hay que adaptarse al nuevo pensamiento como está funcionando la sociedad al momento de votar”, cerró la experta en derecho internacional.

El domingo se realizó el tercer debate televisivo entre los aspirantes a liderar Alemania. Apenas finalizó se conoció una encuesta realizada por el Instituto Demoscópico Forsa entre 2 mil espectadores, y los resultados confirmaron la distancia del favorito: un 42% cree que el ganador fue el socialdemócrata Olaf Scholz, seguido por el cristianodemócrata Armin Laschet con un 27% y un 25% se inclinó la verde Annalena Baerbock. En este contexto, la Directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, explicó que este debate se llevó a cabo con los partidos que presentaron candidatos para aspirar a la Cancillería, lo que deja afuera a los otros partidos políticos de Alemania. “Hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a ocurrir en los comicios,y lo más probable es que venga una etapa muy larga de negociación para formar gobierno, porque son un sistema parlamentario, distinto al nuestro, que es presidencial”, señaló la académica. La académica comentó la disminución del apoyo popular de los pactos tradicionales como el Partido Popular Europeo, del ala conservadora de centro derecha, y el Partido Socialdemócrata de Alemania, ligado a la centro izquierda, una situación que se ha vivido durante los últimos 20 años. “Los electores votan por otros partidos distintos a estos que tradicionalmente habían manejado la política, tanto en Alemania como en Europa en general, y eso es lo que está pasando hoy día”, indicó Astroza. Consultada sobre la figura de la saliente canciller, Paulina Astroza explicó que una generación de alemanes creció bajo el liderazgo de Angela Merkel, “una mujer con características fuertes de liderazgo y, si ella hubiese querido presentarse a esta elección, la gana”. También explicó que Merkel había decidido no presentarse a un nuevo periodo en el año 2017, pero el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos cambió esos planes. “Obama la va a visitar y le pide que tome el testimonio de esta democracia liberal. Ella se sintió presionada a seguir porque el contexto se veía muy feo en aquella época, pero ahora dijo que ya no quería continuar”, destacó. Sobre la nominación del presidente de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (C.D.U.), Armin Laschet, por encima de Markus Söder, de la Unión Social Cristiana de Baviera (C.S.U.), la académica se refirió a las diferencias en esta alianza política que reflejan la pérdida de votos de las encuestas alemanas. También recordó que en las últimas elecciones realizadas en Baviera, la C.S.U. disminuyó muchísimo su votación en contraste al aumento de votos del Partido Verde. “Las peleas, los cuchillos, vienen hace tiempo. En general, la Democracia Cristiana alemana ha tenido un problema de identidad. Algunos sienten que Angela Merkel llevó demasiado al centro al partido y, por lo tanto, creen que se ha socialdemocratizado a la C.D.U. Esto les ha causado un perjuicio y los sectores más de derecha han planteado que debió haberse mantenido con esta tradición mucho más conservadora que haberse llevado tan al centro. Hoy día aparece como el continuador, el más merkeliano de los candidatos, justamente Olaf Scholz de la socialdemocracia, como el continuador de lo que es Angela Merkel. De la estabilidad, del centro, de mantenerse moderado”, explicó Astroza. Asimismo, abordó que la lógica de los votantes alemanes apunta a la figura de los candidatos más que al partido político que representan. En esa línea, la académica destacó que la popularidad de Merkel no influye directamente en la campaña política, y que su apoyo no significa que su candidato sea electo ganador ya que “si hay una cosa cierta es una: y es que Angela Merkel no continúa como la canciller de Alemania, puesto que ocupó durante 16 años y que ella, por voluntad propia, anunció que no se presentaba a estas nuevas elecciones. Entonces se abre una gran incógnita respecto a quién va a suceder a Angela Merkel”. “No hay que pensar en la política no con la lógica tradicional. Hay que adaptarse al nuevo pensamiento como está funcionando la sociedad al momento de votar”, cerró la experta en derecho internacional.