Nacional Rojas Vade renuncia a la Convención Constituyente El ahora ex convencional sostuvo que el rol de la entidad "es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado". Diario Uchile Lunes 20 de septiembre 2021 11:59 hrs.

Rodrigo Rojas Vade anunció este lunes que renuncia a la Convención Constituyente señalando que no asistirá a las sesiones ni se conectará de manera remota “independiente de mi estado de salud”, subrayó. En un video difundido esta mañana, Rojas indicó que el rol de la Convención “es demasiado importante como para ser una dificultad en su funcionamiento o resultado. Desde ya manifiesto anhelo que sean 155 los que defiendan el proyecto de constitución política que entregarán al país para su ratificación y dejar atrás la nefasta Constitución de 1980”. De esta forma, Rojas Vade pretende que se busque a un reemplazante en su escaño, aunque el sistema no contempla tal situación al haber accedido a la instancia con una candidatura independiente. Por otra parte, reiteró que “quiero pedir disculpas a todas las personas que se han sentido traicionadas. He cometido errores muy graves, pero ningún delito. Mi enfermedad es real. El dinero que recibí en una actividad solidaria fue destinado para solventar deudas adquiridas por mis problemas médicos”, agregó. Asimismo, precisó que “no soy un delincuente, soy alguien que se equivocó. No busco privilegios ayer y no los busco hoy. No invoco fuero ni lo voy a hacer y estaré protestando en las calles cada vez que lo crea necesario”. Respecto del trabajo realizado en la Constituyente, Rojas indicó que “no aceptaré dinero por los días que no trabajaré sin justificación. Tan pronto exista el mecanismo para presentar mi renuncia formal, haré uso del mismo. No trabajaré en la Convención y presentaré mi renuncia porque la nueva constitución debe reflejar un país digno donde quienes cometen errores los reconocen y asumen sus consecuencias”.

