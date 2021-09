05530156cb

Semana clave para el cuarto retiro: Proyecto enfrentará su primera votación en particular en el marco de la reforma de pensiones de Piñera Las preferencias de voto sobre la propuesta es un escenario que aún no está claro. Aún así la experiencia de los anteriores retiros ha dilucidado que las mayorías se han ido construyendo en la medida que avanza la moción parlamentaria. Maria Luisa Cisternas Lunes 20 de septiembre 2021 20:49 hrs.

Este miércoles 22 de septiembre la Comisión de Constitución de la Cámara realizará la votación en particular del proyecto del cuarto retiro de los fondos de pensiones para efectos de que, con la venia de los Comités Parlamentarios y del presidente de la sala, sea sometido a votación al interior del hemiciclo durante la próxima semana. Una deliberación a realizarse en la instancia una semana después de la fecha límite para ingresar indicaciones al texto y entre las cuales destacaron las iniciativas de Apruebo Dignidad al proyecto, particularmente la que consta de incluir impuestos a rentas sobre los $2,5 millones de pesos, lo que equivale al 5 por ciento del total de la ciudadanía habilitada para un cuarto retiro. Asimismo el conglomerado liderado por Gabriel Boric apunta a limitar el tope máximo del monto a retirar para el mismo segmento de la población, a modo de reducir las 150 UF permitidas ($4 millones) a 100 UF ($3 millones). Ambas indicaciones que buscan acelerar la discusión parlamentaria, mitigando los efectos negativos a la macroeconomía que podría devenir con otro retiro de los fondos de las AFP, lo que es uno de los argumentos que se arguye desde oficialismo para oponerse al proyecto de ley. Así lo explicó el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez. “Hoy hay mucha incertidumbre respecto a los votos en la sala y las indicaciones justamente son para viabilizar esta votación, que salga lo antes posible, que podamos dar vuelta algunos votos de derecha que todavía están dubitativos y que hace que exista mucha incertidumbre a la hora de contar con el quórum necesario para despachar este retiro al Senado”, señaló. Las mociones de Apruebo Dignidad suscitaron críticas desde Nuevo Pacto Social al considerarse la “letra chica” del proyecto de ley, pero no fue la única diferencia que se encontró. Dentro del mismo pacto, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) se desmarcó de la indicación que dispone que la cuarta extracción de las AFP constituya renta. En ese sentido la diputada y jefa de bancada del FRVS, Alejandra Sepúlveda, señaló que “a nosotros nos hubiese gustado que el techo hubiese sido mucho mayor”. “Uno retira todo lo que tiene que ver con la cotización, las leyes laborales, etc. Y aquí estamos hablando de cómo defendemos a una clase media que está complicada, que además muchos de ellos han perdido el empleo, personas sobre los 45 a 50 años que pueden retirar hoy día, porque no es que sean ricos sino que han tenido una historia previsional y han tenido una estabilidad laboral”, afirmó. A eso Sepúlveda agregó que las políticas en términos de recaudación e impuestos deben abordarse en una forma y tiempo diferente a la discusión del cuarto retiro. La legisladora considera que eso es un asunto que debe recaer en “una reforma tributaria de verdad que saque las extensiones, que incorpore a los súper ricos y al royalty minero“, mencionó. Alejandra Sepúlveda, diputada del FRVS. En la misma línea el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Marco Ilabaca (PS) sostuvo que premilitarmente no respaldará la indicación de los impuestos al 5 por ciento habilitado para el cuarto retiro. No obstante en la medida que la iniciativa propicie el avance del proyecto, estaría disponible a reconsiderar su postura. “No creo que corresponda la aplicación de impuestos estableciéndose para este tipo de rentas. Estamos tratando de sacar un proyecto lo más simple posible sin ningún tipo de complicación. Ahora, en el evento que nos asegure la cantidad de votos suficiente para que el proyecto logre avanzar en la Cámara de Diputados, no me cierro en ningún caso a aprobarlo”, reparó. Las preferencias de voto sobre la cuarta extracción de los ahorros previsionales es un escenario que aún no está claro. Desde el oficialismo se ha aseverado que la iniciativa no cuenta con los votos necesarios para ser aprobada, razón por la que el diputado de Evópoli y vicepresidente de la Cámara Francisco Undurraga, la calificó como un “juego de ilusiones”. Pero pese a que desde las tiendas políticas de derecha se asegure que el cuarto retiro se caerá en el pleno de la Cámara o en el Senado, o bien, a que confíen en el proyecto ingresado este lunes por el Gobierno terminará por cuadrar a los legisladores en un rechazo al retiro de los fondos, lo cierto es que el proyecto tiene respaldo de una parte de los parlamentarios del pacto, como es el caso de la diputada Paulina Núñez (RN). Para la diputada del FRVS en tanto, la experiencia de los anteriores retiros ha dilucidado que independientemente a que las mayorías nunca han partido siendo auspiciosas para el retiro de parte de los fondos de pensiones, estas se han ido construyendo en la medida que avanza la moción parlamentaria. “Esa situación se va a ir dando como ha ocurrido en el primer, segundo y tercer retiro (…) Yo creo que hay que ir revisando el proyecto en cada una de sus etapas, pasando el miércoles la Comisión de Constitución, luego a la sala y yo creo que vamos a tener los votos en la Cámara y tendremos que ir construyendo con los senadores la mayoría que se necesita para aprobar el cuarto retiro”, indicó Alejandra Sepúlveda. Cuarto retiro ¿Impacto en la inflación? En conversación con nuestro medio, el economista y vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA) Manuel Riesco, señaló que un cuarto retiro de los fondos de pensiones efectivamente implicaría un alza de los precios en la medida que incurre en mayor demanda. Sin embargo no representa inflación. “Hablar de inflación en un lenguaje común es referirse a un alza de precios, sin embargo para la teoría económica la inflación es un concepto muy preciso. No cualquier alza de precio es inflación, ya que inflación es una depreciación masiva de la moneda. Las alzas o bajas de precios se producen porque hay desajustes entre la oferta y la demanda de productos y esto ocurre todo el tiempo”, señaló. Este desajuste es el que ha afectado a todas las regiones del mundo en la medida que el Covid ha desarticulado toda la producción de manera transversal, lo que ha devenido en el alza de los precios añadió Riesco. No obstante no implica necesariamente un fenómeno inflacionario. En ese sentido y en lo relativo al cuarto retiro, el economista aseguró que la política no viene a depreciar la moneda en la medida que no se financia con emisión inorgánica del Banco Central. Manuel Riesco, economista y vicepresidente de CENDA. “Es traspasar los recursos que tienen las empresas a los trabajadores y los trabajadores van y lo gastan ¿Por qué digo que lo tienen las empresas? porque el dinero de las AFP lo tienen los empresarios y no todos, sino un puñado de empresarios súper ricos que lo tienen invertido en sus negocios. Entonces el hecho de que tienen que devolver esta plata significa que tienen que devolverla a quienes la prestaron y es plata real, no es plata que emita el Banco Central y por lo tanto la moneda chilena no se ha depreciado nada el último año, de hecho se ha apreciado, o sea vale más hoy día“, explicó. A eso Riesco aseguró que los retiros de fondos de pensiones es una política extraordinaria e inédita en la historia del país en orden de la redistribución de los ingresos. “Según el Banco Central el total de las ayudas estatales o de las políticas estatales -considerando la política de los retiros- alcanzarán 70 mil millones de dólares a fin de año si es que se extiende el IFE, de los cuales 50 mil han sido los retiros y todo el resto de las políticas estatales han sido 20 mil. O sea la política potente de reactivación y de redistribución del ingreso ha sido los retiros, porque resulta que 50 mil millones de dólares equivalen al 56 por ciento de la masa de salarios imponibles de los últimos 12 meses”. Esta semana clave para el cuarto retiro se enmarca paralelamente en el ingreso del proyecto de la ley corta de pensiones que efectuó el Gobierno con carácter de discusión inmediata a la Cámara de Diputados y Diputadas, confirmando el fin o la reducción de algunas exenciones tributarias para el financiamiento del proyecto. La iniciativa que busca aumentar la pensión básica solidaria a 177 mil pesos mensuales, extender la cobertura del aporte previsional solidario desde el 60% actual al 80% de la población más vulnerable y establecer que la cotización previsional y el seguro de invalidez y sobrevivencia de las personas que estén sin trabajo sean cubiertas por el Seguro de Cesantía fue firmada este lunes por el Presidente Sebastián Piñera, al tiempo que requirió celeridad del Parlamento para su pronta aprobación. No obstante desde la oposición se considera que a la iniciativa aún le falta considerar la baja en la tasa de mortalidad para el cálculo de las pensiones, fortalecer y subir la Pensión Máxima con Aporte Solidario para tener un mayor umbral donde el Pilar Solidario pueda aplicarse, incluir en el Pilar Solidario también a aquellas personas pensionadas por invalidez que son menores de 65 años, flexibilizar el Pilar Solidario a los pensionados de Rentas Vitalicias que producto de los retiros del 10% de fondos previsionales, presenten una baja en sus pensiones y de esta manera compensar dicha baja en la pensión a través de esta política e incorporar al Pilar Solidario a las mujeres que se pensionan desde los 60 años. Por lo pronto la votación particular del cuarto retiro comenzará a las 15 horas de este miércoles, donde se resolverá también indicaciones que buscan habilitar la opción de retirar el 100% de los fondos en la eventualidad de enfermedad catastrófica y además el que las personas pensionadas con Renta Vitalicia tengan la alternativa de acceder a un anticipo del 10% de sus cuentas, monto que posteriormente será descontado en cuotas.

