Eurodiputados en Chile descartan eventual “lobby” con la Convención para modernizar el TLC entre Chile y la UE

“¿Acaso un eurodiputado es un lobby? Un lobby representa intereses empresariales y un diputado representa a los ciudadanos, es más, he venido aquí representando a los ciudadanos para conocer la realidad del proceso constituyente que se está llevando a cabo, así que nada más lejos de eso”, sostuvo Inmaculada Rodríguez-Piñero.

La tarde de este martes, la delegación de eurodiputados de visita en el país se reunió con Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional; y Jaime Bassa, vicepresidente de la instancia. El encuentro sirvió para que los eurodiputados se interiorizaran con el proceso constituyente e intercambiaran ideas, opiniones y recomendaciones respecto de la igualdad de género, descentralización y protección social. Sin embargo, la visita de esta misión ha sido criticada por algunos parlamentarios, constituyentes y dirigentes sociales ya que se enmarca en las conversaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea. De hecho, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, dijo: “que vengan eurodiputados a Chile, que hagan una visita, que se reúnan con el Presidente, me parecería gravísimo si hay intentos claros o subrepticios de interferir en el trabajo autónomo de la Convención Constitucional”. Recordemos que a propósito del TPP-11 los tratados de libre comercio han entrado en cuestionamientos por parte de la sociedad civil, especialmente por los condicionamientos que imponen a las transformaciones en política pública. Y es la razón por la cual, en julio pasado, 47 constituyentes enviaron una carta a la entonces presidente del Senado, Yasna Provoste, solicitándole que no se tramitara ningún TLC mientras la Convención no redefina la relación entre la institucionalidad y este tipo de acuerdos. En este contexto, el encuentro de los eurodiputados con Loncón y Bassa fue visto, por muchos, como un lobby de los eurodiputados. Ante esto, Inmaculada Rodríguez Piñero, quien encabeza la delegación europea, cuestionó a quienes han criticado su visita sindicándola como una “visita de lobby”. “¿Acaso un eurodiputado es un lobby? Un lobby representa intereses empresariales y un diputado representa a los ciudadanos, es más, he venido aquí representando a los ciudadanos para conocer la realidad del proceso constituyente que se está llevando a cabo, así que nada más lejos de eso”. Además, la legisladora europea señaló que ellos no son negociadores, sino que este proceso está en manos de otras autoridades e instituciones. “Nosotros no somos negociadores, negocia el Poder Ejecutivo y el Parlamento Europeo, cuando finalice el proceso de negociación tendrá la última palabra para su ratificación o no, pero no somos ni negociadores ni lobbys, somos eurodiputados”. De esta manera, los eurodiputados descartaron cualquier “intervención” en el proceso que vive Chile en favor del TLC, afirmando que su visita a la Convención fue para conocer su funcionamiento e intercambiar experiencias. La delegación que se encuentra en Chile es encabezada por Inmaculada Rodríguez-Piñero, presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile de España, y los diputados Leopoldo López Gil, Marc Angel, Samira Rafaela y María Soraya Rodríguez. Foto portada: gentileza de Radio Portales

La tarde de este martes, la delegación de eurodiputados de visita en el país se reunió con Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional; y Jaime Bassa, vicepresidente de la instancia. El encuentro sirvió para que los eurodiputados se interiorizaran con el proceso constituyente e intercambiaran ideas, opiniones y recomendaciones respecto de la igualdad de género, descentralización y protección social. Sin embargo, la visita de esta misión ha sido criticada por algunos parlamentarios, constituyentes y dirigentes sociales ya que se enmarca en las conversaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio entre Chile y la Unión Europea. De hecho, el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, dijo: “que vengan eurodiputados a Chile, que hagan una visita, que se reúnan con el Presidente, me parecería gravísimo si hay intentos claros o subrepticios de interferir en el trabajo autónomo de la Convención Constitucional”. Recordemos que a propósito del TPP-11 los tratados de libre comercio han entrado en cuestionamientos por parte de la sociedad civil, especialmente por los condicionamientos que imponen a las transformaciones en política pública. Y es la razón por la cual, en julio pasado, 47 constituyentes enviaron una carta a la entonces presidente del Senado, Yasna Provoste, solicitándole que no se tramitara ningún TLC mientras la Convención no redefina la relación entre la institucionalidad y este tipo de acuerdos. En este contexto, el encuentro de los eurodiputados con Loncón y Bassa fue visto, por muchos, como un lobby de los eurodiputados. Ante esto, Inmaculada Rodríguez Piñero, quien encabeza la delegación europea, cuestionó a quienes han criticado su visita sindicándola como una “visita de lobby”. “¿Acaso un eurodiputado es un lobby? Un lobby representa intereses empresariales y un diputado representa a los ciudadanos, es más, he venido aquí representando a los ciudadanos para conocer la realidad del proceso constituyente que se está llevando a cabo, así que nada más lejos de eso”. Además, la legisladora europea señaló que ellos no son negociadores, sino que este proceso está en manos de otras autoridades e instituciones. “Nosotros no somos negociadores, negocia el Poder Ejecutivo y el Parlamento Europeo, cuando finalice el proceso de negociación tendrá la última palabra para su ratificación o no, pero no somos ni negociadores ni lobbys, somos eurodiputados”. De esta manera, los eurodiputados descartaron cualquier “intervención” en el proceso que vive Chile en favor del TLC, afirmando que su visita a la Convención fue para conocer su funcionamiento e intercambiar experiencias. La delegación que se encuentra en Chile es encabezada por Inmaculada Rodríguez-Piñero, presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile de España, y los diputados Leopoldo López Gil, Marc Angel, Samira Rafaela y María Soraya Rodríguez. Foto portada: gentileza de Radio Portales