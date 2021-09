5428edcb33

Nacional Pensiones Política Trabajo Cuarto retiro: Rechazan propuesta de impuestos y acusan fuertes presiones del Gobierno para evitar la aprobación de la iniciativa Este lunes 27 de septiembre continuará la votación de proyecto de retiro de fondos de pensiones hasta total despacho al pleno de la Cámara de diputados y diputadas. Maria Luisa Cisternas Miércoles 22 de septiembre 2021 19:49 hrs.

La Comisión de Constitución de la Cámara se reunió la tarde de este miércoles para votar en particular el proyecto de ley que permite el cuarto retiro de los fondos previsionales, sesión que no consideró total despacho al pleno al no lograr la unanimidad de la mesa. En la instancia los y las legisladoras votaron tres indicaciones del proyecto, dentro de las cuales se abordó la moción del Frente Amplio junto al Partido Comunista de cobrar impuesto por el retiro a quienes ganen más de $2,5 millones de pesos mensuales, lo que equivale al 5% de la población total que estaría en condiciones de efectuar el cuarto retiro, según el conglomerado, y que considera además un límite al tope del monto a extraer a 100 UF (3 millones de pesos). La indicación que suscitó las criticas de parte de Nuevo Pacto Social y del FRVS- que se desmarcó de la iniciativa- no prosperó en la Comisión de Constitución, al declararse inadmisible por 7 votos contra 6 y cero abstenciones. La diputada del Partido Humanista Pamela Hiles, requirió al presidente de la instancia someter a votación la admisibilidad de la indicación al ser inconstitucional. Además tildó de “vergonzoso” el hecho que las bancadas del pacto que lidera Gabriel Boric pretendiesen cobrar impuestos a los trabajadores en medio de la crisis económica, social y sanitaria en la que se encuentra el país. “Quiero hacer una petición de declaración de inadmisibilidad de esta indicación por no ser parte de la idea matriz del proyecto que estamos asistiendo que busca entregar fondos a las personas para enfrentar la pandemia, justamente socorrer a esas personas y no como esta indicación crear un tributo improcedente que no señala destino ni propósito, que discrimina a personas en base al cálculo de sus rentas focalizando arbitrariamente”, señaló. En seguida, el diputado de la UDI Jorge Alessandri se sumó a la solicitud de la parlamentaria, arguyendo que “las dos indicaciones lo que hacen en la práctica es atrasar este retiro hasta el primero de mayo del 2022, porque ambas dicen que hay que calcular el ingreso del año del retiro y ¿cuándo en Chile sabemos cuánto ganamos en un año? En la declaración de impuestos y ¿cuándo es esa declaración? Hasta el 30 de abril, por lo tanto lo que hace la indicación del diputado Boric, Ibáñez y otros es chutear el cuarto retiro al primero de mayo del 2022, al próximo gobierno”. Al respecto el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez aseguró que la materia tributaria que consideraba la indicación no innova con respecto a lo que se ha incorporado en los anteriores retiros. “Se consideró admisible un proyecto de ley que fue firmado por varios parlamentarios de acá donde se hace remisión al segundo retiro que está escrito en los mismos términos que esta indicación, que habla el año que se hizo el retiro, que fue firmado por la diputada Jiles entre otros y que era con impuesto a quienes ganaran de 1,5 millones hacia arriba y eso declaró admisible. De hecho fue uno de los proyectos de ley que se refundó, que se fusionó con los otros proyectos de ley, o sea ya se declaró admisible un proyecto de ley que regula en materias tributarias“, explicó el frenteamplista. La admisibilidad de la votación contó con el respaldo del presidente de la Comisión, Marco Ilabaca (PS) quien fundamentó que “en definitiva toda la discusión de este proyecto ha estado dentro de esta misma tónica, por lo tanto creo absolutamente admisible la indicación”. No obstante agregó “en el fondo de la discusión en ningún caso estoy de acuerdo. No creo que haya que establecer impuestos para los trabajadores, por lo mismo si se declaraba admisible la iba a rechazar en el momento oportuno“. En la misma línea, el diputado René Saffiro (IND) señaló que “la indicación es admisible, en consecuencia voto por la postura de la mesa, sin prejuicio de en su minuto rechazar el tributo que se pretende cobrar a quienes hagan el cuarto retiro”, reparó. Por su parte, el parlamentario socialista, Leonardo Soto sostuvo que “en los trabajadores no hay súper ricos, pueden haber profesionales que les vaya bien un día y otro día mal, pero aquí no hay súper ricos y nosotros hemos hecho ayuda en este mismo Congreso a personas o a instituciones para que puedan sobrevivir a la pandemia, por ejemplo a las empresas, les hemos condonado impuestos, les hemos rebajado impuestos, les hemos postergado impuestos y no tan solo el 2020, sino también el 2021 y hasta el 2022 para ayudarlas a sobrevivir a la pandemia. Por eso a mí no me parece que tengamos a cobrar impuestos a personas” precisó, agregando el estar en contra de la indicación, pero declarándola admisible. Enfermedad catastrófica Una indicación del conglomerado de Gabriel Boric que sí pasó el filtro de la Comisión fue la que habilita el retiro total de los fondos previsionales en el caso de enfermedad catastrófica o de costos elevados. La moción dispone que mediante un certificado emanado de un médico especialista, el afiliado pueda efectuar el retiro del 100% de sus fondos, estableciéndose como tope máximo del retiro 1,350 UF. Por otro lado, se rechazó por 11 votos contra 2 la indicación cuya autoría corresponde al diputado Jorge Durán (RN) y que buscaba que los afiliados pudiesen retirar de manera voluntaria el total de sus fondos en el plazo de un año, o adelantar el pago de sus rentas vitalicias. La certeza del gobierno Horas antes y de forma inédita, el Gobierno puso urgencia de discusión inmediata al proyecto de ley previo a que la Comisión lo sometiera a votación. Esto con la finalidad de mitigar los efectos macroeconómicos que provoca la dilación de la discusión parlamentaria. “La presente urgencia, de carácter extraordinaria y excepcionalísima, tiene su justificación en la imperiosa necesidad que el Honorable Congreso Nacional zanje, a través de su pronta votación y a la mayor brevedad posible, el rechazo de la presente propuesta de reforma constitucional y, a través de ello, obtener certeza jurídica para reducir los impactos financieros, inflacionarios, de tasas de interés, entre otros efectos macroeconómicos, que genera la prolongación de su discusión y, más aún, su eventual y negativa aprobación”, argumentó el Ejecutivo. Al respecto el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, aseveró que la determinación del Gobierno no nace de una muestra de confianza a que el cuarto retiro será rechazado en el Congreso. “Nosotros lo que hemos escuchado, lo han dicho los expertos, que el tener el debate abierto no es una buena señal para el país (…) Nosotros queremos que se acabe la incertidumbre, que se acaben las incertezas. Esto no es un patrocinio a la iniciativa, todo lo contrario”, sostuvo. Al respecto el presidente de la Comisión de Constitución, Marco Ilabaca consideró inédita la disposición de La Moneda para ejercer presión a los parlamentarios, lo que ha conseguido que peligre la aprobación del retiro de los fondos. “Nunca antes me había tocado vivir este nivel de presión (…) Veo con mucho temor lo que pueda ocurrir con los votos, en particular de la derecha”. “Hasta ayer pensé que teníamos los votos, pero se me han acercado muchos parlamentarios de derecha, que me han dicho que la presión ha sido mucha”, añadió.

