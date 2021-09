23b4b63109

6718de9bc0

Economía Nacional Pensiones Trabajo Compra y venta de bonos bancarios con las entidades del SOMA: Banco Central explicó el programa que ejecutó con los retiros de los fondos previsionales El instituto emisor explicó el programa especial que ejecutó desde agosto del 2020 para efectos de mitigar el impacto de las extracciones en el mercado, y por ende "en las condiciones financieras que enfrentan las personas". Esto a modo de precisar las declaraciones que emitió el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez quien indicó que el BCCh "le prestó ese dinero a las AFP que después tienen que devolver". Maria Luisa Cisternas Jueves 23 de septiembre 2021 11:02 hrs. Me Gusta Compartir

Durante este miércoles el Banco Central (BCCh) emitió un comunicado oficial dando cuenta de las operaciones realizadas en el marco de los retiros de fondos previsionales. Una explicación en razón de las declaraciones que emitió el diputado de la UDI Guillermo Ramírez en un matinal afirmando que los dineros que correspondieron a las extracciones de los afiliados, los financió el instituto emisor en lugar de las administradoras de pensiones. “¿Tú sabes quiénes pagaron el primer, segundo y tercer retiro de las AFP? No fueron las AFP, el que pagó eso fue el Banco Central, le prestó ese dinero a las AFP que después tienen que devolver justamente para que las AFP no tuvieran que vender todos los activos y no se fuera toda la economía y valores al suelo” , aseveró el parlamentario del oficialismo, advirtiendo que ante un eventual cuarto retiro el BCCh no estaría en condiciones de prestar fondos a las AFP, motivo por el que las administradoras “van a tener que vender todos los activos y eso va a hacer que la Bolsa se derrumbe”, agregó. Al respecto el instituto emisor explicó el rol que jugó en el primer, segundo y tercer retiro de los fondos de pensiones para efectos de mitigar el impacto de las extracciones en el mercado y por ende “en las condiciones financieras que enfrentan las personas”. Un programa que inició el 3 de agosto del 2020 y que consiste en “la adquisición de instrumentos emitidos exclusivamente por los bancos y que son revendidos, en condiciones pactadas ex ante, a la misma contraparte en el Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA)“, detallaron desde la entidad rectora agregando que “si dicha contraparte no cumple la obligación de recompra a plazo de los bonos bancarios, estos permanecen en el balance del BCCh, en virtud de la transferencia de dominio producida por la compra al contado”. “Se implementó un programa especial de operaciones de compra al contado realizada conjunta y simultáneamente con una venta a plazo (a 1 o 3 meses), en el mercado abierto, de bonos emitidos por empresas bancarias (Programa CC-VP), por una suma de hasta por US$10.000 millones en cada ocasión”. La iniciativa se encuentra dentro del mandato legal del organismo, indicó, con lo que dentro de lo previsto en el artículo 34 N° 6 de la Ley Orgánica Constitucional del BCCh, y el artículo 8 bis de la Ley N° 18.876 compró al contado bonos bancarios y al mismo tiempo vendió a plazo instrumentos de la misma especie a la misma contraparte. “Dichas contrapartes incluyen a todas las entidades participantes del SOMA, dentro de las cuales se encuentran las administradoras de fondos de pensiones“. En lo que concierne a los tres retiros del 10%, el Banco Central reportó que en las dos primeras extracciones las recompras alcanzan 100% del monto utilizado mientras que en el tercero el saldo vigente es de US$ 1.100 millones. En su comunicado el organismo indicó que esta medida fue manifestada de manera oportuna y pública en las comisiones parlamentarias y que permitió que la liquidación de los instrumentos financieros se realizara en un plazo de meses y no de días. De esa manera la ciudadanía dispuso de sus ahorros de manera inmediata. “Estas operaciones no constituyen crédito, no han tenido efectos patrimoniales para el BCCh, y las administradoras de fondos previsionales no han obtenido ganancia alguna producto de ellas. Las recompras comprometidas han sido cumplidas íntegramente dentro de los plazos estipulados, quedando pendiente solo el saldo correspondiente a la última operación asociada al tercer retiro. Esta medida es similar a la dispuesta en Perú para retiros de ahorros previsionales en ese país”, aclararon desde el Banco Central.

Durante este miércoles el Banco Central (BCCh) emitió un comunicado oficial dando cuenta de las operaciones realizadas en el marco de los retiros de fondos previsionales. Una explicación en razón de las declaraciones que emitió el diputado de la UDI Guillermo Ramírez en un matinal afirmando que los dineros que correspondieron a las extracciones de los afiliados, los financió el instituto emisor en lugar de las administradoras de pensiones. “¿Tú sabes quiénes pagaron el primer, segundo y tercer retiro de las AFP? No fueron las AFP, el que pagó eso fue el Banco Central, le prestó ese dinero a las AFP que después tienen que devolver justamente para que las AFP no tuvieran que vender todos los activos y no se fuera toda la economía y valores al suelo” , aseveró el parlamentario del oficialismo, advirtiendo que ante un eventual cuarto retiro el BCCh no estaría en condiciones de prestar fondos a las AFP, motivo por el que las administradoras “van a tener que vender todos los activos y eso va a hacer que la Bolsa se derrumbe”, agregó. Al respecto el instituto emisor explicó el rol que jugó en el primer, segundo y tercer retiro de los fondos de pensiones para efectos de mitigar el impacto de las extracciones en el mercado y por ende “en las condiciones financieras que enfrentan las personas”. Un programa que inició el 3 de agosto del 2020 y que consiste en “la adquisición de instrumentos emitidos exclusivamente por los bancos y que son revendidos, en condiciones pactadas ex ante, a la misma contraparte en el Sistema de Operaciones de Mercado Abierto (SOMA)“, detallaron desde la entidad rectora agregando que “si dicha contraparte no cumple la obligación de recompra a plazo de los bonos bancarios, estos permanecen en el balance del BCCh, en virtud de la transferencia de dominio producida por la compra al contado”. “Se implementó un programa especial de operaciones de compra al contado realizada conjunta y simultáneamente con una venta a plazo (a 1 o 3 meses), en el mercado abierto, de bonos emitidos por empresas bancarias (Programa CC-VP), por una suma de hasta por US$10.000 millones en cada ocasión”. La iniciativa se encuentra dentro del mandato legal del organismo, indicó, con lo que dentro de lo previsto en el artículo 34 N° 6 de la Ley Orgánica Constitucional del BCCh, y el artículo 8 bis de la Ley N° 18.876 compró al contado bonos bancarios y al mismo tiempo vendió a plazo instrumentos de la misma especie a la misma contraparte. “Dichas contrapartes incluyen a todas las entidades participantes del SOMA, dentro de las cuales se encuentran las administradoras de fondos de pensiones“. En lo que concierne a los tres retiros del 10%, el Banco Central reportó que en las dos primeras extracciones las recompras alcanzan 100% del monto utilizado mientras que en el tercero el saldo vigente es de US$ 1.100 millones. En su comunicado el organismo indicó que esta medida fue manifestada de manera oportuna y pública en las comisiones parlamentarias y que permitió que la liquidación de los instrumentos financieros se realizara en un plazo de meses y no de días. De esa manera la ciudadanía dispuso de sus ahorros de manera inmediata. “Estas operaciones no constituyen crédito, no han tenido efectos patrimoniales para el BCCh, y las administradoras de fondos previsionales no han obtenido ganancia alguna producto de ellas. Las recompras comprometidas han sido cumplidas íntegramente dentro de los plazos estipulados, quedando pendiente solo el saldo correspondiente a la última operación asociada al tercer retiro. Esta medida es similar a la dispuesta en Perú para retiros de ahorros previsionales en ese país”, aclararon desde el Banco Central.