La Cordillera de los Sueños: la obra de Patricio Guzmán que representará a Chile en los Premios Goya

Este jueves, en un evento realizado en el Centro Cultural de España, la Academia de Cine de Chile anunció que el documental La Cordillera de los Sueños de Patricio Guzmán representará a Chile en los Premios Goya 2022. La cinta, que fue presentada oficialmente en 2019 en el Festival de Cannes, recibiendo el premio al mejor documental, cierra la trilogía compuesta por Nostalgia de la Luz (2010) y El Botón de Nácar (2015). Giancarlo Nasi, presidente y fundador de la Academia de Cine de Chile, indicó que la selección permite “paliar la deuda histórica” que existía respecto de la tradición documental y el trabajo del director Patricio Guzmán. “Toda la carrera de Patricio Guzmán ha sido un tremendo aporte a nuestra memoria. Me alegra saber que los cineastas de Chile, democráticamente, votamos para que La Cordillera de los Sueños nos represente”, dijo. En tanto, una vez conocida la noticia, el mismo Patricio Guzmán agradeció el reconocimiento y se manifestó esperanzado respecto de este hito, indicando que su interés siempre ha sido el de abrir nuevas puertas para el documental chileno. “Agradezco además el honor que me han dado los mismos colegas. Espero participar en la nominación para los Goyas, porque espero que eso siga contribuyendo para abrirle puertas al documental chileno, que es una de las cosas por las que he trabajado y en las que me gustaría aportar”, comentó el cineasta. Por su parte, Alexandra Galvis, productora y distribuidora de La Cordillera de los Sueños, valoró el reconocimiento de la obra, sobre todo, porque, durante el último año, la película fue exhibida de forma digital. En ese sentido, sostuvo que este hecho le da una nueva vida al filme. Asimismo, manifestó que la decisión de la Academia de Cine de Chile se lee como un “homenaje” al cine de Patricio Guzmán y valoró que, por segundo año consecutivo, la entidad seleccionara un documental. Esto, luego de que en 2020, eligiera El Agente Topo de la directora Maite Alberdi. “Para nosotros es muy relevante, porque señala que la salud del cine documental en Chile es grande y que los mismos colegas, de la misma industria, confían en el cine documental como representante de un premio de esta categoría y relevancia”, comentó. Mientras, desde el Ministerio de las Culturas, el subsecretario Juan Carlos Silva señaló que la obra recibió financiamiento del Fondo de Fomento Audiovisual, lo que en su opinión “demuestra la importancia de los Fondos Cultura para impulsar la creación de obras chilenas de excelencia”. “Esta nominación, además, vuelve a dar visibilidad al género documental chileno en el mundo, que ya había tenido como representante nacional”, complementó la autoridad. La Cordillera de los Sueños es una obra que está cruzada por la memoria y el territorio. “En mi país, la cordillera está en todos lados, pero para los chilenos es tierra desconocida. Luego de haber ido al norte por Nostalgia de la Luz y al sur por El Botón de Nácar, he querido filmar de cerca esta inmensa columna vertebral para develar los misterios, reveladores potentes de la historia pasada y reciente de Chile”, comentaría Guzmán respecto de esta obra. Actualmente, la película se encuentra disponible, de forma gratuita, en la plataforma Ondamedia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sin embargo, ahora la pieza deberá enfrentar una nueva etapa de posicionamiento para competir en la edición número 36 del certamen, que se efectuará en Valencia el 12 de febrero de 2022.

