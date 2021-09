Canastas de alimentos: Sumario de Contraloría complica permanencia de Jaime Tohá en Junaeb

La auditoría llevada adelante por la Contraloría General de la República determinó la instrucción de un sumario al interior de Junaeb, para investigar las falencias en la entrega de cajas de alimentos a estudiantes y párvulos beneficiarios del “Servicio especial de entrega de alimentos”. Esta iniciativa fue llevada adelante por el organismo estatal en el marco de la pandemia por Covid-19, que obligó a suspender las clases presenciales en la mayor parte de los establecimientos educacionales del país. En la auditoría se constató que los productos incluidos en las canastas no eran suficientes para permitir la alimentación de estudiantes por un periodo de 15 días hábiles, según la meta establecida por la misma licitación de Junaeb. Así, en promedio, “los contenidos para almuerzo de las canastas duraban 3 días para párvulos de sala cuna y ocho días para niños de jardines infantiles. Para los estudiantes de prebásica, básica y media, la media de duración era de ocho días, en tanto, para los alimentos destinados a los desayunos de los beneficiados, el promedio de duración fue de 12 días”, indica el informe del ente fiscalizador. Los funcionarios de Contraloría auditaron la entrega de las canastas de alimentos entre el 18 de marzo y el 30 septiembre de 2020 y los resultados arrojaron que además hubo un número importante de estudiantes beneficiarios que no recibieron las cajas de Junaeb. “12.003, 11.723 y 8.726 alumnos, respectivamente, cumpliendo con los requisitos establecidos, no la recibieron”, señala el documento. La situación es de la mayor gravedad considerando que Junaeb cuenta con los presupuestos más abultados al interior del Estado, como lo explicó en conversación con nuestro medio Carolina Pizarro, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de Junaeb. “Es de los presupuestos más grandes del sector público que, además, en su gran parte está destinado a transferencias a privados. Junaeb tiene prácticamente externalizados todos sus servicios, por lo tanto, aquí lo que hay siempre detrás es un negocio donde se han ido cada vez especializando más las empresas en cómo adjudicarse los contratos. Pero luego, el cumplimiento queda entregado a la suerte porque Junaeb no tiene la capacidad de supervisar y fiscalizar que las empresas cumplan con los contratos, por ende, para ellos es fácil no cumplir, abaratar los costos y así sacar la máxima ganancia”. “A puro pan, a puro té, así nos tiene Junaeb” Ese fue el grito que se escuchó fuerte hoy a las afueras del Ministerio de Educación, ya que otro de los temas exigidos es el aumento del monto entregado por concepto de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES). Representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) presentaron ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados una solicitud de aumento en cantidad de dinero de este beneficio, que es entregado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ya que, según señalan desde la organización estudiantil, esa cantidad lleva estancada en los $32 mil mensuales desde el 2012. como lo explicó María Jesus Madariaga, representante de la zonal sur y una de las voceras de Confech. “Tenemos 32 mil pesos y eso nos tiene que alcanzar para todo el mes. Los almuerzos de Junaeb valen $1600 pesos, o lo que se calcula es que los estudiantes deberían gastar 1600 pesos diarios en alimentación. Nadie come tres comidas al día con 1600 pesos diarios. No se puede, es inviable y no tenemos respuesta. Estamos acá para ejercer presión ad portas del término del proceso de la ley de Presupuestos y lo importante es que las demandas tanto de JUNJI, como de BTF, de la CUT y nosotros estén consignadas en el presupuesto anual”. Junto a los trabajadores de Junaeb y los dirigentes estudiantiles se encontraban también representantes del Magisterio, quienes apuntaron a la responsabilidad política del ministro Raúl Figueroa y señalaron que el sumario del ente fiscalizador es la gota que rebasa el vaso de la mala gestión a cargo de la cartera en una época tan compleja como ha sido la pandemia, como lo expresó en conversación con nuestro medio Carlos Ojeda, dirigente del Colegio de Profesores, y es por eso que nuevamente pidieron la renuncia del secretario de Estado. También desde la Anef, su presidente, José Pérez, se refirió a la responsabilidad del ministro Figueroa en la crisis que vive Junaeb y que se personifica en la figura de Jaime Tohá. “Este es el peor ejemplo de la política pública: el abandono de deberes de un Director de Junaeb. El señor Tohá tiene que salir del servicio público porque no es capaz de responder por el daño que efectuó a niñas y niñas y por no tener la capacidad de entregar una rendición como corresponde, porque esto es una obligación, no es un favor. Es por eso que hoy tenemos esta situación vergonzosa que afortunadamente fue detectada por el órgano fiscalizador y también por eso es que estamos insistiendo y le decimos al ministro Figueroa: hasta cuándo estila el elástico en la persona del señor Tohá, que ha invertido recursos fiscales pagando a grandes empresas. A eso se dedicó el 2020″. Desde la Cámara de Diputados y Diputadas, la diputada Cristina Girardi (PPD), quien ha seguido de cerca las numerosas denuncias y ha estudiado el tema de la alimentación escolar, presentando diversos proyectos de ley para regularla de manera de entregar un nutrición adecuada a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, solidarizó con la movilización de los trabajadores de Junaeb, estudiantes y profesores y aseguró que el problema de Junaeb trasciende a su director de turno, pues se trata de un asunto estructural. “No me atrevería a decir que es Tohá, creo que ésta es una política en la que está involucrado el Ministro y de Educación y también la Ministra (Marcela Cubillos) en su minuto y que busca favorecer exclusivamente el negocio de las empresas. Esto se ve claramente con el ejemplo de que Tohá intentó licitar y externalizar algo que es propio de un servicio público, como es la fiscalización. Nosotros hicimos la denuncia y finalmente Junaeb tuvo retroceder en esa iniciativa y detener la licitación. Ellos están externalizando todo”. El Director de Junaeb, Jaime Tohá, en una declaración posterior a la notificación del sumario, señaló que van a responder a lo solicitado por el ente fiscalizador e hizo énfasis en que el periodo de fiscalización se dio durante las primeras semanas del programa de entrega de alimentación y que el organismo ha recogido “casi todas las observaciones y hemos ido solucionando a través del tiempo”. “Bajo ningún punto de vista alguien que revise la canasta, puede decir que esa canasta trae elementos solamente para tres días, como lo ha señalado el DICTUC”. “Vamos a responder los tres informes que nos ha pedido la Contraloría y vamos a demostrar que el DICTUC en ese informe está equivocado, que aquí la alimentación que nosotros hemos entregado cubre los 15 días de lo que los niños hubiesen recibido en el desayuno y en el almuerzo en sus escuelas”, agregó en su declaración. Otro asunto al que prestar atención según la solicitud de los trabajadores de Junaeb dice relación con el deterioro en las condiciones laborales, los riesgos de salud mental, enfermedades profesionales e incluso el suicidio de un funcionario en diciembre pasado. De acuerdo a lo señalado por los dirigentes la negligencia y falta de celeridad en la respuesta de Junaeb una vez ocurrido este acontecimiento, llevó a solicitar y lograr que Contraloría General se hiciera cargo del sumario respectivo, ya que los trabajadores han denunciado que el deterioro del ambiente laboral responde a una forma de hacer gestión institucional que no ve la dimensión humana de los trabajadores ni considera a las personas como tales. Foto @Junaeb

La auditoría llevada adelante por la Contraloría General de la República determinó la instrucción de un sumario al interior de Junaeb, para investigar las falencias en la entrega de cajas de alimentos a estudiantes y párvulos beneficiarios del “Servicio especial de entrega de alimentos”. Esta iniciativa fue llevada adelante por el organismo estatal en el marco de la pandemia por Covid-19, que obligó a suspender las clases presenciales en la mayor parte de los establecimientos educacionales del país. En la auditoría se constató que los productos incluidos en las canastas no eran suficientes para permitir la alimentación de estudiantes por un periodo de 15 días hábiles, según la meta establecida por la misma licitación de Junaeb. Así, en promedio, “los contenidos para almuerzo de las canastas duraban 3 días para párvulos de sala cuna y ocho días para niños de jardines infantiles. Para los estudiantes de prebásica, básica y media, la media de duración era de ocho días, en tanto, para los alimentos destinados a los desayunos de los beneficiados, el promedio de duración fue de 12 días”, indica el informe del ente fiscalizador. Los funcionarios de Contraloría auditaron la entrega de las canastas de alimentos entre el 18 de marzo y el 30 septiembre de 2020 y los resultados arrojaron que además hubo un número importante de estudiantes beneficiarios que no recibieron las cajas de Junaeb. “12.003, 11.723 y 8.726 alumnos, respectivamente, cumpliendo con los requisitos establecidos, no la recibieron”, señala el documento. La situación es de la mayor gravedad considerando que Junaeb cuenta con los presupuestos más abultados al interior del Estado, como lo explicó en conversación con nuestro medio Carolina Pizarro, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de Junaeb. “Es de los presupuestos más grandes del sector público que, además, en su gran parte está destinado a transferencias a privados. Junaeb tiene prácticamente externalizados todos sus servicios, por lo tanto, aquí lo que hay siempre detrás es un negocio donde se han ido cada vez especializando más las empresas en cómo adjudicarse los contratos. Pero luego, el cumplimiento queda entregado a la suerte porque Junaeb no tiene la capacidad de supervisar y fiscalizar que las empresas cumplan con los contratos, por ende, para ellos es fácil no cumplir, abaratar los costos y así sacar la máxima ganancia”. “A puro pan, a puro té, así nos tiene Junaeb” Ese fue el grito que se escuchó fuerte hoy a las afueras del Ministerio de Educación, ya que otro de los temas exigidos es el aumento del monto entregado por concepto de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES). Representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) presentaron ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados una solicitud de aumento en cantidad de dinero de este beneficio, que es entregado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, ya que, según señalan desde la organización estudiantil, esa cantidad lleva estancada en los $32 mil mensuales desde el 2012. como lo explicó María Jesus Madariaga, representante de la zonal sur y una de las voceras de Confech. “Tenemos 32 mil pesos y eso nos tiene que alcanzar para todo el mes. Los almuerzos de Junaeb valen $1600 pesos, o lo que se calcula es que los estudiantes deberían gastar 1600 pesos diarios en alimentación. Nadie come tres comidas al día con 1600 pesos diarios. No se puede, es inviable y no tenemos respuesta. Estamos acá para ejercer presión ad portas del término del proceso de la ley de Presupuestos y lo importante es que las demandas tanto de JUNJI, como de BTF, de la CUT y nosotros estén consignadas en el presupuesto anual”. Junto a los trabajadores de Junaeb y los dirigentes estudiantiles se encontraban también representantes del Magisterio, quienes apuntaron a la responsabilidad política del ministro Raúl Figueroa y señalaron que el sumario del ente fiscalizador es la gota que rebasa el vaso de la mala gestión a cargo de la cartera en una época tan compleja como ha sido la pandemia, como lo expresó en conversación con nuestro medio Carlos Ojeda, dirigente del Colegio de Profesores, y es por eso que nuevamente pidieron la renuncia del secretario de Estado. También desde la Anef, su presidente, José Pérez, se refirió a la responsabilidad del ministro Figueroa en la crisis que vive Junaeb y que se personifica en la figura de Jaime Tohá. “Este es el peor ejemplo de la política pública: el abandono de deberes de un Director de Junaeb. El señor Tohá tiene que salir del servicio público porque no es capaz de responder por el daño que efectuó a niñas y niñas y por no tener la capacidad de entregar una rendición como corresponde, porque esto es una obligación, no es un favor. Es por eso que hoy tenemos esta situación vergonzosa que afortunadamente fue detectada por el órgano fiscalizador y también por eso es que estamos insistiendo y le decimos al ministro Figueroa: hasta cuándo estila el elástico en la persona del señor Tohá, que ha invertido recursos fiscales pagando a grandes empresas. A eso se dedicó el 2020″. Desde la Cámara de Diputados y Diputadas, la diputada Cristina Girardi (PPD), quien ha seguido de cerca las numerosas denuncias y ha estudiado el tema de la alimentación escolar, presentando diversos proyectos de ley para regularla de manera de entregar un nutrición adecuada a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, solidarizó con la movilización de los trabajadores de Junaeb, estudiantes y profesores y aseguró que el problema de Junaeb trasciende a su director de turno, pues se trata de un asunto estructural. “No me atrevería a decir que es Tohá, creo que ésta es una política en la que está involucrado el Ministro y de Educación y también la Ministra (Marcela Cubillos) en su minuto y que busca favorecer exclusivamente el negocio de las empresas. Esto se ve claramente con el ejemplo de que Tohá intentó licitar y externalizar algo que es propio de un servicio público, como es la fiscalización. Nosotros hicimos la denuncia y finalmente Junaeb tuvo retroceder en esa iniciativa y detener la licitación. Ellos están externalizando todo”. El Director de Junaeb, Jaime Tohá, en una declaración posterior a la notificación del sumario, señaló que van a responder a lo solicitado por el ente fiscalizador e hizo énfasis en que el periodo de fiscalización se dio durante las primeras semanas del programa de entrega de alimentación y que el organismo ha recogido “casi todas las observaciones y hemos ido solucionando a través del tiempo”. “Bajo ningún punto de vista alguien que revise la canasta, puede decir que esa canasta trae elementos solamente para tres días, como lo ha señalado el DICTUC”. “Vamos a responder los tres informes que nos ha pedido la Contraloría y vamos a demostrar que el DICTUC en ese informe está equivocado, que aquí la alimentación que nosotros hemos entregado cubre los 15 días de lo que los niños hubiesen recibido en el desayuno y en el almuerzo en sus escuelas”, agregó en su declaración. Otro asunto al que prestar atención según la solicitud de los trabajadores de Junaeb dice relación con el deterioro en las condiciones laborales, los riesgos de salud mental, enfermedades profesionales e incluso el suicidio de un funcionario en diciembre pasado. De acuerdo a lo señalado por los dirigentes la negligencia y falta de celeridad en la respuesta de Junaeb una vez ocurrido este acontecimiento, llevó a solicitar y lograr que Contraloría General se hiciera cargo del sumario respectivo, ya que los trabajadores han denunciado que el deterioro del ambiente laboral responde a una forma de hacer gestión institucional que no ve la dimensión humana de los trabajadores ni considera a las personas como tales. Foto @Junaeb