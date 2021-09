A tres suben los contagios de Covid-19 confirmados en la Convención Constituyente

Además del convencional de partido socialista César Valenzuela y un asesor de la constituyente, también la convencional de escaños reservados por el pueblo mapuche, Rosa Catrileo, fue confirmada como caso positivo de Covid-19, una información que el órgano comunicó por medio de su cuenta de Twitter y que fue corroborada por Catrileo mediante la misma plataforma.

Ante el conocimiento de los dos primeros casos, la mesa de la directiva tuvo que suspender definitivamente la sesión de pleno de este viernes que se abocaría a continuar con la votación particular del reglamento. Al respecto el constituyente Gaspar Domínguez, quien asume la coordinación del protocolo Covid-19 en la instancia junto al vicepresidente Rodrigo Álvarez, informó que se habían detectado 28 contactos estrechos y que esa cifra podría aumentar en los próximos días.

En la publicación de la constituyente se informó que Catrileo no asistió de manera presencial al pleno en atención a síntomas sospechosos del virus y que por el momento serían 20 convencionales y 13 asesores en cuarentena preventiva.

🧐Balance Casos Covid 📌 En las últimas horas se confirmó segundo convencional con PCR+, que ante síntomas sospechosos no asistió presencialmente a sesionar. 📌 Así, hay 2 convencionales y 1 asesor confirmados con Covid19. 📌 20 convencionales en cuarentena y 13 asesores.

Por su parte la representante del pueblo mapuche afirmó que se encontraría bien de salud y cumpliendo aislamiento sanitario en Santiago.

Anoche me confirmaron resultado positivo para Covid informé de inmediato a CC y Seremi S.

El jueves por prevención NO asistí en forma presencial al pleno.

Me encuentro bien cumpliendo el aislamiento sanitario y médico junto a mi familia en Stgo

Gracias por las muestras de cariño.

— ROSA ELIZABETH CATRILEO ARIAS (@rkatrileo) September 25, 2021