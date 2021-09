La escena cultural y política nacional se despide de cantautor Patricio Manns

La información que dio a conocer esta mañana la defunción del trovador Patricio Manns a sus 84 años ha conmocionado al circuito de la música nacional y político. El artista que llevaba tiempo atravesando un cuadro de salud crítico producto de una falla multisistémica agravada por la diabetes, murió a las nueve con veinte minutos de este sábado en la clínica Bupa de Reñaca.

Una noticia que sumió al país en el luto y la memoria activa en la medida que Manns es canto y retórica viva de los episodios más sensibles de la historia nacional. Así lo recuerdan las figuras del mundo social, académico, político y cultural.

El fundador de Sol y Lluvia y diputado del partido comunista Amaro Labra, lamentó la partida del compositor aseverando que “Patricio Manns es profundamente grande, un maestro. Es un nombre que en su vida, en su poesía, en su literatura, en su canto, ha sabido representar a los pueblos que están contenidos en estos territorios, a Latinoamérica y al mundo. Patricio Manns es un grande y lo respetamos profundamente y sentimos mucho dolor por su partida pero sabemos que está profundamente en nuestros corazones, en el corazón de todos los chilenos y chilenas que están representados profundamente por su defensa de los derechos humanos, por su defensa de este pueblo que va a seguir creciendo con su compañía”.

El presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), Rodrigo Osorio señaló que “uno sabía que esto se veía venir pero otra cosa es que venga, otra cosa es que en realidad parta Patricio Manns. Nosotros lo vemos por las redes sociales como todo el mundo musical está consternado con un tremendo dolor, pero al mismo tiempo con una tremenda energía de mantener vivo su legado. Patricio Manns es un fundamental de la música chilena, es uno de los más grandes, está al lado de Víctor Jara y al lado de Violeta sin duda. Es realmente un prodigio de la música y de la literatura”, sostuvo.

Desde la plataforma de Twitter son cientos quienes se han detenido a rendir homenaje al cantautor, entre ellos el poeta chileno Raúl Zurita.

TODOS LOS HONORES A TI PATRICIO MANNS, TODOS LOS HONORES QUE EL PUEBLO, NO LA INSTITUCIONALIDAD CHILENA, TE DIO. VUELA, VUELA ALTO AMIGO, QUE ARRIBA EN LA CORDILLERA TODAS LAS CUMBRES VELAN POR TI

Quienes también se han hecho parte de las dedicatorias a Manns han sido la bancada de Apruebo Dignidad, algunos convencionales constituyentes, el alcalde de la comuna de recoleta Daniel Jadue, el candidato presidencial del conglomerado Gabriel Boric y la abanderada de Nuevo Pacto Social Yasna Provoste, entre otras figuras.

“No volverás jamás puesto que no te has ido. No partirás jamás puesto que te quedaste.”

La misma letra que escribió Patricio Manns para Allende, hoy se la dedicamos.

Honor y gloria.

— Bárbara Sepúlveda Hales (@BSepulvedaHales) September 25, 2021