De música, poesía y memoria: cientos de personas despiden a Patricio Manns

Una larga fila cruzando calle Bandera. Un grupo de músicos interpretando la canción El Cautivo de Til Til. Un poeta anónimo declamando un texto de su autoría. Cientos de claveles rojos y la fotografía en blanco y negro de los detenidos desaparecidos. En ese ambiente se desarrolló, este domingo, el velorio del músico y escritor Patricio Manns, quien falleció el sábado recién pasado a los 84 años en la Clínica Bupa de Reñaca, donde se encontraba internado, desde hace casi un mes, producto de una grave descompensación. La despedida se realizó en el Teatro Nacional Chileno desde las 9:00 de la mañana, homenaje que, desde el primer minuto, estuvo marcado por múltiples intervenciones artísticas, música en vivo y lecturas poéticas.



Liselotte Manns, hija del compositor, agradeció el cariño expresado durante la jornada y se manifestó emocionada respecto del alto número de asistentes que llegó al teatro de calle Morandé. “Una de las cosas que mi papá quería era esto: que su pueblo lo despidiera. Hasta el último minuto me dijo que yo iba a tener que estar al frente, recibiendo las muestras de afecto y los premios que vengan con mucho orgullo”. “Entonces, estoy muy feliz, porque para mi papá esto es una fiesta. Yo ya dejé de llorar, porque en este momento tengo que estar entera, recibiendo todas las muestras de cariño. Mi papá se fue tranquilo, feliz”, agregó. Liselotte Manns también indicó que, durante los últimos meses, el compositor se encontraba en buen estado, incluso cuidando de su salud y levantando nuevos proyectos. “Mi papá estaba perfectamente. No sé qué pudo haber pasado”, expresó. “Él llevaba una vida súper ordenada y comía muy poquito. Estaba escribiendo sus memorias, haciendo canciones, salía a caminar, miraba el fútbol, disfrutaba a sus nietos, a sus bisnietos”, compartió. La hija del compositor también lamentó el nulo reconocimiento del Estado a la obra de su padre e indicó que este tema siempre rondó al artista: “Fue muy claro conmigo y en su agonía me dijo: ‘Me voy a ir muy triste, porque el Estado chileno no me reconoció y todos los gobiernos que pasaron me dieron la espalda. Ninguno fue capaz de darme el Premio Nacional de Música y Literatura”. “Hasta el último minuto esperó ese premio. Lo esperó el año pasado cuando estuvo muy enfermo y ahora me dijo ‘Chicoca, hace ruido por el Premio Nacional de Música’. Pero ya no se puede nada. Finalmente, el premio se lo da el pueblo. Este amor que yo he recibido es del pueblo, el pueblo que siempre lo sacó del pantano”, añadió. Una leyenda que se transforma en leyenda La muerte de Patricio Manns generó distintas reacciones en el mundo de las artes. Así, por ejemplo, Fernando Carrasco, decano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, sostuvo: “Nos deja una voz fundamental en Chile. Nuestro canto está de luto. Desde hoy su obra obtiene un nuevo significado. Se inmortaliza en la memoria de nuestro pueblo. El inventor de leyendas se transforma en una leyenda”. No obstante, durante su velorio, distintas generaciones se reunieron para despedir al artista, cuya obra dejó una huella imborrable en la cultura popular. Manuel Ahumada, secretario político del Comité Regional del Partido Comunista, afirmó que Patricio Manns fue un “tremendo luchador y primera línea de lo que es la lucha cultural”. “Va a inspirar a muchas generaciones más. Si bien en cuerpo presente nos deja, como muchos grandes de la izquierda chilena y luchadores de las artes y las culturas, va a seguir presente con nosotros. Su legado queda y se mantiene más vivo que nunca”, indicó el dirigente. Por su parte, la cantora popular Lilia Santos señaló que Chile tiene una deuda con Patricio Manns, por lo que el Estado debería premiarlo de manera póstuma. “Él era un excelente músico, pero, por sobre todo, era un poeta extraordinario. De todas maneras, va a permanecer en el corazón de la gente y pienso que Chile le debe el premio de Literatura. Debería haber un premio póstumo”, dijo. “Cuando él cantaba en la peña de los Parra, nosotros que éramos de una generación menos, le teníamos una tremenda admiración y siempre me pareció una persona muy audaz”, recordó la cantora. El último homenaje El funeral de Patricio Manns está programado para este lunes. No obstante, la familia anunció que continuará con los planes para realizar el concierto que el músico tenía programado para noviembre próximo. Dicha actividad se dividirá en dos jornadas que se realizarán el 3 y 4 de noviembre a las 21:00 horas en el Teatro Caupolicán. “Mi papá murió, pero su legado continúa. Esto era tan esperado para él que quiero que la gente vaya, participe, escuche a estos músicos”, señaló Liselotte Manns. Luego, la familia iniciará los planes para concretar un ambicioso proyecto que busca colocar en valor el universo de Manns, vale decir, levantar una fundación capaz de preservar su extensa obra.

