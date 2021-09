¿Un freno al desarrollo audiovisual?: icónica sala independiente de Chillán anuncia su cierre temporal

Luego de un largo periodo de resistencia frente a la crisis que acarreó la pandemia, el Cine The Oz de Chillán informó que cerrará temporalmente sus puertas después de 15 años de funcionamiento: “No es un adiós, sino un hasta pronto, ya que sabemos que regresaremos”, expresaron por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales. No obstante, la decisión levantó las alertas en el sector cultural que, pese a la reapertura de los espacios, continúa viviendo las consecuencias de la pandemia. En ese sentido, Sixto Valdés, director de la sala independiente, lamentó el cierre temporal del espacio e indicó que los aforos establecidos en los protocolos sanitarios no consideraron las particularidades de las salas más pequeñas, lo que hizo insostenible el desarrollo del icónico cine The Oz. “Nosotros teníamos dos salas: una de 52 butacas y otra de 20 butacas. Por lo tanto, con los aforos podíamos tener 8 personas en total. Eso era inviable, financieramente, para pagar los costos básicos del local. Eso gatilló nuestra decisión”, dijo. Según el gestor, la idea de cerrar rondó en más de una oportunidad al equipo de la sala, sin embargo, manifestó que siempre se apostó por resistir bajo la idea de que los aforos iban a aumentar en algún momento. “Pero el tiempo nos jugó en contra y no pudimos seguir aguantando”, expresó, indicando que para las salas independientes ha sido difícil sortear la crisis. “Por más que exista una reactivación, los espacios independientes, que son más bien chicos, se ven afectados, porque los espacios medianos y grandes, que pueden tener 200 ó 300 butacas, igual pueden tener 100 personas, entonces, los afecta pero en menor medida. Nosotros, no”, señaló el gestor. Sixto Valdés también explicó que la sala logró sobrevivir al peor momento de la crisis porque, al interior del espacio, coexistían otras organizaciones culturales. Esta sinergia les permitió compartir gastos y mantener los estándares del proyecto. Sin embargo, frente a la postulación de fondos, cada entidad debió seguir su camino: fue ahí donde el cierre se hizo inminente. “Tuvimos que separarnos. Entonces, una de las cosas que es importante sería promover, dentro del Ministerio de las Culturas, trabajos colaborativos donde se pudieran compartir los espacios. En el actual modelo, eso no es posible”, explicó. El gestor también indicó que, tras el cierre de la sala, se apagó un foco importante de desarrollo audiovisual en la zona. Esto, ya que el espacio también propiciaba actividades de difusión y creación de audiencias. “Nosotros ejecutábamos varios proyectos en la región, al menos tres proyectos que llevaban más de una década funcionando en Chillán. Uno es un festival de cortos, otro se llama Calle Cinema. Actualmente, estamos ejecutando un proyecto de formación de público, que termina en diciembre. Eso es lo que podría verse afectado”, lamentó. No obstante, el comentó que la idea del equipo es continuar trabajando de manera remota hasta encontrar un lugar que reúna las condiciones que permitan reactivar el proyecto. “Ahí necesitamos la colaboración del Ministerio, pero no nos interesa que el Ministerio venga y nos subsidie gratuitamente. Nos interesa que existan fondos que reflejen la realidad del mundo cultural para poder postular”, cerró el director de la sala. The Oz no es la primera sala independiente que, producto de la crisis en cultura, ha debido suspender sus trabajos. En febrero, la Sala K de calle Condell también cerró sus puertas. En tanto, desde la Red de Salas de Cine informaron que existen otras tres salas que no han podido abrir, porque sus proyectores se encuentran dañados y los proveedores no han respondido frente a ello. En ese sentido, desde el gremio se encuentran en alerta.

