¿Construir amplias mayorías? El desafío de Gabriel Boric en su camino a La Moneda

A menos de dos meses de que se concrete la primera vuelta presidencial, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha tenido que sortear las diferencias al interior de la coalición en su desafío por levantarse como opción de gobierno. Esto, en medio de las tensiones entre el Partido Comunista y el Frente Amplio que se han puesto en evidencia, especialmente, en la Convención Constitucional. Instancia en la que este último bloque se ha mostrado más cercano a la centroizquierda que a sus socios del PC. Un ejemplo de aquello fue la defensa del Frente Amplio al acuerdo parlamentario del 15 de noviembre de 2019- firmado por Boric- que echó por tierra las tratativas del PC de reducir el quorum de 2/3 para la aprobación de normas constitucionales y el rechazo a un plebiscito dirimente en caso que no se logre un acuerdo en materias que requieren de 2/3, pero que sí alcancen los 3/5. Pese a lo anterior, en Apruebo Dignidad desdramatizaron estas divergencias. De hecho, el vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, aseguró que “una de las gracias que tienen las coaliciones formadas por partidos o grupos políticos distintos es que son capaces de convivir en la diferencia sin ser exactamente lo mismo”, en conversación con el programa Tolerancia Cero de CNN Chile. Con todo, el desafío para la candidatura de Gabriel Boric en su camino a La Moneda requiere de mayorías, por lo que en su sector expresaron la necesidad de aunar fuerzas con otros colectivos de izquierda, tales como el Partido Socialista. La expresidenta de Comunes e integrante del equipo estratégico del comando de Boric, Javiera Toro, afirmó en entrevista con La Tercera que “nuestra campaña está convocando a una parte importante del mundo socialista, porque tenemos un programa de reformas y transformación que compartimos con ese mundo”. Sin embargo, dudó sobre la posibilidad de establecer un pacto de gobernabilidad institucional, dada la alianza del PS con la DC. El secretario general del Partido Comunista, Laurato Carmona, dijo estar seguro sobre un eventual respaldo de parte de los socialistas, pese a que un sector actualmente respalda a la senadora Yasna Provoste. “Dificulto que en el método que tiene Gabriel, que tiene Apruebo Dignidad, alguien vaya a atreverse si quiera a poner que eso es un tema de negociar una situación de disminuir la profundidad del programa a cambio de recabar una adhesión posible o potencial. Yo creo que en el evento que se resuelva en segunda vuelta, no tengo ninguna duda que un sector, si es que no todo, de un partido como los socialistas, tendrán que apoyar a la candidatura de izquierda”, afirmó. En esa línea, Carmona sostuvo que “Apruebo Dignidad tiene un proyecto, sabe que el gobierno requiere de mayorías, pero en torno al programa y ese es un tema que está abierto a conversar, a discutir. Yo cuando hablo de los socialistas, no estoy hablando de los DC. Otra cosa es que, por ahora, muchos de ellos tienen por candidato a una democratacristiana, pero hay otros socialistas que tienen de candidato a Boric. Eso es un debate de ellos”. Mientras, la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano, respaldó la posibilidad de crear grandes acuerdos en el sector y sostuvo que “lo importante de nuestra propuesta de gobierno es que hemos construido un programa de ideas para cambiar Chile, que se está profundizando y ampliando. Por lo tanto, estamos convocando a todo el mundo que se sienta interpelado por estas ideas, no es al revés, y creo que en esas demandas coincidimos plenamente con el Partido Comunista y perfectamente podemos representar a un sector mucho más grande porque son ideas básicas que necesitamos para dignificar este país. El subjefe de la bancada socialista, el diputado Jaime Naranjo, apuntó que sea quien pase a segunda vuelta “indudablemente va a tener que convocar a las fuerzas que no estaban de esa candidatura, no solamente para apoyarlo a segunda vuelta, sino que además para ver la forma de cómo se constituye gobierno” y agregó que “se puede constituir gobierno estando dentro y ocupando cargos o bien, estableciendo una alianza desde el Congreso”. En cuanto a la opción de gobernar junto al PC, el parlamentario enfatizó en la importancia de dirigirse al “dueño del gobierno”. “Usted cuando quiere ingresar al circo a lo mejor habla con el que corta los boletos y no con el dueño del circo. Ahora, si usted quiere modificar el programa y la gestión del circo, usted habla con el dueño del circo. En este caso, evidentemente nosotros vamos a conversar con el dueño del gobierno, es decir, con Gabriel Boric y no con personas secundarias. Así que yo prefiero relacionarme con los que mandan y no con los subalternos”, manifestó Naranjo. Por su parte, el expresidente de la DC y convencional por el distrito 22, Fuad Chahín, desestimó de momento establecer una alianza con Apruebo Dignidad, aunque reconoció la apertura del candidato Gabriel Boric de concitar apoyos transversales. “Ha tenido una posición interesante Gabriel Boric en orden de ofrecer gobernabilidad, acuerdos amplios, porque entiende que para gobernar se requieren mayorías, pero nosotros tenemos una candidata, que es Yasna Provoste, y que no tengo dudas de que va a repuntar, que va a pasar a segunda vuelta y que ahí va a tener una gran opción de llegar al gobierno. Por eso me parece que es una hipótesis que al menos no contemplamos”, señaló.

