Diputados presentan iniciativa para fomentar la participación femenina en el mercado laboral

En Chile, el 15,7% de las mujeres realizan trabajos sin tener cotización previsional y el 14,8% no tiene contrato formal, versus un 4,9%, y 4,3% de hombres que se encuentran en esta situación, de acuerdo al estudio Gender gaps in labour informality: The motherhood effect, Journal of development Economics 2021. La gran razón por la cual las mujeres trabajan de forma informal está relacionada con la maternidad, ya que el nacimiento del primer hijo tiene un efecto fuerte, y de largo plazo en el empleo femenino aumentando en un 38% la informalidad, mientras que esto no genera ningún impacto en los padres. Para cambiar esta realidad -que queda plasmada en el citado estudio-, es necesario revertir la actual rigidez laboral. Es por esto, que el proyecto titulado “Mi Tiempo Importa” permite a trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares solicitar una modificación en su jornada laboral, quedando a criterio del empleador acceder o no, además, permite mayores libertades para la devolución de permisos laborales y la modalidad de trabajo por hora. Y sobre esto, Verónica Campino, cofundadora de Arriba Mamás Chile (AMC) -plataforma que busca impulsar iniciativas que resguarden la salud mental de las mamás en Chile-, plantea: “si bien conciliar el trabajo remunerado con la vida personal es un beneficio para muchos, creemos que es una necesidad para las mamás que deben abandonar el trabajo formal y precarizar su situación financiera y su salud mental con tal de tener más tiempo para sus hijos. Ellas necesitan mayor autonomía sobre su tiempo”, dijo. Por su parte Gonzalo Fuenzalida explicó que “este proyecto busca evitar que las madres trabajadoras deserten del mercado laboral formal cuando nace su primer hijo. A su vez, queremos que esta herramienta sea usada tanto por hombres como mujeres para contribuir a disminuir la brecha de género que existe hoy en Chile. La coparentalidad está en el corazón de este proyecto”. En tanto, el diputado Gabriel Silber, presidente de la Comisión de Trabajo manifestó que “en esta etapa post pandemia tiene que haber un aprendizaje: podemos compatibilizar trabajo, productividad de vida, con nuestras familias, por ende, desde la comisión de trabajo queremos apoyar esta iniciativa y ojalá el gobierno respalde esta idea, respecto a reconstruir las relaciones laborales de los trabajadores y empleadores”. Por otro lado, Franitza Zufic, fundadora de @areola.lactanciaycrianza señaló que “es sumamente importante que esta ley se haga realidad, ya que beneficiará a millones de familias chilenas. Se necesita una mirada más realista y flexible, con eje central en la primera infancia, los cuidados compartidos y la mejora de la experiencia de la maternidad, la lactancia y la salud mental de las mujeres madres”. Luego Francisca Polloni, psicóloga perinatal y fundadora de @maternidadybienestar.cl comentó que “no podemos pensar en una sociedad con adultos sanos; física, mental y emocionalmente, si no generamos una estructura social que permita a las madres y padres criar a nuestros hijos. El tiempo que invertimos en los niños y del que disponemos para nuestra tarea de cuidado y crianza, es clave para favorecer una crianza positiva que permita el desarrollo de adultos sanos”. El proyecto fue ingresado a la Comisión de Trabajo, donde se espera una pronta tramitación.

En Chile, el 15,7% de las mujeres realizan trabajos sin tener cotización previsional y el 14,8% no tiene contrato formal, versus un 4,9%, y 4,3% de hombres que se encuentran en esta situación, de acuerdo al estudio Gender gaps in labour informality: The motherhood effect, Journal of development Economics 2021. La gran razón por la cual las mujeres trabajan de forma informal está relacionada con la maternidad, ya que el nacimiento del primer hijo tiene un efecto fuerte, y de largo plazo en el empleo femenino aumentando en un 38% la informalidad, mientras que esto no genera ningún impacto en los padres. Para cambiar esta realidad -que queda plasmada en el citado estudio-, es necesario revertir la actual rigidez laboral. Es por esto, que el proyecto titulado “Mi Tiempo Importa” permite a trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares solicitar una modificación en su jornada laboral, quedando a criterio del empleador acceder o no, además, permite mayores libertades para la devolución de permisos laborales y la modalidad de trabajo por hora. Y sobre esto, Verónica Campino, cofundadora de Arriba Mamás Chile (AMC) -plataforma que busca impulsar iniciativas que resguarden la salud mental de las mamás en Chile-, plantea: “si bien conciliar el trabajo remunerado con la vida personal es un beneficio para muchos, creemos que es una necesidad para las mamás que deben abandonar el trabajo formal y precarizar su situación financiera y su salud mental con tal de tener más tiempo para sus hijos. Ellas necesitan mayor autonomía sobre su tiempo”, dijo. Por su parte Gonzalo Fuenzalida explicó que “este proyecto busca evitar que las madres trabajadoras deserten del mercado laboral formal cuando nace su primer hijo. A su vez, queremos que esta herramienta sea usada tanto por hombres como mujeres para contribuir a disminuir la brecha de género que existe hoy en Chile. La coparentalidad está en el corazón de este proyecto”. En tanto, el diputado Gabriel Silber, presidente de la Comisión de Trabajo manifestó que “en esta etapa post pandemia tiene que haber un aprendizaje: podemos compatibilizar trabajo, productividad de vida, con nuestras familias, por ende, desde la comisión de trabajo queremos apoyar esta iniciativa y ojalá el gobierno respalde esta idea, respecto a reconstruir las relaciones laborales de los trabajadores y empleadores”. Por otro lado, Franitza Zufic, fundadora de @areola.lactanciaycrianza señaló que “es sumamente importante que esta ley se haga realidad, ya que beneficiará a millones de familias chilenas. Se necesita una mirada más realista y flexible, con eje central en la primera infancia, los cuidados compartidos y la mejora de la experiencia de la maternidad, la lactancia y la salud mental de las mujeres madres”. Luego Francisca Polloni, psicóloga perinatal y fundadora de @maternidadybienestar.cl comentó que “no podemos pensar en una sociedad con adultos sanos; física, mental y emocionalmente, si no generamos una estructura social que permita a las madres y padres criar a nuestros hijos. El tiempo que invertimos en los niños y del que disponemos para nuestra tarea de cuidado y crianza, es clave para favorecer una crianza positiva que permita el desarrollo de adultos sanos”. El proyecto fue ingresado a la Comisión de Trabajo, donde se espera una pronta tramitación.