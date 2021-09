Ley corta de pensiones: Comisión de Trabajo aprueba por unanimidad mensaje del Ejecutivo

Pese al resultado, los diputados integrantes criticaron ácidamente el proyecto del Ejecutivo al que calificaron de insuficiente, por ello es que anunciaron el ingreso de una serie de indicaciones en diversos ámbitos: tabla de mortalidad, cambios en el pilar solidario y en las exenciones tributarias presentadas por el Gobierno. Tales modificaciones se comenzarán a revisar este martes durante la discusión en particular.

Mientras la mayor parte de la atención pública estaba puesta en la discusión del proyecto de cuarto retiro desde las cuentas de AFP, este lunes en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social aprobó de manera unánime la idea de legislar el mensaje presidencial enviado la semana pasada y que busca ampliar el Pilar Solidario desde el 60% al 80% de la población más vulnerable y extender la cobertura del seguro de lagunas previsionales a todos quienes sean beneficiarios del seguro de cesantía. Con esta aprobación, la iniciativa está lista para ser revisada en particular por esa misma instancia la que se encuentra citada para sesionar este martes a partir de las 15:15 y revisar en particular las indicaciones que presentaron los diputados integrantes de la instancia. Así lo explicaron los integrantes de la Comisión de Trabajo Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Gabriel Silber (DC) quienes manifestaron que será a partir de la revisión en particular que buscarán realizar modificaciones que puedan generar un mayor impacto positivo en las jubilaciones chilenas. “Las indicaciones van a ir, por ejemplo, en bajar la tabla de mortalidad de 110 a 85 años, el incorporar el pilar solidario hacia las mujeres a partir de los 60 años y además la posibilidad que este pilar solidario se financie con efectivamente las exenciones, fundamentalmente aquellas relacionadas con el mercado de capitales de subir de un 5 a un 15%, pero no gravar el IVA de los servicios. Para nosotros es muy importante que esta redistribución que se deba hacer sea justa a partir de que los que tienen más, coloquen más para financiar el pilar solidario”, señaló la diputada por el distrito 16. Por su parte, el parlamentario demócrata cristiano fue crítico al referirse al proyecto mismo, pero manifestó que, debido a las apremiantes circunstancias actuales, la unanimidad de los diputados integrantes de la Comisión decidieron dar luz verde a la idea de legislar en orden a realizar cambios pertinentes durante la discusión particular. “Esta reforma es una ley corta, pero que es demasiado corta, no toca finalmente a las AFP y tiene incrementos menores a los beneficiarios del pilar solidario, de cerca de 14 mil pesos, además, las exenciones que aborda son prácticamente menores desde la perspectiva de los recursos que se requieren”. “En consecuencia, como la necesidad tiene cara de hereje y queremos avanzar a los cambios y estos recursos, por pocos que sean, queremos que lleguen lo antes posible a la gente, hemos votado en general a favor de tal manera de mañana, vía indicaciones, buscar cambios más estructurales a esta ley corta de pensiones”, enfatizó. También la diputada Gael Yeomans (CS), aseguró que es posible hacer cambios, especialmente en materia de la eliminación de beneficios tributarios. “Respecto de la eliminación de la sanción tributaria del impuesto a la enajenación de activos financieros estamos estudiando la posibilidad que sea eliminada totalmente, que pague impuestos y se sume a la renta que se debe pagar sin la tasa límite del 5% o bien establecer una tasa mayor”. “Lo otro que hemos conversado es que no nos parece cargar la mano a quienes realizan actividades de servicios profesionales y no pagan IVA. No creemos que esa sea la vía o la forma de recaudación mayor para esta ley, por lo tanto, estamos conversando el apuntar a otras exenciones como por ejemplo el impuesto al diésel”, señaló la parlamentaria a nuestro medio. En la sesión de este lunes, los parlamentarios escucharon las exposiciones de Carlos Díaz, presidente del Consejo Consultivo Previsional, Marco Kremerman, economista de Fundación Sol, Marcos Rivas, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y de Patricio Basso, ex Vicerrector de Administración y Finanzas de la Universidad de Chile. También se hicieron presentes el ministro del Trabajo, Patricio Melero, y la Coordinadora de Política Monetaria del Ministerio de Hacienda, Javiera Suazo. Foto @Prensa Presidencia

