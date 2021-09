dd779bc36d

Lorena Zambrano: "Vemos a un gobierno muy aislado de lo que está pasando en la región de Tarapacá" La vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, se refirió a los actos de xenofobia y racismo que se registraron el fin de semana en Iquique y acusó a las autoridades de desconocer la realidad que se vive en los territorios y las comunas del norte del país. Diario UChile Lunes 27 de septiembre 2021 12:37 hrs.

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, Lorena Zambrano, se refirió a las lamentables escenas que se registraron durante el fin de semana en Iquique con el desalojo de un grupo de migrantes del sector de Plaza Brasil y con la posterior quema de sus enseres que se llevó a cabo por grupos xenófobos antimigrantes. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de este tema, la dirigenta social afirmó que “esto viene sucediendo porque no ha habido un control de todo lo que está pasando, vemos a un gobierno muy aislado de la región, no preocupado de lo que está pasando hoy día en las fronteras” y agregó que “hoy de inmigración tenemos que hablar todos, este es un problema que nos compete tanto a la ciudadanía como a las organizaciones migrantes”. La vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá sostuvo que “hay que sacar a la luz todos esos mitos mal infundados que se tienen. Nosotros somos realistas en decir que ha venido gente mala, no podemos cerrar los ojos a eso, pero dentro de esa gente mala también hay gente buena“. Lorenza Zambrano recalcó además que “por una vez las regiones tienen que ser autónomas, también tienen que tener poder de decisión, si le dejamos todo al centralismo por eso estamos como estamos, esperando que siempre Santiago resuelva. Las autoridades y la ciudadanía somos responsables, de una u otra forma, de todo lo que hoy pueda suceder o acontecer”. En ese sentido, Zambrano sostuvo que “hoy es penoso ver cómo el delegado presidencial nos cita a una reunión hace dos semanas, luego de hacer presión porque como Mesa no se nos había tomado en cuenta, se nos promete que íbamos a trabajar en conjunto para trabajar en una erradicación justa de Plaza Brasil, distribuyendo a esos ciudadanos como corresponde y vemos como en menos de dos semanas surge una orden que proviene de no sé dónde y se los desaloja brutalmente“. Al respecto, la dirigenta social recalca que “este es un problema que debemos afrontarlo desde todos los puntos de vista, aquí nadie tiene la razón. Acá hay que trabajar con la comunidad porque no se puede dejar a todas las personas fuera de lo que pasa hoy en la región. Acá hay una migración diversa pero, lamentablemente, se situaron en un lugar a plena vista pública. Matándonos entre nosotros mismos no es la solución, el temor como migrante que siento hoy al caminar y creer que alguien me va a agredir jamás lo había sentido, yo también me he esforzado mucho trabajando y entiendo que da rabia que otros se aprovechen, pero enseñemos, reeduquemos, estamos a tiempo porque nada es imposible”. La representante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes señaló que “llevamos años en mesas de trabajo sin soluciones, acá ya no estamos para volver a reunirnos, tomarnos una foto. Acá hay que salir a la calle, ver las necesidad y dar todo lo que se pueda para abordar esta situación”. Finalmente, Lorena Zambrano puntualizó que “lamentablemente la xenofobia, la discriminación y el racismo que se vio el pasado sábado, así como cuando llamamos a salir a la calle a marchar por una nueva constitución, hoy con tristeza nos sentimos de luto por toda esta gente que vimos marchar en esas fechas al lado de nosotros, hoy llamando a matar, llamando a quitarles a los niños y enfrentando a la misma ciudadanía a que se les saque brutalmente con odio indescriptible y eso no puede suceder”. En esa línea agregó que “el forastero es querido cuando logra traer recursos a los países, pero el forastero no es querido cuando pide ayuda, cuando suplica que no se lleven a sus hijos, que golpean a las madres en estado de gestación, cuando ellos que dicen proteger a toda la ciudadanía son incapaces de mover un dedo para ayudar. Siento una decepción total de todas esas personas que decían ser nuestros amigos y que hoy día hasta los hemos bloqueado, de cómo se transforma la mente y el ser humano por no entender y es al gobierno al que tenemos que emplazar, son las autoridades a las que deberíamos dirigir esa rabia y el rencor, pero no hacia esas personas que duermen en carpas y que no tienen a dónde ir”. Foto: Agencia Uno.

