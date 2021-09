382beefb77

Educación Nacional Colegio de Profesores pide legislar suspensión de servicios locales Para el gremio docente el modelo implementado mantiene los vicios y los problemas del sistema municipalizado de enseñanza que coloca al Estado como sostenedor de un derecho. Además, sostienen que se debe esperar el trabajo de la Convención Constituyente en materia educacional. Diario Uchile Martes 28 de septiembre 2021 12:15 hrs.

Ante la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, reiteró la necesidad de suspender por dos años la implementación de los nuevos servicios locales comprometidos por ley para ese periodo. Para el dirigente la solicitud se basa en los serios problemas que han demostrado las entidades creadas hasta hoy día, las que se han tenido que abocar a resolver problemas administrativos sin ocuparse de resolver el déficit educativo que tienen los establecimientos públicos que son los que están a su cargo. En el encuentro desarrollado este lunes en la Cámara de Diputados, Díaz indicó que la Ley de Nueva Educación Pública “de nueva tiene solo el título”, ya que mantiene el modelo instituido en los años ’80 del siglo pasado en nuestro país. “En la práctica no ha habido ninguna modificación, ningún cambio respecto de qué tipo de educación estamos entregando en estos servicios locales de educación”, comentó el dirigente gremial. Carlos Díaz comentó que como profesores están realizando un Congreso Nacional para proponer un nuevo sistema de educación pública para el país y que esté en concordancia con lo que proponga la Convención Constituyente respecto de esta materia. “Nos imaginamos una nueva educación pública -que repito, no está planteada en los servicios locales de educación- que sea realmente una educación humanizadora, liberadora, transformadora, inclusiva, no sexista; una educación respetuosa de la diversidad, una educación que se haga cargo de la diversidad del ser humano, no solamente la preocupación por los estándares y los puntajes. Una educación que trabaje sea verdaderamente para educar a nuestros estudiantes para la vida”, subrayó el presidente del Colegio de Profesores. Al contrario, para Díaz lo que hace el actual sistema de educación a través de los SLEP es “mantener intacto el modelo de municipalización. Efectivamente aquí tenemos fundamentos que dan cuenta de una lógica de entender a la educación como sostenedores que está en el marco de la constitución Pinochet, de mantener el sistema de financiamiento que tiene a todos los municipios quebrados respecto del tema educacional y lo mantiene intacto. Y mantiene intacto el modelo educativo instaurado en dictadura que es el de la estandarización”. Por otra parte, el dirigente de los docentes rechazó las afirmaciones de algunos parlamentarios en el sentido de que quienes buscan reformar el sistema de servicios locales buscan “hacer el juego a la derecha con nuestra exposición”. “Lamento que se quiera creer o pretender que nosotros estamos haciendo el juego hoy día a algún conglomerado en particular. Esta expresión de suspensión de los servicios locales de educación ha sido lo suficientemente transversal. Hoy día todos los candidatos a la Presidencia de la República que van por la centro izquierda, han manifestado también la voluntad de avanzar en cambios reales en este tema”, subrayó Díaz. Por último, llamó a los legisladores a avanzar con una ley que permita la suspensión durante dos años de la implementación de nuevos servicios locales a la espera de conocer lo que emane de la Convención Constituyente en materia educacional en la próxima constitución política.

