Con fuertes críticas al Gobierno, Cámara Baja aprueba en general cuarto retiro desde las cuentas previsionales

Fue una extensa jornada la que tuvieron que enfrentar las diputadas y diputados este martes, ya que luego de un breve receso tras la discusión de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, los parlamentarios debieron volver a la Sala para discutir y votar la reforma constitucional que habilita un cuarto retiro desde las cuentas de capitalización individual. La iniciativa llegó a la Sala con informe positivo de la comisión de Constitución, del que dio cuenta la diputada Karol Cariola. Finalmente fueron 94 los votos favorables los que permitieron que la iniciativa siguiera su camino en el Congreso. Dentro de las nueve abstenciones se contó al jefe de bancada del Partido Socialista, diputado Marcelo Schilling, en una situación que causó controversia al interior de la oposición y que, al cierre de esta nota, no había tenido reacción de parte de esa tienda. El ambiente previo era incierto, pero durante la discusión rápidamente se fue aclarando el destino exitoso de esta moción parlamentaria en la Sala de la Cámara. Aunque tanto quienes rechazaron el proyecto como muchos de quienes lo apoyaron señalaron que se trata de una mala política pública, la moción avanzó sin mayores sobresaltos a su siguiente trámite, aunque se trató de la iniciativa de este tipo que concitó menor número de votos positivos. Los argumentos a favor aludieron principalmente a la necesidad de apoyar a la clase media que no califica para las ayudas sociales provistas por el Estado, pero también abundaron las críticas a los personeros de Gobierno que solicitaron el primer retiro, la tardanza e insuficiencia de las primeras respuestas del Ejecutivo y de las graves falencias en el proyecto de ley corta de pensiones presentado por el Gobierno. El proyecto original tuvo varias modificaciones a través de indicaciones presentadas por los diputados integrantes de la Comisión Constitución. Así, esta martes en la Sala se votó por un retiro no tributable, que puede solicitarse en un lapso de dos años, que incluye a los pensionados con rentas vitalicias, con posibilidad de retirar el 100% de los fondos en caso de enfermedad catastrófica (con un tope máximo de retiro de UF1.350), y también con la implementación de un plazo de diez a quince días para el pago del retiro, en orden a que los Tribunales de Familia puedan revisar si el solicitante tiene o no deudas de pensión alimenticia que liquidar. Además se agregó, por solicitud de la diputada Carolina Marzán, que la Superintendencia de Pensiones pueda cursar multas de hasta 15 mil UF a aquellas AFP que contravengan una orden judicial y no transfieran los montos por pensiones de alimentos a la madre. Los argumentos a favor Desde la DC, la diputada Johanna Pérez se refirió a la responsabilidad que le cabe al Congreso la falta de avance de una real reforma de pensiones que hiciera cambios reales en el sistema de previsión social chileno e hizo un llamado a sus colegas a trabajar “Necesitamos un sistema de pensiones solidario que dé protección real. Voy a aprobar el cuarto retiro porque hay mucha desconfianza y debemos pensar en esas personas que lo necesitan y se han auto-ayudado. No podemos ser egoístas. Voy a aprobar, pero me voy a hacer cargo en trabajar para mejorar este sistema”. Otro de los legisladores que manifestaron su decisión de aprobar este nuevo giro desde las cuentas de capitalización se contaba el diputado radical Alexis Sepúlveda quien criticó duramente los vaticinios de los economistas respecto de la inflación y el llamado sobrecalentamiento de la economía. “Soy ingeniero comercial, y lo menciono porque varios colegas han mencionado la inflación con cifras parciales y que se achaque ésta a los retiros no tiene sustento porque poco tiene que ver con el precio de la canasta, sino con el alza de los combustibles o productos importados. ¿Qué tienen que ver los retiros? Hay muy poco explicado de la inflación”. Por su parte, desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans apuntó directamente al Presidente Piñera y al candidato Sebastián Sichel por el rol que ejerció en su periodo como Ministro de Desarrollo Social. A la vez, enfatizó en que las AFP no han cumplido con el objetivo de entregar pensiones dignas a los chilenos y chilenas. “Mientras la dictadura militar obligó un sistema de pensiones, los militares huyeron y Dipreca paga en promedio cuatro veces las pensiones del resto de los chilenos (…) Quienes tenían la tarea de liderar el proceso de cambio, además fueron presos de su propia decadencia. Los más férreos opositores a los retiros, fueron los primeros en la fila. Nos abrimos a la ciudadanía a escuchar sus necesidades. Esta es una medida de última ratio ante un Gobierno que no respondió” Tal como toda la bancada PC, la diputada Carmen Hertz anunció su voto a favor del proyecto aludiendo a la falta de un real sistema de previsión social en nuestro país e hizo hincapié en que se trata de un sistema de ahorro forzoso que no ha entregado una cobertura digna a los jubilados de nuestro país. “En realidad es un fondo de inversiones empresarial: a los afiliados y al Fisco solo les ha tocado contribuir a beneficio de quienes se han apropiado de dichos excedentes, que son cuatro grupos nacionales y algunos extranjeros“, indicó la parlamentaria. Los fundamentos del rechazo En cuanto a quienes rechazaron, fundamentaron su decisión en el mejoramiento de la situación económica y la recuperación de los empleos, además de insistir en que se trata de una mala política pública con un alto componente regresivo. Ximena Ossandón, diputada de Renovación Nacional anunció su voto en contra y fustigó a sus colegas que manifestaron su aprobación a la moción parlamentaria. “Hasta el día de hoy justificaba los tres primeros retiros, que se dio en circunstancias distintas, y no ocurrieron las atrocidades que se dijeron. Es importante también mencionar que los empleos actuales son precarios, que más que reactivar la economía, ayudan a llegar a fin de mes. Agradezco a quienes transparentaron que quieren terminar con las AFP. Yo no estoy acá para defender a las AFP, pero las quieren destruir (…) Lo único que sabemos es que esto ayuda a quienes aún tienen recursos para retirar. Esto es un populismo a la inversa, porque es para los que pueden, y no los que realmente lo necesitan“. En un sentido similar se expresó Osvaldo Urrutia (UDI) quien también hizo referencia al populismo como razón para aprobar este nuevo giro desde las cuentas que manejan las Administradoras de Fondos de Pensiones. “La izquierda no cumplió su promesa de que esta sería una medida que no veríamos nuevamente, eso se llama demagogia y populismo. Es el Estado el que debe hacerse cargo de la crisis y no los propios ciudadanos con sus recursos. Lo hizo, aunque tarde, por medio del IFE. (…) La intención de cada uno de los retiros, no es más que crear un descalabro en las AFP”. “Estamos ante una de las peores políticas públicas de los últimos 30 años, y no voy a ser parte de esta irresponsabilidad”, enfatizó el legislador. Pero no solo desde el oficialismo hubo votos en contra del proyecto, ya que el independiente Pepe Auth también señaló no estar de acuerdo con este proyecto de ley, algo que no fue ninguna sorpresa ya que había manifestado su disconformidad con esta política pública desde que se presentó el primer proyecto de ley para hacer retiros desde las cuentas de capitalización individual. “Me costó mucho votar contra el primer retiro, porque las circunstancias y la respuesta del Gobierno era mezquina. Voté en contra porque no les creí que sería excepcional y sabía que vendría un segundo, tercero, cuarto y mi amiga Pamela Jiles ya me dijo que viene un quinto (…)” “El reemplazo del sistema actual necesita más ahorro, más solidaridad y más participación del Estado. En la oposición peleamos para que el IFE sea universal y con un mayor monto, justamente para que la gente dejara de pagar la crisis con sus ahorros. Me cuesta entender que ahora se desdigan” , expresó el parlamentario. Finalizada la votación, los parlamentarios de la bancada de la Unión Demócrata Independiente se reunieron para analizar la idea de llevar adelante un proyecto que permita hacer el retiro total de los fondos acumulados en orden, según lo que han señalado desde el partido oficialista, a evitar la expropiación de los dineros acumulados en las cuentas de capitalización individual. El proyecto de cuarto retiro pasa ahora a la Comisión de Constitución del Senado para su deliberación y votación y posteriormente la iniciativa debe ser discutida en el Hemiciclo de la Cámara Alta.

