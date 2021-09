382beefb77

Nacional Emplazamientos y reconocimientos: El encendido debate en víspera de la votación por el cuarto retiro de fondos previsionales El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, evitó referirse a si sacó parte de sus ahorros previsionales y acusó una operación de la izquierda. Su vocera Katherine Martorell y las convencionales Marcela Cubillos y Teresa Marinovic, reconocieron haber hecho giros a cuenta de sus ahorros en las AFP. Diario Uchile Martes 28 de septiembre 2021 10:19 hrs.

Como una “trampa de la izquierda” calificó el candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, los emplazamientos a personeros de Gobierno e incluso de su propio comando si materializaron alguno de los retiros del 10 por ciento de los fondos de pensiones. Sichel fue consultado al respecto durante la jornada de este lunes en tres oportunidades y sólo se refirió al tema señalando que “no vamos a caer en el voladero de luces y la trampa que pone la izquierda en Chile. Más bien me gustaría preguntarles por qué no explican qué es la inflación, por qué no son capaces de salir adelante. Cuestiono directamente a quienes han caído en esa trampa, de explicar lo que no deberían explicar”. Sin embargo, entre quienes se han referido al tema están la vocera de su candidatura, la ex subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell, quien reconoció que hizo uno de los giros para solventar “una enfermedad familiar”. En el Ejecutivo quienes declararon públicamente haber retirado parte de sus fondos previsionales están el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda y su par de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. Pero desde Nuevo Pacto Social, la candidata del bloque Yasna Provoste, insistió a que Sichel explique si concretó alguno de los tres giros disponibles luego de ser aprobados por el Parlamento. La abanderada presidencial indicó que “esta no es una trampa como él quiere decir, es una exigencia mínima de transparencia”, para luego agregar que “ya sabemos que le gusta negar lo que ha hecho en el pasado. Cuando un candidato se desespera se le nota, se enoja, reacciona iracundo”. Han pasado más de 7 horas desde que le pregunté a @sebastiansichel y no dice nada. La pregunta es sencilla: ¿Retiró su 10%? Sí o no. #SichelNoResponde pic.twitter.com/DUZernppjU — Yasna Provoste Campillay (@ProvosteYasna) September 27, 2021 A los personeros que han manifestado su oposición tajante a un nuevo retiro de fondos previsionales, pero que sí han realizado los giros disponibles hasta ahora, se suma la convencional y ex ministra de Educación Marcela Cubillos. En su cuenta de Twitter y en respuesta al mismo reconocimiento hecho por su par en la Constituyente Teresa Marinovic, Cubillos indicó que “Yo igual. Mientras exista una Izq que quiere echar mano a los ahorros prev para financiar sus politicas fracasadas, yo al menos procuraré que no sea con mis ahorros de toda la vida. Y muchos están en lo mismo. No por necesidad, sino para evitar que pasen a ser adm por el Estado”. Yo igual. Mientras exista una Izq que quiere echar mano a los ahorros prev para financiar sus politicas fracasadas, yo al menos procuraré que no sea con mis ahorros de toda la vida. Y muchos están en lo mismo. No por necesidad, sino para evitar que pasen a ser adm por el Estado. https://t.co/y3Q0RxmaMT — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 27, 2021 Durante esta jornada en la Sala de la Cámara de Diputados se votará el proyecto de cuarto retiro de fondos previsionales que para ser aprobado necesita un quórum de 93 votos, día que en redes sociales se ha posicionado como el tema más comentado el hastag #CuartoRetiroONoHayVotos.

