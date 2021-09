Diputado Alejandro Santana (RN): “No hay que desconocer que los retiros han generado oportunidades para miles de personas”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana, uno de los parlamentarios oficialistas que votó a favor del cuarto retiro, se refirió al debate que se dio en el Congreso respecto de este proyecto y de las razones que lo llevaron a apoyar la iniciativa. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile respecto de lo ocurrido ayer en el hemiciclo de la Cámara Baja, el parlamentario aseguró que “fue una votación estrecha, habían argumentos como para apoyar el proyecto o no y había y genera un nivel de incertidumbre respecto de lo que vaya a ocurrir en el Senado. Entiendo que el gobierno le va a dar suma urgencia con objeto que se den esos espacios a la brevedad posible de debate y también de votación, pero siempre con dificultad de ver cuál será el resultado en el Senado”. Respecto de lo ocurrido en el oficialismo que no logra ordenarse detrás de la postura del Presidente ni tampoco del aspirante a La Moneda, Sebastián Sichel, el diputado Santana sostuvo que “si bien se ha avanzado con los apoyos a la ciudadanía, estamos superando la pandemia, se levanta el estado de excepción constitucional, a mí lo que me dio sentido fue que creo que hay un número no menor de mujeres y hombres que producto de la coyuntura del Covid-19, que eran empleados, la contingencia los hizo reinventarse y hoy día tienen una condición de emprendedor y esos emprendedores requieren capital de trabajo, requieren de inyectar los recursos necesarios para sacar adelante su emprendimiento”. En esa línea, el representante de Renovación Nacional agregó que “en ese aspecto, creo que varios estuvimos en el entendido que esta opción no es solo para hacer un retiro masivo, sino que para ir a un retiro de quienes por este elemento, que es un elemento positivo, puedan tener esta opción”. El parlamentario por la región de Los Lagos se refirió al debate interno de Chile Vamos y sostuvo que “lo más importante es que estas conversaciones se hagan con altura de miras. Si yo puedo recibir de buena forma lo que me plantean, también espero que mis planteamientos y mis argumentos sean bien recibidos. Acá el argumento no es que no haya apoyo ni ayudas, porque hay muchos apoyos, sino que hay que ir en apoyo de aquellos emprendedores que han visto una oportunidad en la crisis”. Alejandro Santana recalcó que los retiros de fondos de las AFP son una medida “popular”, en el sentido que “la puesta en escena del mundo político es equivocada porque empieza a generar expectativas y esperanza en una población que ante la opción dice sí, porque también hay una percepción negativa mayoritaria en contra de las AFP”. Al respecto, el diputado Santana agregó que “hay gente que está a favor del cuarto retiro y no tiene fondos para retirar, o sea, no hay una relación directa, pero como dije, aquí, principalmente en la provincia de Chiloé, veo un sinnúmero de personas que se tuvieron que reinventar y tengo la impresión que puede ser una factor de reactivación y de empleo en adelante“. Finalmente, respecto de los desafíos que debe asumir el país pensando en el futuro, el diputado Santana sostuvo que “creo que esta pandemia es como las guerras, o sea, genera un escenario adverso, negativo a nivel mundial, pero también detrás de esto hay oportunidades en la línea de mejorar el sistema público de salud y eso queda en el tiempo”. En esa línea agregó que “hoy día cambiamos de un mundo más de empleados a emprendedores y en ese aspecto creo que las políticas públicas deben ser distintas y reorientadas porque va a haber un periodo de bonanza y respecto de los retiros no hay que desconocer que generan oportunidades para que miles de personas salieran del registro de morosidades, pagar millones de dólares en pensiones alimenticias, es decir, tiene elementos de carácter social que no se pueden negar”.

