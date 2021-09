Catalina Pérez por despenalización del aborto: “El conservadurismo en Chile ha transformado ésta en una discusión moral y no de derechos”

Por 75 votos a favor, 68 votos en contra y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en general, la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. El proyecto fue presentado en 2018 por un grupo de diputadas apoyadas por varias agrupaciones de la sociedad civil y su objetivo es poner fin a la persecución penal que afecta a las mujeres que se sometan a una interrupción voluntaria del embarazo, más allá de las tres causales establecidas por la ley. Este miércoles, en la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, conversó con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas sobre lo ocurrido el martes en la Sala de la Cámara Baja y proyectó el futuro de la iniciativa en el Congreso. “Hay que reconocer que fue una sorpresa para muchas de nosotras, pues este proyecto había buscado en otras oportunidades ser aprobado y había sido permanentemente rechazado. Creemos que la coyuntura de una actividad política bastante agitada en torno al compromiso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres permitió que, en una votación inédita e histórica, pudiésemos aprobar el aborto libre en las primeras catorce semanas, extendiéndolo no solo a las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo. Es un paso histórico para las feministas de nuestro país”. “Aunque el proyecto debe volver a comisión para su discusión, se abre una oportunidad para avanzar en Chile en la tremenda deuda que tenemos con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de nosotras”, agregó. Consultada sobre las posibilidades de un rechazo en la comisión, la diputada explicó que eso es factible pues pueden trabajar las fuerzas conservadoras que buscan impedir el avance de esta iniciativa. “La aprobación en general permite que la discusión continúe aunque quede pendiente el contenido mismo del proyecto, de haberse rechazado la discusión en general habríamos tenido que esperar un año para volver a presentar un proyecto de estas características. Por eso se viene otra tremenda pelea de las integrantes de la Comisión de Género para dar contenido al proyecto y que pueda avanzar hacia un trámite aún más complejo como es la tramitación en el Senado de esta iniciativa”. En cuanto a los argumentos esgrimidos por quienes están en contra de la despenalización del aborto y que aludían al derecho a la vida, ya que a las 14 semanas el feto, según los parlamentarios, ya es prácticamente un ser humano, Catalina Pérez indicó que es importante entender qué es efectivamente el aborto. “Lo que sostenemos muchas feministas es que, primero, hay que reconocer el aborto como una realidad: las mujeres abortamos, pero la discusión es sobre las condiciones en que se aborta. Se aborta con clandestinidad y sin acceso a prestaciones médicas adecuadas o se aborta cuidando nuestros derechos en el ejercicio de una libre autodeterminación de nuestros cuerpos. Esa es la segunda discusión, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. “El conservadurismo en Chile ha transformado ésta en una discusión moral y no de derechos, y es ahí donde hay que seguir construyendo o reafirmando ese sentido común. El debate estuvo muy lleno de caricaturas y con ausencia de consideraciones de fondo para legislar con criterio de realidad y de derechos humanos”, enfatizó la legisladora. Respecto de los fundamentos de quienes se oponen a despenalizar el aborto basado en un límite temporal y cómo estos se erigen sobre criterios morales o religiosos, la diputada se refirió a la manera en que ese tipo de consideraciones podrían afectar a la legislación en caso de ser aprobada la despenalización, tal como ocurre son las interrupciones de embarazos por las tres causales. “Hay una deuda pendiente en la revisión de la aplicación de la objeción de conciencia, pese a que la entiendo, pero no cuando la objeción de conciencia imposibilita ejercer derechos fundamentales. Hay un límite que hemos sido incapaces de imponer, porque hay centros hospitalarios en que la prestación no está disponible porque las objeciones de conciencia son tantas que impiden el ejercicio. Esta ha sido la manera de saltarse la mayoría legislativa y no aplicar el aborto en tres causales y, por lo tanto, frenar el avance de los derechos sexuales y reproductivos”. En materia de la proyección de la votación en el Senado, teniendo en cuenta que anteriormente en esa cámara se han bloqueado iniciativas provenientes de la Cámara Baja, la parlamentaria de la bancada de RD señaló que este asunto no es una discusión moral ni electoral, y manifestó que espera que los cambios vistos el martes entre los diputados y diputadas de la Democracia Cristiana se trasladen al Senado. “Hemos visto que la candidata presidencial de la DC ha señalado estar a favor del aborto y espero que esos votos nuevos que tuvimos de la DC en la Cámara se repitan en el Senado y permitan, primero, una posición coherente de quien aspira a dirigir nuestro país y, por otro lado, que se pueda entender que esto no es un cálculo electoral sino una convicción y compromiso con los derechos sexuales y reproductivos”. Durante la discusión ayer se indicó que esta era una forma de avanzar hacia el aborto libre como prestación o garantía y eso es algo que las feministas asumimos, porque es el paso siguiente: que el aborto sea una garantía de prestación de salud, pero ahora solo discutimos si una mujer merece ser perseguida con cárcel de 2 a 5 años por ejercer la autonomía de su cuerpo En cuanto a las posibilidades de que el proyecto de despenalización del aborto finalmente sea discutido y votado por otro Congreso, dada la cercanía de las próximas elecciones, la diputada Pérez explicó que las promotoras de la iniciativa buscan que la discusión de los derechos sexuales y reproductivos esté permanentemente presente en los órganos de representación. “Si no lo aprueba este Congreso, lo hará el órgano constituyente en la nueva Constitución o el próximo Congreso. Lo que pedimos a nuestros colegas es que se pongan a la altura de este proceso histórico porque no lo podrán frenar. Confío en que gracias a las feministas movilizadas, a nuestras abuelas, hoy estamos en la vía pública, en el Congreso, en las asambleas y órganos constituyentes y este debate se abrirá porque ya lo ganamos. El punto es si la institucionalidad estará a la altura de dicho proceso, por lo mismo, si no es en este Congreso, será en el próximo. Lo importante es que hoy tenemos un proyecto en general aprobado que nos permite continuar la discusión sin las trabas legislativas habituales”. “Es una alternativa que sea el próximo Congreso junto a un nuevo Gobierno, que espero sea liderado por Gabriel Boric, con el que podamos avanzar hacia el reconocimiento de un sistema nacional de cuidados y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Chile”, añadió. Finalmente, la parlamentaria explicó, en relación a los plazos para seguir la tramitación de la iniciativa, que la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, Maite Orsini, pretende poner cuanto antes en tabla la discusión del proyecto. “Espero que la discusión particular se pueda acelerar a un par de sesiones, hay que escuchar a expertos y luego debe volver a la Sala para su discusión particular. Posteriormente debe avanzar al Senado, espero que este año se vea en ambas Cámaras al menos una vez, ojalá antes de noviembre para que los compromisos presidenciales adoptados en campaña se mantengan y permitan avanzar”, concluyó la parlamentaria. Foto @Archivo

