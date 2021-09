4310839ec8

f0fcce9ec9

Derechos Humanos Migración Política Sociedad Gobierno al banquillo: Parlamentarios emplazan a Interior y anuncian acciones por situación migratoria en el Norte Al momento que el partido Humanista exigía la renuncia del ministro Rodrigo Delgado, el diputado Vlado Mirosevic (PL) anunció la interpelación al secretario de Estado a modo de fiscalizar el plan y los recursos comprometidos por el Ejecutivo para contrarrestar la situación el Norte. Más tarde, diputados de oposición anunciaron la realización de una sesión especial este 5 octubre en la Cámara a la que citaron a Interior, Defensa, Salud y Relaciones Exteriores. Maria Luisa Cisternas Miércoles 29 de septiembre 2021 19:29 hrs. Me Gusta Compartir

Múltiples interpelaciones se han dirigido al gobierno por su gestión frente al fenómeno migratorio en el país que se ha agudizado en el marco de estos dos últimos años, pero que se vio particularmente exacerbado este sábado con la realización de la marcha “No más migrantes” en la ciudad de Iquique, que terminó con la arremetida de un grupo de protestantes contra un campamento de familias venezolanas y que concluyó con la quema de sus pertenencias en la plaza Brasil de la ciudad. A raíz de estos hechos es que durante esta mañana el partido Humanista entregó una carta en el palacio de La Moneda exigiendo la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por su responsabilidad política en los actos de xenofobia contra los migrantes evidenciados en la manifestación de este fin de semana. La misiva fue entregada por la presidenta del partido Humanista, Catalina Valenzuela, junto a dirigentes regionales y candidatos al parlamento. Allí el secretario general del partido y candidato a senador por la Región Metropolitana, Marcelo Rioseco, señaló que los hechos registrados en Iquique no aparecen de un momento a otro sino que hay una responsabilidad del Gobierno en criminalizar la migración y en estigmatizarla. En ese sentido, aseveró que el Ejecutivo pone a los chilenos en contra de los extranjeros y es ésa la situación que desencadena casos de violencia. La presidenta del PH, Catalina Valenzuela, quien se encuentra postulando a la Cámara de Diputados y Diputadas por el distrito 11, acusó a Delgado por “su inoperancia absoluta frente a los hechos de violencia tan espantosos como los vistos estos días frente a la migración”. “Hemos venido dejar una carta al Presidente de la República, Sebastián Piñera, porque nos parecen inaceptable la violaciones de derechos humanos sistemáticas de este gobierno, en este caso específicamente para exigir la salida de Rodrigo Delgado, ministro del Interior, quien ha hecho una abandono flagrante de sus deberes básicos, exponiendo a población a malos tratos impresionantes”, señaló. “¿Qué pasó con la infancia? ¿Qué pasó con los niños y las niñas primero? ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Qué pasó con el apoyo al extranjero? Este gobierno ha hecho negocios con la migración y no se ha encargado de hacerse cargo directamente”, agregó. Catalina Valenzuela. Por su parte, Helmut Kramer, candidato a diputado por el distrito 10, se refirió a la necesidad de que las autoridades comprendan la dimensión de los derechos humanos en el fenómeno migratorio para que en concreto, el Estado ampare y proteja a las infancias que son sometidas a una vida de múltiples vulneraciones. “En Chile se vienen vulnerando no solamente ahora por los hechos de Iquique sino que durante los últimos años, los derechos de migrantes. En Chile un niño o una niña migrante se puede demorar hasta tres a cuatro años en poder legalizar sus papeles sin tener derecho a acceder a las necesidades básicas. Es hora de que esto cambie y la única forma es tener gente que comprenda que los derechos humanos de migrantes valen tanto como los que han nacido en Chile. Es hora de descentralizar y poder acelerar los procesos de legalización“, arguyó. Mirosevic asume fiscalización Por su parte el diputado del distrito 1 del partido Liberal, Vlado Mirosevic, anunció esta mañana que interpelará al ministro Delgado a modo de recoger el llamado realizado por los gobernadores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, quienes en un comunicado declararon que la política migratoria, los planes y programas presentados por el ministerio del Interior, evidencian una incapacidad de hacerse cargo del flujo migratorio, aumentando la irregularidad y provocando una situación de desgobierno ante un problema desbordado en las comunas de estas regiones. A eso agregaron que “la actitud indolente y soberbia de Delgado y del Subsecretario Galli en contra de quienes tienen una visión crítica del manejo del Gobierno o han querido colaborar, solo dan cuenta de una nula voluntad política de hacerse cargo”, redactaron Jorge Díaz, José Miguel Carvajal y Ricardo Díaz, arguyendo que “si Interior no quiere responder, que responda al Congreso”. Frente a lo anterior Mirosevic afirmó que asumirá el rol de fiscalización requerido por los gobernadores de la zona a modo de indagar en el plan y los recursos comprometidos por el gobierno para hacer frente a la crisis migratoria. “A propósito de la solicitud de los gobernadores de Arica, Tarapacá y Antofagasta, desde el Congreso tomamos el guante. Voy a hacer esta interpelación pero puedo prometer algo, va a ser una interpelación con seriedad y con altura de miras porque creo que aquí hay que dar respuestas, eso es lo importante, queremos saber cuál es el presupuesto del gobierno adicional que están comprometiendo para abordar desde el norte, junto con los municipios, esta crisis migratoria. Queremos saber respuestas y por eso espero que tengamos un debate serio y donde el Gobierno se comprometa a acciones concretas”. Diputados anuncian sesión especial Más tarde otro sector de parlamentarios de oposición, entre los que asumió la interlocución el diputado del partido Comunista y representante del distrito 2, Rubén Moraga, emplazaron al Gobierno por lo que se considera la ausencia de una política migratoria que ha repercutido en el total abandono de la población migrante y un nulo apoyo a los gobiernos locales. “Debemos tener políticas de Estado, políticas de gobierno en respuesta a esto y que no consideren al norte de Chile como una zona de sacrificio. Migrar es un derecho humano pero esa migración debe estar bajo las normas contempladas por los organismos internacionales. Es urgente que el gobierno se haga cargo y responsable de esta ola migratoria y eso pasa por tener una política clara para promover acciones concretas que apoyen a las regiones que están siendo impactadas por esta situación”, sostuvo Moraga. Un llamado de atención a los delegados presidenciales de la zona realizó el diputado socialista por el distrito 1 y ex intendente de la Región de Arica y Parinacota, Luis Rocafull, acusando que los representantes del Gobierno en el norte que “ni siquiera se han hecho cargo del orden público”. “Hoy nos encontramos con un gobierno que no cumple ninguna función, ni sanitaria, ni de seguridad y tampoco humanitaria. El Gobierno debe ponerse las pilas, actuar responsablemente y respetar los convenios internacionales en materia de derechos migrantes”, complementó. Sobre las contradicciones manifestadas por el presidente Piñera en la materia migratoria, se refirió el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, aseverando que fue el Mandatario “quién estuvo con su show en Cúcuta y él le dijo a las y los venezolanos que vinieran a Chile, que las puertas estaban abiertas. Ahora vemos cómo los ha tratado y lo que ha sucedido con ellos. También presentó una ley de migración y no han sido capaces de dictar un reglamento para aplicarla como corresponde“, criticó. Con la compañía de la bancada de Apruebo Dignidad y en apoyo del gobernador regional de Tarapacá José Miguel Carvajal, presente en la pauta, Moraga anunció que se realizará una sesión especial de la Cámara el próximo 5 de octubre a la que fue citado Rodrigo Delgado junto al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, el ministro de Salud, Enrique Paris, y el ministro de Defensa, Baldo Prokurica. Asimismo evalúo positivamente la determinación adoptada por Mirosevic sosteniendo que “todas las medidas que se puedan tomar las vamos a apoyar porque requerimos dar respuestas y soluciones a la crisis migratoria, ya que el gobierno no se ha hecho cargo de la situación que tenemos en el norte de Chile”, concluyó. Rubén Moraga. Quien también venía advirtiendo esta situación persistentemente es el alcalde de Colchane, Javier García, quien ha insistido en que la falta de acción concreta del gobierno central sobre este tema ha sobrecargado la responsabilidad del flujo migratorio en la comuna, donde se han debido desfondar las arcas municipales para destinar recursos, albergues y atención primaria de salud para los cientos de migrantes que transitan y residen en la comuna y que llegan a la zona en paupérrimas condiciones. Al respecto García ha declarado que el Gobierno ha emprendido acciones para invisibilizar esta situación en el territorio, el mismo donde hoy se reportó el traslado de un menor de edad de origen venezolano al hospital Ernesto Torres Galdames por el padecimiento de un edema pulmonar de altura. Son por estos hechos que el llamado de atención a nivel internacional lo ha efectuado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) a modo que el gobierno de Chile instaure un plan de migración que salvaguarde los derechos humanos de las infancias y adolescencias que llegan al país. La solución en clave de regularización El secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM) e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Eduardo Cardoza, explicó que las políticas de Estado que tributan a contrarrestar las crisis migratorias, son sencillas. Lo complejo es dar con la voluntad política de desarrollarlas, señaló. “Solución: regularización. Cuanto más regularizadas están las personas mejor y si las personas no encuentran trabajo acá, se van, buscan trabajo en otro país porque lo que están buscando es trabajar, ganarse su vida y poder mandar una parte de ayuda a sus propias familias. Cuando eso no ocurre y están irregulares, no pueden salir del país, porque si salen del país es muy posible que las detengan, que le timbren el pasaporte y es muy posible que después no puedan circular más y se genera toda una distorsión que es justamente lo que la experiencia internacional de migraciones muestra como negativo“, explicó. Asimismo, Cardoza señaló que es necesario levantar una política regional en conjunto a los otros gobiernos a modo de informar la realidad migratoria que se está viviendo al interior de cada país, de manera que se gestione de mejor manera el flujo de personas, pero nunca para obstaculizar la migración. “El que quiere impedir al migración que se ponga a parar algún río, porque puede hacer diques pero el agua sube y cae por arriba, entonces es imposible. Es como poner una puerta en el desierto”. En ese sentido, el representante de MAM sostuvo que la regularización disminuiría la concentración de migrantes en un solo territorio, en la medida que se les permitiría circular por el país. Eso junto a la desburocratización para la obtención de visas, fomentaría que las personas migrantes puedan trabajar y desarrollarse en condiciones normales, y no bajo condiciones precarizadas de irregularidad que beneficia sólo “al empresario inescrupuloso”, señaló. Cabe recordar que este martes el Senado realizó una sesión extraordinaria para abordar los incidentes ocurridos en Iquique y la crisis migratoria, a la que fue citada el ministro del Interior y el de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, pero que atendieron en su reemplazo el subsecretario Juan Francisco Galli y Carolina Videla por las respectivas carteras. En la instancia, Galli aseveró que hay que darle una mirada de Estado al fenómeno migratorio, ser tajantes en rechazar la violencia con tintes xenofóbicos por parte de la población en contra de los ciudadanos extranjeros e hizo hincapié en la relevancia de desincentivar la migración por pasos no habilitados y fomentar un ingreso regulado al país. Por su parte, el ministro en cuestión, Rodrigo Delgado señaló este martes que el Gobierno realizará anuncios relativos a migración, y que desde el Ejecutivo se está trabajando en la entrega de ayuda humanitaria fundamentalmente a familias que tengan niños y niñas a modo que puedan mejorar sus condiciones de vida, particularmente en el ámbito sanitario.

Múltiples interpelaciones se han dirigido al gobierno por su gestión frente al fenómeno migratorio en el país que se ha agudizado en el marco de estos dos últimos años, pero que se vio particularmente exacerbado este sábado con la realización de la marcha “No más migrantes” en la ciudad de Iquique, que terminó con la arremetida de un grupo de protestantes contra un campamento de familias venezolanas y que concluyó con la quema de sus pertenencias en la plaza Brasil de la ciudad. A raíz de estos hechos es que durante esta mañana el partido Humanista entregó una carta en el palacio de La Moneda exigiendo la renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por su responsabilidad política en los actos de xenofobia contra los migrantes evidenciados en la manifestación de este fin de semana. La misiva fue entregada por la presidenta del partido Humanista, Catalina Valenzuela, junto a dirigentes regionales y candidatos al parlamento. Allí el secretario general del partido y candidato a senador por la Región Metropolitana, Marcelo Rioseco, señaló que los hechos registrados en Iquique no aparecen de un momento a otro sino que hay una responsabilidad del Gobierno en criminalizar la migración y en estigmatizarla. En ese sentido, aseveró que el Ejecutivo pone a los chilenos en contra de los extranjeros y es ésa la situación que desencadena casos de violencia. La presidenta del PH, Catalina Valenzuela, quien se encuentra postulando a la Cámara de Diputados y Diputadas por el distrito 11, acusó a Delgado por “su inoperancia absoluta frente a los hechos de violencia tan espantosos como los vistos estos días frente a la migración”. “Hemos venido dejar una carta al Presidente de la República, Sebastián Piñera, porque nos parecen inaceptable la violaciones de derechos humanos sistemáticas de este gobierno, en este caso específicamente para exigir la salida de Rodrigo Delgado, ministro del Interior, quien ha hecho una abandono flagrante de sus deberes básicos, exponiendo a población a malos tratos impresionantes”, señaló. “¿Qué pasó con la infancia? ¿Qué pasó con los niños y las niñas primero? ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Qué pasó con el apoyo al extranjero? Este gobierno ha hecho negocios con la migración y no se ha encargado de hacerse cargo directamente”, agregó. Catalina Valenzuela. Por su parte, Helmut Kramer, candidato a diputado por el distrito 10, se refirió a la necesidad de que las autoridades comprendan la dimensión de los derechos humanos en el fenómeno migratorio para que en concreto, el Estado ampare y proteja a las infancias que son sometidas a una vida de múltiples vulneraciones. “En Chile se vienen vulnerando no solamente ahora por los hechos de Iquique sino que durante los últimos años, los derechos de migrantes. En Chile un niño o una niña migrante se puede demorar hasta tres a cuatro años en poder legalizar sus papeles sin tener derecho a acceder a las necesidades básicas. Es hora de que esto cambie y la única forma es tener gente que comprenda que los derechos humanos de migrantes valen tanto como los que han nacido en Chile. Es hora de descentralizar y poder acelerar los procesos de legalización“, arguyó. Mirosevic asume fiscalización Por su parte el diputado del distrito 1 del partido Liberal, Vlado Mirosevic, anunció esta mañana que interpelará al ministro Delgado a modo de recoger el llamado realizado por los gobernadores de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, quienes en un comunicado declararon que la política migratoria, los planes y programas presentados por el ministerio del Interior, evidencian una incapacidad de hacerse cargo del flujo migratorio, aumentando la irregularidad y provocando una situación de desgobierno ante un problema desbordado en las comunas de estas regiones. A eso agregaron que “la actitud indolente y soberbia de Delgado y del Subsecretario Galli en contra de quienes tienen una visión crítica del manejo del Gobierno o han querido colaborar, solo dan cuenta de una nula voluntad política de hacerse cargo”, redactaron Jorge Díaz, José Miguel Carvajal y Ricardo Díaz, arguyendo que “si Interior no quiere responder, que responda al Congreso”. Frente a lo anterior Mirosevic afirmó que asumirá el rol de fiscalización requerido por los gobernadores de la zona a modo de indagar en el plan y los recursos comprometidos por el gobierno para hacer frente a la crisis migratoria. “A propósito de la solicitud de los gobernadores de Arica, Tarapacá y Antofagasta, desde el Congreso tomamos el guante. Voy a hacer esta interpelación pero puedo prometer algo, va a ser una interpelación con seriedad y con altura de miras porque creo que aquí hay que dar respuestas, eso es lo importante, queremos saber cuál es el presupuesto del gobierno adicional que están comprometiendo para abordar desde el norte, junto con los municipios, esta crisis migratoria. Queremos saber respuestas y por eso espero que tengamos un debate serio y donde el Gobierno se comprometa a acciones concretas”. Diputados anuncian sesión especial Más tarde otro sector de parlamentarios de oposición, entre los que asumió la interlocución el diputado del partido Comunista y representante del distrito 2, Rubén Moraga, emplazaron al Gobierno por lo que se considera la ausencia de una política migratoria que ha repercutido en el total abandono de la población migrante y un nulo apoyo a los gobiernos locales. “Debemos tener políticas de Estado, políticas de gobierno en respuesta a esto y que no consideren al norte de Chile como una zona de sacrificio. Migrar es un derecho humano pero esa migración debe estar bajo las normas contempladas por los organismos internacionales. Es urgente que el gobierno se haga cargo y responsable de esta ola migratoria y eso pasa por tener una política clara para promover acciones concretas que apoyen a las regiones que están siendo impactadas por esta situación”, sostuvo Moraga. Un llamado de atención a los delegados presidenciales de la zona realizó el diputado socialista por el distrito 1 y ex intendente de la Región de Arica y Parinacota, Luis Rocafull, acusando que los representantes del Gobierno en el norte que “ni siquiera se han hecho cargo del orden público”. “Hoy nos encontramos con un gobierno que no cumple ninguna función, ni sanitaria, ni de seguridad y tampoco humanitaria. El Gobierno debe ponerse las pilas, actuar responsablemente y respetar los convenios internacionales en materia de derechos migrantes”, complementó. Sobre las contradicciones manifestadas por el presidente Piñera en la materia migratoria, se refirió el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch, aseverando que fue el Mandatario “quién estuvo con su show en Cúcuta y él le dijo a las y los venezolanos que vinieran a Chile, que las puertas estaban abiertas. Ahora vemos cómo los ha tratado y lo que ha sucedido con ellos. También presentó una ley de migración y no han sido capaces de dictar un reglamento para aplicarla como corresponde“, criticó. Con la compañía de la bancada de Apruebo Dignidad y en apoyo del gobernador regional de Tarapacá José Miguel Carvajal, presente en la pauta, Moraga anunció que se realizará una sesión especial de la Cámara el próximo 5 de octubre a la que fue citado Rodrigo Delgado junto al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, el ministro de Salud, Enrique Paris, y el ministro de Defensa, Baldo Prokurica. Asimismo evalúo positivamente la determinación adoptada por Mirosevic sosteniendo que “todas las medidas que se puedan tomar las vamos a apoyar porque requerimos dar respuestas y soluciones a la crisis migratoria, ya que el gobierno no se ha hecho cargo de la situación que tenemos en el norte de Chile”, concluyó. Rubén Moraga. Quien también venía advirtiendo esta situación persistentemente es el alcalde de Colchane, Javier García, quien ha insistido en que la falta de acción concreta del gobierno central sobre este tema ha sobrecargado la responsabilidad del flujo migratorio en la comuna, donde se han debido desfondar las arcas municipales para destinar recursos, albergues y atención primaria de salud para los cientos de migrantes que transitan y residen en la comuna y que llegan a la zona en paupérrimas condiciones. Al respecto García ha declarado que el Gobierno ha emprendido acciones para invisibilizar esta situación en el territorio, el mismo donde hoy se reportó el traslado de un menor de edad de origen venezolano al hospital Ernesto Torres Galdames por el padecimiento de un edema pulmonar de altura. Son por estos hechos que el llamado de atención a nivel internacional lo ha efectuado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) a modo que el gobierno de Chile instaure un plan de migración que salvaguarde los derechos humanos de las infancias y adolescencias que llegan al país. La solución en clave de regularización El secretario ejecutivo del Movimiento de Acción Migrante (MAM) e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, Eduardo Cardoza, explicó que las políticas de Estado que tributan a contrarrestar las crisis migratorias, son sencillas. Lo complejo es dar con la voluntad política de desarrollarlas, señaló. “Solución: regularización. Cuanto más regularizadas están las personas mejor y si las personas no encuentran trabajo acá, se van, buscan trabajo en otro país porque lo que están buscando es trabajar, ganarse su vida y poder mandar una parte de ayuda a sus propias familias. Cuando eso no ocurre y están irregulares, no pueden salir del país, porque si salen del país es muy posible que las detengan, que le timbren el pasaporte y es muy posible que después no puedan circular más y se genera toda una distorsión que es justamente lo que la experiencia internacional de migraciones muestra como negativo“, explicó. Asimismo, Cardoza señaló que es necesario levantar una política regional en conjunto a los otros gobiernos a modo de informar la realidad migratoria que se está viviendo al interior de cada país, de manera que se gestione de mejor manera el flujo de personas, pero nunca para obstaculizar la migración. “El que quiere impedir al migración que se ponga a parar algún río, porque puede hacer diques pero el agua sube y cae por arriba, entonces es imposible. Es como poner una puerta en el desierto”. En ese sentido, el representante de MAM sostuvo que la regularización disminuiría la concentración de migrantes en un solo territorio, en la medida que se les permitiría circular por el país. Eso junto a la desburocratización para la obtención de visas, fomentaría que las personas migrantes puedan trabajar y desarrollarse en condiciones normales, y no bajo condiciones precarizadas de irregularidad que beneficia sólo “al empresario inescrupuloso”, señaló. Cabe recordar que este martes el Senado realizó una sesión extraordinaria para abordar los incidentes ocurridos en Iquique y la crisis migratoria, a la que fue citada el ministro del Interior y el de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, pero que atendieron en su reemplazo el subsecretario Juan Francisco Galli y Carolina Videla por las respectivas carteras. En la instancia, Galli aseveró que hay que darle una mirada de Estado al fenómeno migratorio, ser tajantes en rechazar la violencia con tintes xenofóbicos por parte de la población en contra de los ciudadanos extranjeros e hizo hincapié en la relevancia de desincentivar la migración por pasos no habilitados y fomentar un ingreso regulado al país. Por su parte, el ministro en cuestión, Rodrigo Delgado señaló este martes que el Gobierno realizará anuncios relativos a migración, y que desde el Ejecutivo se está trabajando en la entrega de ayuda humanitaria fundamentalmente a familias que tengan niños y niñas a modo que puedan mejorar sus condiciones de vida, particularmente en el ámbito sanitario.