Diputado Tomás Fuentes por reconocimiento de Sichel: “Creo que se demoró, creo que se equivocó”

Tardía y poco clara. Así considera el diputado de RN Tomás Fuentes la reacción del candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, luego que fuera consultado respecto a si había materializado alguno de los retiros del 10 por ciento de fondos de pensiones. Durante la semana el abanderado presidencial evitó en varias oportunidades referirse al punto, a juicio del parlamentario para no caer en un juego político. Sin embargo, el reconocimiento de varios personeros de Gobierno y de su propio comando, además de una declaración pública de La Moneda donde señalaban que el Presidente Sebastián Piñera no había retirado recursos de las AFP, lo obligaron finalmente a salir a contestar a través de las redes sociales. Para Fuentes “creo que se demoró, se equivocó incluso en no haberlo contestado el primer día. Porque en tiempos de incertidumbre lo que hay que ser es ser claro. Y creo que él fue claro, pero tardíamente en decir que lo retiró porque hay una amenaza existente”. En conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, en la primera edición de Radioanálisis, el legislador indicó que luego del reconocimiento, Sichel sostiene que ante la posibilidad de nacionalizar los fondos de pensiones es mejor administrarlos personalmente en una cuenta donde se pueda garantizar una jubilación en el futuro, algo que no está asegurado con el actual sistema y con los sucesivos retiros aprobados en el Parlamento. “No invento, sino que se votó en la comisión y perdimos de que dijimos de que los fondos no fueran expropiables, embargables, estatizables. Esa incertidumbre que no han querido esclarecer la oposición es la que obliga a la gente por miedo o por inseguridad a sacar sus fondos y dejarlos, en el caso de Sebastián Sichel, en otra cuenta de ahorro”, subrayó Fuentes. El diputado señaló que el planteamiento de Sichel apunta precisamente a cuidar los recursos ahorrados por los trabajadores y evitar una pérdida utilizando esos recursos hoy. “Nos quedamos solamente con el titular. Pero lo que Sebastián dice es lo siguiente: de aprobarse un cuarto retiro, prefiero entonces o voy a ir o voy a pedir o solicitar el 100 por ciento para trasladarlo a una cuenta o a otro instrumento donde yo pueda resguardar mi ahorro previsional. Él habla de una segunda cuenta, de un APV, de un fondo mutuo me imagino, o de otra alternativa que me dé la garantía y la seguridad que no me la está dando hoy día el sistema actual”, concluyó el parlamentario.

