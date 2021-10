Felipe Guevara: “Apartarme del mundo público es una decisión que tenía tomada hace años”

En conversación con el diario El Mercurio, el ahora exdelegado presidencial de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió a su renuncia al cargo y a la investigación que Contraloría realiza por la adjudicación de un contrato por un proyecto en La Granja a una empresa constructora de su hermano. Respecto de las razones de su salida, el militante de RN afirmó que “mi salida no tiene relación con el caso que ve el ente fiscalizador” y agrega que “mi decisión radica en que desde hace tiempo quería dejar la política, lo que postergó para apoyar al Ejecutivo durante el estallido”. En ese sentido, el también exalcalde de Lo Barnechea sostiene que “estaba terminando mi gestión en el municipio y había tomado la decisión de apartarme del mundo público. Llevaba 25 años en él y quería emprender en el mundo privado”. Guevara sostiene que “para eso estudié un MBA y me preparé, justamente para dar ese salto. Cuando quedan pocos meses para dejar la municipalidad me llama el Presidente, era octubre de 2019. Estábamos viviendo una crisis de orden público y el Presidente me pide que asuma la Intendencia de la Región Metropolitana. Conversé con él, le conté que mis planes eran seguir en el sector público. Él entendió, pero me pidió que lo ayudara en un momento de crisis nacional”. Respecto de si existe alguna relación con la investigación que lleva adelante Contraloría, Felipe Guevara sostiene que no es así y que “estoy acostumbrado a eso, a que se digan cosas. En todas mis administraciones como alcalde estuve siempre promoviendo la cultura de la transparencia“. En esa línea, el edil añade que “la Contraloría me auditó muchas veces, más de 20 veces en Lo Barnechea, y cuando salí de intendente en mayo de este año yo le oficié al contralor Bermúdez para que hiciera una auditoría de todos los gastos y todas las inversiones que había hecho la intendencia en el período en que fui intendente”. El exdelegado presidencial añade que “cuando ocurrió lo de La Granja, si firmaba o no firmaba el proyecto, hice la consulta y la Contraloría me respondió que estaba todo bien obrado. Como le digo, apartarme del mundo público es una decisión que tenía tomada hace varios años y que llegó el momento de materializar”. Respecto de por qué se conocen ahora los antecedentes de esta investigación si, supuestamente, estaba todo en regla, Felipe Guevara afirmó que “no existe ningún sumario, sino que una investigación administrativa de la Contraloría, lo que me parece muy bien. Hay una nueva solicitud de investigación y la Contraloría la acoge. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que nos pidan”.

