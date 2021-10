c0f31e37e3

Nacional Contraloría detecta no pago por 433 millones de pesos de clínicas privadas por arriendo de ventiladores mecánicos El hecho se produjo durante la gestión del hoy convencional Arturo Zúñiga (UDI), al frente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Diputada Marcela Hernando y su par Juan Luis Castro cuestionaron que se mantenga como constituyente luego de conocido el documento del ente fiscalizador. Diario Uchile Martes 5 de octubre 2021 16:35 hrs.

El diputado Juan Luis Castro criticó al ex subsecretario de Redes Asistenciales y hoy convencional por la UDI Arturo Zúñiga, por no haber cursado el cobro del arriendo de ventiladores mecánicos a clínicas privadas durante la pandemia. Según informe emitido por la Contraloría, la entidad del Minsal entregó a recintos privados 141 equipos de manera directa a estos establecimientos, entre los que se cuentan la Clínica Las Condes, Indisa, Santa María y el Hospital Clínico de la Universidad de Los Andes, entre otras. De ese arriendo la entidad contralora señaló que no se realizaron los cobros por 433 millones de pesos a las arcas fiscales, sin que se generaran los reclamos correspondientes desde la subsecretaría que encabezaba entonces el hoy convencional constituyente. A juicio del diputado Castro, “no es aceptable que ahora nos enteremos que el anterior Subsecretario de Redes, no cobró esta suma de dinero. Yo me pregunto, ¿cuál es entonces la queja del recorte de recursos? si ni ellos cobraron, más bien condonaron o hacían la vista gorda, frente a esos arriendos de equipos de alta sofisticación, que muchos no se usaron por desperfecto”. El miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, afirmó que “está claro que aquí existe un doble estándar y una persona como el ex Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, hoy no puede estar formando parte de la Asamblea Constituyente, pontificando sobre el futuro de la Constitución y paralelamente, teniendo que dar explicaciones, que las debe dar, sobre su gestión en el Ministerio de Salud. Primero, por las residencias sanitarias y ahora, por el no cobro millonario de ventiladores mecánicos entregados en arriendo a clínicas privadas, pero que nunca se hizo efectivo”. El diputado Castro se preguntó “¿dónde está el corazón de Arturo Zúñiga? ¿Con la gente o con los privados? Aquí, hay un botón de muestra que grafica donde están sus intereses. Es por ello, que, en la Comisión de Salud de la Cámara, exigiremos respuestas concretas y una exhaustiva fiscalización, a partir de este informe de Contraloría, que me parece muy delicado y grave, sobre la actuación del ex Subsecretario de Redes y hoy constituyente”, concluyó el diputado PS. “Yo me pregunto realmente si es que él debería estar allí dando opiniones, cuando debería estar dando explicaciones, respecto de toda la irregularidades que se cometieron con los ventiladores”, dijo la doctora Hernando, respecto a Informe de @Contraloriacl pic.twitter.com/yk9Kr6NFc0 — Marcela Hernando (@MarcelaHernando) October 5, 2021 El hecho salió a la luz luego de una denuncia presentada por la diputada del Partido Radical Marcela Hernando, quien indicó en un video subido a sus redes sociales que “allí fue el principal responsable el subsecretario de Redes Asistenciales el señor Zúñiga que hoy día es constituyente. Me pregunto realmente si debería estar ahí dando opiniones cuando debería estar dando explicaciones respecto de todas las irregularidades que ahí se cometieron con los ventiladores”. “Aquí fueron entregados sin ninguna previsión, sin resguardar el patrimonio fiscal y tuvieron que regularizarlo después. Aun así no han podido regularizar todo lo que deberían regularizar y por lo tanto van a tener que hacer un juicio de cuentas en el ministerio”, adelantó la legisladora por Antofagasta.

