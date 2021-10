Cuarto retiro en medio del huracán político: Senadores inician el miércoles la discusión del proyecto

Aunque desde Renovación Nacional han asegurado que no apoyarán la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo cierto es que dos de sus representantes, Marcela Sabat y Manuel Jose Ossandón han señalado su disponibilidad para un posible apoyo, dependiendo de los cambios que se puedan hacer durante su revisión.

Mientras el foco de la atención pública se centra en las nuevas informaciones respecto de los negocios de la familia del Presidente de la República y su posible conflicto de interés con la aprobación del proyecto minero Dominga, en el Congreso se sigue adelante con la discusión de un nuevo retiro desde las cuentas de capitalización individual. El domingo, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric señaló en entrevista televisiva que en la Cámara Alta no estarían los votos para seguir adelante con la iniciativa e indicó que es necesario hacer cambios que hagan factible el que los cotizantes puedan acceder nuevamente a hacer giros desde sus cuentas de ahorro previsional individual. “Lo que nosotros vamos a hacer en el Senado es lo que intentamos hacer en la Cámara de Diputados y Diputadas: aprobar el cuarto retiro y hacer todo lo posible para que los efectos en materia de desigualdad sean controvertidos en el proyecto. Eso es lo que hemos estado trabajando”. A eso mismo apuntó el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre que, si bien anticipó un voto favorable, señaló que éste sería sobre la base de hacer tributable este retiro para quienes tienen mayores ingresos. “(Lo que queremos es) Luchar para que en este cuarto retiro se pueda generar la mitigación respecto de lo regresivo de la medida, es decir, el impacto en desigualdad y, en ese sentido, vamos a reponer indicaciones que fueron declaradas inadmisibles en la Cámara de Diputados y Diputadas y que espero en el Senado tengan mayor espacio para el debate. Hago un llamado al Gobierno para que se involucre con estas medidas”, interpeló el parlamentario instando al Ejecutivo a actuar de manera similar a como lo hizo para el segundo de los retiros. Así, por aprobar la iniciativa se suman al legislador de RD los senadores Araya, Provoste, De Urresti, Carvajal, Bianchi, Guillier, Girardi, Muñoz y Quinteros (PS). Las razones en las que fundan su voto positivo son principalmente la ayuda a la clase media y la urgencia de una parte importante de la población de resolver urgencias económicas, especialmente, por la proximidad del fin de los aportes estatales. Además, enarbolan fuertes críticas a la gestión de la emergencia por parte del Gobierno, como lo expresó a nuestro medio el senador socialista Rabindranath Quinteros. “No nos digan que ha sido una negligencia, que no hemos tratado de aportar o que no hemos presentado propuestas. Lo reitero una vez más, después de ver que ministros de Estado, que el candidato presidencial de su coalición han hecho retiros, ¿por qué hoy se niegan a que la población retire sus recursos? Por eso yo estoy por el cuarto retiro”. Desde el oficialismo, en tanto, se sienten confiados en que la iniciativa legal no avanzará en este trámite constitucional. El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuan aseguró que los senadores de su partido rechazarán de plano la pre normativa y actuarán en consecuencia a lo que ha declarado el candidato presidencial de su sector, Sebastián Sichel. “El Senado actuará con responsabilidad, no habrá cuarto retiro de fondos previsionales. Esta es una mala política pública que generará un espiral inflacionario, en el Senado sabemos perfectamente que el pánico electoral o la ola de populismo no puede perjudicar la economía de los más pobres”. Y efectivamente, el senador de esa tienda, Rodrigo Galilea, miembro de la comisión que iniciará la revisión del proyecto el miércoles, ya adelantó que su opción es votar en contra del avance de la iniciativa. “Seguir perforando los fondos de pensiones es un muy mal camino para el país, no solo empeoramos las pensiones en el futuro sino que generamos efectos inflacionarios a la orden del día y que son muy difíciles de frenar”, señaló el viernes en una pauta de prensa en el Congreso. Sin embargo, ese bloque por la negativa se estaría fisurando, toda vez que, tanto la senadora Marcela Sabat como el senador Manuel José Ossandon se han declarado abiertos a la opción de aprobar el proyecto, siempre que se introduzcan ciertos cambios de manera de hacerlo más viable políticamente. Y es precisamente a eso que se refirió el presidente de la Comisión de Constitución, senador Pedro Araya (IND), quien adelantó que se buscará afinar lo recibido desde la Cámara Baja en orden a que, una vez llegado al Senado, se logre conseguir los 26 votos necesarios para transformarlo en norma vigente. “Como Comisión de Constitución esperamos realizar una discusión técnica y política que nos permita modelar el proyecto del cuarto retiro y así poder disminuir las eventuales externalidades negativas que tiene este proyecto de ley, de forma tal de darle viabilidad técnica y conseguir los 26 votos que se necesitan para ser aprobado en la Sala del Senado”, señaló Araya. “Estamos conscientes de que este es un proyecto muy demandado por los chilenos, por esa razón, vamos a trabajar con sentido de urgencia y nos haremos cargo de las eventuales externalidades negativas que tiene el proyecto para poder contar con una iniciativa que pueda convertirse en ley, para que este cuarto retiro, que es el de la clase media, sea una realidad”, agregó. Retiro versus ley corta Una de las razones que se ha esgrimido para detener el avance de un cuarto retiro es la tramitación paralela de la ley corta de pensiones enviada con urgencia de discusión inmediata al Congreso por parte del Ejecutivo. Sin embargo, ello también ha sido terreno fértil para las críticas de la oposición al Ejecutivo. “Los socialistas no desde ahora, sino hace bastante tiempo que entregamos propuestas al ministro del Trabajo y al propio Presidente de la República, no nos hemos quedado en el papel, sino que hemos empujado en la búsqueda de soluciones al problema, sin embargo este Gobierno no se ha hecho cargo ni de las pensiones, ni de la ayuda a las personas, pues tuvieron que pasar 15 o 16 meses para aprobar un IFE que propusimos en abril del año 2020″, fustigó el senador Quinteros. También el senador Juan Pablo Letelier se refirió al tema de pensiones como una de las razones por las que decidió cambiar su posición desde el rechazo al cuarto retiro a una apertura, declarándose actualmente en estado de reflexión respecto de la iniciativa. Para el senador por la región de O’Higgins ha sido la obstinación del Gobierno de mantener el sistema de AFP el que ha causado el casi nulo avance en una reforma de pensiones que pueda resolver las demandas sociales en materia de jubilación. “Sabemos que esto no es una buena política pública y también sabemos que aún hay chilenos y chilenas que tienen necesidades, que están endeudados, pero a estas alturas el principal problema es el Gobierno, que sigue defendiendo el sistema de las AFP, que se ha cerrado avanzar a una reforma del modelo de pensión en nuestro país hacia un sistema mixto, donde el Estado juega un papel más importante. En este contexto, por cierto, me abro al debate de un cuarto retiro”, expresó el senador a través de su cuenta de Twitter. 🔴 El Gob. sigue defendiendo el actual modelo de pensiones, Ministros, candidato y personeros de derecha han usado los retiros. La falta de confianza en las AFP’s es innegable, y las deudas de arrastre continúan. Con todo esto, no me cierro a un #CuartoRetiro @SenadoresPS pic.twitter.com/K02v0NXGIu — Juan Pablo Letelier (@jplchile) October 4, 2021 Finalmente, el senador Pedro Araya también se refirió a la ley corta de pensiones y enfatizó en que ambos proyectos van por carriles distintos, por lo tanto, no es impedimento uno para desarrollar el otro por parte de los legisladores. “Es necesario separar la discusión, una cosa han sido los retiros de 10% de los fondos previsionales que surgen como medidas extraordinarias para enfrentar un problema extraordinario como es la crisis económica y social generada por la pandemia del coronavirus. Dicho eso, hay una discusión que es más de fondo y que tiene que ver con un modelo de seguridad social y de previsión en nuestro país, plantear el retiro del 10% de los fondos previsionales es legítimo, pero debemos discutir cuál será el modelo de seguridad social y cómo se enfrentará la vejez por los ciudadanos y señalar si ese retiro del 100% implica ir a un nuevo modelo de pensiones o para fines distintos. Esa situación debe aclararse pues hay que pensar de qué manera se construye un modelo de seguridad social que dé certeza a las personas frente a las diferentes contingencias de la vida como son la salud, la vejez o el desempleo, entre otras cosas”. La citación está fijada este miércoles, a partir de las 10:30 horas en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado para la revisión de la nueva reforma constitucional que habilita el retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales de los cotizantes. A la sesión se encuentran invitados a exponer los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, del Trabajo y Previsión Total, Patricio Melero; y el Superintendente de AFP, Osvaldo Macías.

