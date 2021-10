Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres critica a Fiscalía por no tipificar como femicidio asesinatos con motivación de género

La Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres se pronunció respecto del femicidio cometido, el 5 de septiembre de 2021, en Viña del Mar, por Guillermo López Vargas en contra de Mónica Astorga Vega. A través de una carta abierta, la organización criticó al fiscal nacional, Jorge Abbott, y a Carabineros por la negativa a aplicar la Ley Gabriela. Mónica Astorga Vega defendió a su hija Camila ante la agresión de su acosador, Guillermo López. En el intento, Camila y su padre salieron heridos, mientras que Mónica fue asesinada. Ante esto, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres cuestionó a las autoridades por no tipificar como femicidio el asesinato de Mónica. “¿De qué sirve la ley si los actores del sistema de (in)justicia no la aplican? No solo Carabineros no protegió a Camila, su madre y su padre, sino que además el Ministerio Público, pese a que sí definió como femicidio frustrado la agresión contra Camila, y como homicidio frustrado el delito cometido contra su padre, decidió formalizar al asesino de Mónica sólo como homicida y no como autor de femicidio”. Al respecto, la carta cita el Art. 390 del del Código Penal que, tras la modificación introducida por la Ley Gabriela, señala como autor de femicidio al “hombre que matare a una mujer en razón de su género”, considerando como tal razón el “haberse cometido en cualquier tipo de situación en la que se den circunstancias de manifiesta subordinación por las relaciones desiguales de poder entre el agresor y la víctima, o motivada por una evidente intención de discriminación”. Pese a la definición, desde la organización hacen hincapié en que las autoridades, en muchos casos de asesinato por motivos de género, han decidido no aplicar los tipos penales de femicidio. “Sin embargo, tanto el Ministerio Público en controles de detención y formalizaciones, como el SernamEG, dependiente del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y el Programa de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia en querellas presentadas en representación de familiares de mujeres asesinadas por hombres por motivos de género, han decidido no aplicar los tipos penales de femicidio, femicidio íntimo o violación con femicidio que la Ley Gabriela introdujo al Código Penal chileno”. “Es inaceptable que el Ministerio Público, y las demás instituciones estatales como el Ministerio de Justicia, Carabineros, PDI, SML y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, sigan negándose a utilizar la Ley Gabriela, vigente en el territorio de Chile, y, por tanto, repitiendo la impunidad en el femicidio de Mónica Astorga y otras siete mujeres asesinadas durante 2021”, sostienen desde la organización. “Solo en 2021, el lesbofemicidio de Pamela Fonseca, asesinada por Alejandro Orellana, tío de su pareja; el femicidio de Brenda Cartes, asesinada por Luis Ojeda, ex pareja de su sobrina; la violación con femicidio de Damaris Meliñir, asesinada por Luis Salas, conocido; los femicidios de Michelle y Valentina cometidos por castigo femicida por Luciano Jaque, su padre; la violación con femicidio de Catalina, asesinada junto a su hermano por Fernando Brehm, arrendatario de su madre; y el femicidio de A.C. Contreras, asesinada por Felipe Rivera, su hijo, fueron considerados como homicidios, parricidios o violación con homicidio por las Fiscalías y querellantes del SernamEG o el Ministerio de Justicia, quienes se niegan a utilizar la Ley Gabriela”, recordaron desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

