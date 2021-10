Senador Letelier sobre cuarto retiro: “Esta discusión ya escapó del debate técnico-económico, está en un ámbito de enfrentamiento político con el Gobierno”

c0f31e37e3

En conversación con los periodistas Juanita Rojas y Claudio Medrano en la primera edición de Radioanálisis, el senador del Partido Socialista Juan Pablo Letelier abordó la discusión del cuarto retiro que este miércoles se discutirá en la Comisión de Constitución del Senado, iniciativa que si bien es considerada por el legislador como una mala política pública en cuanto repercutirá en la economía del país, afirmó estar abierto a la discusión para efectos de su aprobación considerando la férrea defensa que el Ejecutivo y los parlamentarios del oficialismo han manifestado sobre el actual sistema de las AFP en el marco de los rescates de los fondos previsionales. En ese sentido Letelier consideró que el debate en torno a las sustracciones ha abandonado su dimensión técnica no sólo en la medida que el gobierno se ha ensimismado en esta postura ideologizada para blindar a las aseguradoras y abandonando así las necesidades de la población -señaló- sino además porque una de las grandes motivaciones que tiene la ciudadanía para efectuar el retiro de sus fondos es la desconfianza y el absoluto rechazo al esquema de previsión vigente. Postura que hace suya el parlamentario en la medida que en Chile se eliminó el concepto de seguridad social, criticó, lo que ha desarrollado un debate de muchos años sobre cómo reemplazar el actual modelo de las AFP por uno que dé apretura a las garantías de previsión y que sea cautelado por el Estado. Sin embargo, el matiz que pone sobre la mesa Letelier, es que el proceso que viabiliza esta reforma no debió implicar el retiro y el gasto de los fondos de los y las cotizantes. “Seguir reduciendo el aporte de los trabajadores y trabajadoras en materia de ahorro va a afectar el sistema futuro de pensiones que se vaya a crear, porque va a cambiar el sistema de pensiones, no hay discusión, no hay posibilidad que se sustente más allá de este gobierno y eso me hace reflexionar de que no es una buena política, de que en medio de una pandemia los y las trabajadoras de todos los sectores estén usando sus recursos para pagar las consecuencias de una crisis sanitaria, económica y social”, sostuvo. Pese a eso, el fracaso de la administración de Sebastián Piñera sobre la prometida reforma al sistema de las AFP sumado a la evidencia pública sobre los retiros del 10 por ciento efectuados por autoridades de gobierno, han llevado al senador a abrirse a la discusión para la aprobación del proyecto de ley en el hemiciclo del Senado. “El absoluto deterioro de la legitimidad de este gobierno, el retiro de sus ministros demuestran que tiene una doble moral por decirlo suavemente. Dicen una cosa en términos públicos y hacen otra cosa en términos privados partiendo por el ministro de Hacienda, (Rodrigo) Cerda. Me parece una vergüenza que el ministro que era el Director de Presupuesto al principio del gobierno del Presidente Piñera, había sido de los que encabezó los retiros en su momento”. Pero ahondando en el fundamento, el senador aseguró que “mi mayor motivación de cambio de posición es que este gobierno sigue insistiendo en defender las AFP y no cumplió la palabra de hacer una reforma al sistema de pensiones, crear un pilar de seguridad social y terminar con las AFP del modo en que existen”, criticó Letelier, agregando que “había un compromiso en ese sentido, no cumplieron y es tiempo de que se hagan cargo del tremendo desastre del sistema de pensiones que existe. Eso le va a salir caro al Estado y muy caro a las futuras generaciones, va a ser uno de los costos de la transición a un nuevo modelo de pensiones, lamentablemente”. Consultado por el hecho de si las posiciones adoptadas por la y los candidatos a La Moneda terminan por influir en la determinación del Congreso frente al cuarto retiro, considerando que la incapacidad de cuadrar a las bancadas se ha visto como una falta de gobernabilidad de quienes postulan a la presidencia, Letelier señaló que el escenario “sin duda tiene un efecto” en la votación. “Una consideración: tanto Yasna Provoste como Gabriel Boric han planteado la necesidad de crear un sistema mixto de pensiones, caminar en esa dirección y han planteado diferentes matices respecto al proyecto que se ha presentado; uno para acotar los efectos negativos, otro para asegurar que hayan pagos de impuestos para quienes tienen rangos mayores de equis ingresos, ambos han procurado generar una unidad del sector y yo creo que lo van a lograr”. Para efectos de que el cuarto retiro sea aprobado el senador hizo algunas consideraciones en las indicaciones ingresadas al proyecto que será revisado en la Comisión de Constitución, particularmente la que hace referencia a un segundo retiro de las rentas vitalicias. Escenario que desde la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) se ha advertido que afectará gravemente el patrimonio de las compañías de seguros de vida, poniendo en riesgo su solvencia y por tanto, el pago de las pensiones de todos los y las jubiladas en esas entidades. “Este proyecto debe tener viabilidad. Hay que eliminar todo aquello que distorsiona y genere una judicialización del proceso, hay un tema que está abierto- que no es popular decirlo- pero que tiene que ver con las rentas vitalicias, porque quienes vendieron sus fondos para contratar un seguro a empresas privadas, un contrato entre privados, para esas personas con rentas vitalicias sus rentas no existen, no están depositados como están los que optaron por un retiro programado. En ese caso el plantear las tasas de retiro que han planteado los diputados y la forma de devolverlo parecen muy poco viables, probablemente ahí habrá la necesidad de modelar, como ha dicho Pedro Araya, una situación que lo haga más viable”, observó. A eso Letelier agregó consideraciones sobre temas “que ver con el debate si es que van a pagar impuesto aquellos sectores que retiren montos superiores a equis millones de pesos, que es la opinión de algunos técnicos y esa es la parte del debate que comienza esta semana en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia”. Pese a que la postura de la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, es favorable a la cuarta sustracción de los fondos de pensiones, en la Democracia Cristiana y en el conglomerado liderado por la expresidenta del Senado, se han suscitado descuelgues frente a la aprobación del proyecto de ley, como por ejemplo los senadores Carolina Goic y Jorge Pizarro. En ese sentido y en lo relativo a la proyección del voto, Letelier aseguró tener la esperanza de que las bancadas de oposición están en condiciones de aproximarse a la unanimidad “No puedo hacerme cargo de una parte, aunque si tengo la esperanza de que sea unánime. No tengo dudas de que la bancada de senadores socialistas van a terminar actuando en forma uniforme en esta materia, haciendo propuestas al respecto, eso no hace más que reiterar el acuerdo de un debate que hemos tenido al interior de nuestra dirección en este tiempo, compartiendo todos que no es una buena política en materia técnica, pero que esta discusión ya escapó el debate técnico económico, está en un ámbito de enfrentamiento político con el gobierno que no es capaz de, en particular la UDI que defiende el modelo de las AFP a morir, cambiar el modelo previsional”, sostuvo.

