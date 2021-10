Gremios de la cultura manifiestan su preocupación por recortes en el presupuesto del sector: caería un 4,8%

Este miércoles, la Coordinadora Intersectorial Cultura en Emergencia (CICE), instancia que reúne a más de 80 organizaciones de las artes y el patrimonio en todo el país, llegó hasta el Congreso en Valparaíso para alertar sobre los recortes que contempla el proyecto de Ley de Presupuesto en su partida sobre cultura. Según la agrupación, los recursos asignados para el sector caerían en un 4,8 por ciento, disminuyendo en casi 10 mil millones de pesos, lo que afectaría, directamente, al Ministerio de las Culturas así como el desarrollo de políticas públicas claves para el sector como el Programa Industrias Creativas. Para los gremios de la cultura, esta situación es crítica y devela el abandono en que hoy se encuentran las y los trabajadores de las artes. Isabel Bravo, integrante de CICE y vocerap de la Federación de Músicxs de Chile, manifestó que una vez más “el Ejecutivo deja en evidencia que no les importa este sector, sus trabajadores y el fomento a la cultura y el patrimonio”. “Hemos evidenciado al menos dos falacias, lo que es siempre su estrategia comunicacional. Por ejemplo, ‘Patrimonio sube un 2%’. Falso, baja en casi un 50%. ¿Por qué lo hacen? Por las transferencias. Es decir, son platas que salen de cultura, pero administra, por ejemplo, Fundación Primera Dama. Entonces, Cultura firma un cheque, pero no tiene ninguna incidencia en esa plata. Ese tipo de juegos hace que puedan elevar la cifra y decir ‘aumenta’, pero en verdad todo baja. Por eso estamos analizando la partida y, hasta el momento, hay dos carillas de graves bajas e incumplimientos de ley”, dijo. “Es decir, el presupuesto no puede quedar más bajo que este año y debemos proteger a los trabajadores del Ministerio para no ser perjudicados”, agregó, indicando que intentarán incidir el el debate presupuestario para poder llegar al 1 por ciento del erario. Las y los trabajadores de la cultura también expresaron que los recursos asignados para el sector no poseen un enfoque capaz de superar las consecuencias que dejó la pandemia en la industria. Tampoco existen lineamientos que promuevan el retorno seguro de las actividades culturales. Este panorama es visto con preocupación por las organizaciones de la cultura que, desde hace más de seis meses, están a la espera de que el Gobierno cumpla su compromiso de otorgar un bono por transferencia directa para el sector, monto que llegaría a los $500 mil pesos y que beneficiaría a 32 mil personas aproximadamente. Respecto de este último punto, el senador Carlos Montes, quien junto a los parlamentarios Ximena Rincón y Ricardo Lagos, presentó un proyecto de ley para avanzar en el beneficio, indicó que esta iniciativa busca forzar un debate sobre un tema fundamental: el apoyo a los trabajadores de las artes. “Durante el año pasado, los trabajadores de la cultura no han tenido un apoyo específico por su actividad y creemos que, a pesar de que se designó un presupuesto, el Gobierno no ha encontrado los instrumentos”, dijo tras reunirse con los gremios. “Por eso hemos presentado un proyecto bien concreto y bien específico. Esperamos que el Gobierno responda a esta necesidad de los trabajadores de la cultura”, concluyó. El caso de los trabajadores del patrimonio Durante la jornada, los funcionarios del Ministerio de las Culturas organizados en la Asociación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (ANATRAP) también plantearon sus observaciones respecto de la partida presupuestaria del sector. En el marco de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, manifestaron que el proyecto de ley se desentiende de la nivelación de las remuneraciones de los funcionarios, lo que por ley debía efectuarse este 2022. Verónica Arévalo, secretaria general de ANATRAP, sostuvo que este incumplimiento afectaría a cerca de 320 funcionarios, quienes llevan cuatro años esperando la nivelación de sus sueldos. De acuerdo a ello, indicó que los recortes presupuestarios no sólo impactan en el desarrollo de la institucionalidad cultural, sino que también, en la posibilidad de contribuir en términos de bienestar y buen vivir. “El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio no ha logrado constituir políticas culturales necesarias para las comunidades artísticas, patrimoniales y ciudadanas. No lo decimos sólo nosotras y nosotros. Lo dice un sector que ha logrado organizarse dentro de esta adversidad”, comentó. “Se ha centrado todo en temas de la concursabilidad en lugar de fortalecer los programas sociales. Además, las trabajadoras y trabajadores hemos vivido no solamente la sobre carga laboral histórica, sino que un incremento producto de todo lo que requirió la generación de actividades virtuales, las concursabilidades de emergencia, porque ahí, los que asumieron esos roles son los trabajadores y trabajadoras de la institucionalidad que hoy ven que no están siendo considerados en el presupuesto”, agregó. Arévalo también lamentó que durante los últimos años el presupuesto de cultura haya experimentado mermas considerables e indicó que actualmente la partida se construye a partir de una redistribución de la precariedad. Esto, ya que no se ven inyecciones importantes: “Entendemos que no pueda haber un aumento, pero queremos que no sigan los recortes, porque nos están dejando sin recursos”, subrayó. Por su parte, José Damián Duque, también dirigente de ANATRAP, manifestó que hoy existe “una deuda histórica con los trabajadores del patrimonio” y comentó que es importante analizar el presupuesto 2022 para cultura. “Evidentemente, no estamos disponibles para que los compromisos que hizo el Gobierno no los cumpla y no se hagan las mejoras en marzo del próximo año”, dijo. “Lo que nos molesta es que este tema no haya sido puesto en agenda”, sostuvo, apuntando a las autoridades del Ministerio de las Culturas. “Básicamente nosotros, las asociaciones de trabajadores y trabajadoras, estamos poniendo el punto. Creemos que esa es una responsabilidad que tenían nuestras autoridades y, lamentablemente, me temo que puedan estar enterándose de esta situación a través de nosotros, cuando el Gobierno ya despachó el Proyecto de Ley”. Desde los distintos gremios de la cultura también indicaron que se mantendrán en alerta respecto del debate en torno al presupuesto para el sector. El escenario ideal sería poder llegar al 1 por ciento, aunque reconocen que esa es una meta difícil de alcanzar. Tampoco descartaron convocar a movilizaciones.

