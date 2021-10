Isabel Godoy: “No sé por qué le tienen tanto miedo al pueblo”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la convencional representante del pueblo Colla, Isabel Godoy, se refirió al trabajo de la instancia en momentos que se definen los reglamentos definitivos que regirán a la Convención Constitucional durante el proceso de deliberación de la nueva constitución. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de lo que han sido estos meses de trabajo, la convencional señaló que “en lo que nos respecta como pueblos originarios, hoy día estamos sonriendo porque ya pasamos el oleaje más fuerte, duro y difícil que fue el viernes y el lunes y logramos por fin tener un reglamento de consulta y participación indígena”. La convencional se refirió a una de las principales dificultades que han tenido para trabajar en la convención que es el presupuesto asignado para las asignaciones, Isabel Godoy sostuvo que “cuando empezamos a trabajar en la comisión de presupuestos se veía todo como excesivo y sobre todo desde la derecha quienes decían que nos estábamos subiendo el sueldo y otras cosas, pero a dos meses y medio de aprobado ese reglamento, un sector de la derecha se dio cuenta de que era imposible trabajar con ese reglamento tan restrictivo y con la falta de recursos“. En esa línea afirmó que “lo que nosotros hicimos fue solucionar esos vacíos, en ningún caso fue que nos volviéramos a subir las asignaciones porque también en práctico, el artículo 134 de la misma Constitución Política dice que es la Convención la que creará las asignaciones y para eso puso un piso, entonces, nosotros no subimos nada porque no podemos subir lo que no está creado y, por lo mismo, son asignaciones mínimas y austeras”. La representante del pueblo Colla insistió que “nosotros no queremos lujos, no somos personas que somos de la elite o que estemos acostumbradas al lujo. Hay convencionales acá que tienen fundaciones, staffs de abogados y prácticamente les llega el trabajo hecho. Nosotros no, yo tengo dos asesores, uno jurídico y el otro es de coordinación y a ese asesor yo lo hago chicle porque vemos todos los temas”. Respecto de la participación de la ciudadana en el proceso de redacción de la Constitución, la convencional recalcó en que “la consulta y participación indígena es un derecho que ya está comprometido por el Estado de Chile en convenios internacionales. No es algo que se nos esté ocurriendo para tener beneficios especiales, sino que es un estándar que ya está establecido”. En esa línea añadió que “yo salí electa en un cargo de elección popular, pero eso no significa que yo vaya a decidir por el pueblo. Yo tengo que consultar a mi pueblo y recoger los insumos de las bases. El término vinculante que todos satanizaban quiere decir los acuerdos, el Estado hace acuerdos vinculantes con los pueblos y eso quiere decir que se deben cumplir de buena fe”. Isabel Godoy señaló que “yo no sé por qué le tienen tanto miedo al pueblo. Yo creo que le tienen miedo a la gente y la gente es la que nos tiene aquí en esta Convención Constitucional. Esa rebelión popular del 18 de octubre donde la gente no aguantó más los abusos y ese es el miedo que tienen porque saben que la mayoría del pueblo, sin privilegios es la que necesita esos cambios y esa justicia”. Respecto de los temas de fondo que se discutirán relacionados con los pueblos indígenas, la convencional sostuvo que “hasta ahora hemos tenido titulares simbólicos, pero hoy queremos que sean garantía de derechos. Acá habrá un conflicto con la propiedad privada porque es la propiedad privada la que está instalada en territorios indígenas“. En ese sentido, la representante del pueblo Colla señaló que “esos territorios no estaban contaminados cuando habitaban los pueblos originarios, pero llegan los vecinos cochinos a apropiarse de nuestros territorios a dejar basura, contaminación y que es lo que tienen al planeta asfixiado. Creo que es de primera necesidad defender los derechos de la naturaleza”.

