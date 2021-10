Abdulrazak Gurnah, el desconocido autor que se alza como el Premio Nobel de Literatura 2021

Este jueves, la Academia Sueca reconoció al autor Abdulrazak Gurnah con el Premio Nobel de Literatura 2021, galardón que fue otorgado por su mirada crítica respecto de los efectos del colonialismo y la experiencia de los refugiados. “En el universo literario de Gurnah, todo está cambiando: recuerdos, nombres, identidades. Una exploración interminable impulsada por la pasión intelectual está presente en todos sus libros”, señaló el organismo al anunciar el premio. Lo cierto es que su reconocimiento resultó toda una sorpresa, sobre todo, en nuestro territorio, ya que su obra se encuentra principalmente en inglés: Precario silencio (1998), Paraíso (1997) y En la orilla (2003), son solo tres de los títulos del novelista que hoy pueden encontrarse traducidos al español en América Latina. Vivian Lavín, periodista, conductora del programa Vuelan las Plumas de Radio Universidad de Chile y agente literaria, manifestó que, para analizar el premio, hay que considerar varios elementos. “Lo primero que hay que tener en consideración es que la Academia Sueca está en una profunda crisis. A pesar de todas las señales que puedan darnos de transparencia, creo que lo que sucedió hace unos años sigue tiñendo de alguna manera este premio, que ya no es lo que nosotros mirábamos antes de los escándalos”. comentó. Por otra parte, respecto del desconocimiento existente en torno a la obra de Abdulrazak Gurnah, sostuvo: “Este Premio refleja que seguimos estando en la periferia cultural. A pesar de que somos uno de los países con mayor penetración de tecnología en América Latina, culturalmente, estamos en la periferia”. “En Chile no existen revistas literarias, no existen programas literarios en televisión, en radio somos poquísimos. Es muy complejo. Acá no hay una industria cultural que soporte todo lo que significa la comunicación de la literatura y no sólo chilena, sino que universal”, afirmó. El autor Abdulrazak Gurnah nació en la isla de Zanzíbar, antigua colonia británica en África, en 1948. Sin embargo, tempranamente, inició un exilio que lo marcaría de por vida. Esto, ya que a mediados de los años 60, llegó a Inglaterra como refugiado, huyendo, como gran parte de sus compatriotas, de la violencia que se instalaba en su país en el marco de la independencia de Zanzíbar en 1963. Este conflicto desembocó en una guerra civil, proceso que desembocó en la creación de la República de Zanzíbar. No obstante, un año después, el conflicto reviviría y Tangananica se uniría al nuevo Estado hasta formar la actual Tanzania. En Inglaterra, Abdulrazak Gurnah iniciaría una carrera que lo llevaría a trabajar como profesor y director del departamento de inglés de la Universidad de Kent, donde también obtendría un doctorado en 1982. Como novelista, su obra ha estado marcada por el tema del colonialismo. Su primera novela Memory of Departure (1987) aborda, por ejemplo, los problemas que debe enfrentar un joven estudiante en una ciudad costera de África en los años 60, develando así, las grietas de las sociedades africanas poscoloniales. Paradise (1994), su novela más conocida, también se sumerge en estos temas. La obra se desarrolla en Zanzíbar y aborda aspectos como el choque de los sistemas religiosos y de creencias, así como la subalternidad africana. Con el premio, Gurnah se transformó en el quinto autor africano en ser reconocido por la Academia Sueca. Tras recibir la noticia, el escritor indicó que el reconocimiento podría ser un signo de que los temas vinculados al colonialismo y a los refugiados podían ser “discutidos”. “Estas son cosas que están con nosotros todos los días. La gente está muriendo, la gente está siendo lastimada en todo el mundo; debemos abordar estos problemas de la manera más amable”, dijo el novelista, dedicando el galardón “a África, a los africanos” y a sus lectores.

