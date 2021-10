745c3ed922

ecf3c035ed

Ciencias Investigadores del DFI-MIRO lideran investigación sobre el uso de la luz en tecnologías cuánticas El trabajo encabezado por el estudiante de magíster Joaquín Medina, y los académicos Carla Hermann y Luis Foa, fue publicado en la revista científica internacional Quantum Journal. Diario Uchile Viernes 8 de octubre 2021 11:53 hrs. Me Gusta Compartir

La revolución cuántica, o el uso de tecnologías basadas en los principios de la física cuántica, es una carrera que ha empezado a dar luces. Es en dicho contexto que un equipo de científicos de la U. de Chile y del Instituto MIRO han dado un paso crucial, generando una nueva forma de control de la luz, la que podría tener aplicaciones en la informática. “En nuestro trabajo estudiamos cómo proteger el ordenamiento y correlaciones de fotones -partículas que componen la luz- en luz comprimida, lo que podría permitir utilizar esta luz en dispositivos cada vez más complejos, y que deban ser fabricados masivamente”, explican Carla Hermann y Luis Foa, académicos del Departamento de Física FCFM de la Universidad de Chile. Hermann, quien es también investigadora MIRO, agrega que la luz comprimida presenta importantes aplicaciones para realizar mediciones de alta precisión y en el desarrollo de protocolos de información cuántica, particularmente en criptografía (sistemas de seguridad informáticos), e incluso en teletransportación cuántica (envío de datos entre dos partículas entrelazadas a distancia) Objetivo clave: Proteger fotones El origen de esta investigación es la tesis del candidato a magíster en Ciencias mención Física de la Universidad de Chile, Joaquín Medina Dueñas, quién buscó responder la pregunta “¿Se puede proteger las propiedades de la luz cuántica?” La investigación fue realizada principalmente mediante simulaciones computacionales, además de cálculos analíticos. “Tardamos algo más de un año y medio y ahora esperamos corroborar de forma experimental los resultados obtenidos, por lo que esperamos que la pandemia nos permita finalmente montar toda nuestra nueva instrumentación en el laboratorio de la doctora Carla Hermann”, agrega Joaquín Medina, primer autor del paper. Participaron en esta investigación los científicos del Departamento de Física FCFM U. de Chile: Joaquín Medina, Gabriel O’Ryan Pérez, Carla Hermann y Luis Foa, quienes publicaron el paper “Quadrature protection of squeezed states in a one dimensional photonic topological insulator” (Protección de la cuadratura de estados comprimidos en un aislante topológico fotónico unidimensional).

La revolución cuántica, o el uso de tecnologías basadas en los principios de la física cuántica, es una carrera que ha empezado a dar luces. Es en dicho contexto que un equipo de científicos de la U. de Chile y del Instituto MIRO han dado un paso crucial, generando una nueva forma de control de la luz, la que podría tener aplicaciones en la informática. “En nuestro trabajo estudiamos cómo proteger el ordenamiento y correlaciones de fotones -partículas que componen la luz- en luz comprimida, lo que podría permitir utilizar esta luz en dispositivos cada vez más complejos, y que deban ser fabricados masivamente”, explican Carla Hermann y Luis Foa, académicos del Departamento de Física FCFM de la Universidad de Chile. Hermann, quien es también investigadora MIRO, agrega que la luz comprimida presenta importantes aplicaciones para realizar mediciones de alta precisión y en el desarrollo de protocolos de información cuántica, particularmente en criptografía (sistemas de seguridad informáticos), e incluso en teletransportación cuántica (envío de datos entre dos partículas entrelazadas a distancia) Objetivo clave: Proteger fotones El origen de esta investigación es la tesis del candidato a magíster en Ciencias mención Física de la Universidad de Chile, Joaquín Medina Dueñas, quién buscó responder la pregunta “¿Se puede proteger las propiedades de la luz cuántica?” La investigación fue realizada principalmente mediante simulaciones computacionales, además de cálculos analíticos. “Tardamos algo más de un año y medio y ahora esperamos corroborar de forma experimental los resultados obtenidos, por lo que esperamos que la pandemia nos permita finalmente montar toda nuestra nueva instrumentación en el laboratorio de la doctora Carla Hermann”, agrega Joaquín Medina, primer autor del paper. Participaron en esta investigación los científicos del Departamento de Física FCFM U. de Chile: Joaquín Medina, Gabriel O’Ryan Pérez, Carla Hermann y Luis Foa, quienes publicaron el paper “Quadrature protection of squeezed states in a one dimensional photonic topological insulator” (Protección de la cuadratura de estados comprimidos en un aislante topológico fotónico unidimensional).