Economía Nacional IPC de septiembre llega al 1,2% y atiza debate por el cuarto retiro Según el INE, el alza acumulada en 12 meses se empina a un 5,3 por ciento. Para Alejandro Alarcón, economista y académico de la FEN, se debe a políticas populistas como los retiros de fondos de pensiones. Para Andrés Solimano se debe a un efecto del reacomodo del mercado luego del encierro a raíz de la pandemia. Raúl Martínez Viernes 8 de octubre 2021 11:23 hrs.

Solo dos días después que el Senado comenzara a debatir el proyecto de un cuarto retiro de fondos de pensiones de las administradoras previsionales, el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer el alza de un 1,2 por ciento de la inflación el mes de septiembre de este año. A eso se suma que la inflación acumulada en 12 meses alcanza un 5,3 por ciento, algo que para el docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, se debe a políticas públicas que califica de populistas impulsadas desde el parlamento. El académico dijo que si bien la cifra de la inflación no lo sorprende, sí es un campanazo para terminar con medidas que afectan directamente a la población más pobre del país. “A mí me preocupa la gente. A mí no me importan los ricos, ¡A mí me importan los pobres! Y los pobres con esto sufren mucho, porque pagan la UF. Y no le echen la culpa a la UF que es el termómetro con el que se mide la inflación. Tenemos un sobrecalentamiento de la economía que tenemos que parar. Al final los más perjudicados son los que viven de sueldos, los trabajadores viven de sueldo, los trabajadores no viven de renta, no viven de ahorro. Yo espero que este campanazo sea una advertencia dura y seria para que paremos el show”, respecto de los retiros de fondos previsionales, comentó el especialista. Alarcón agregó que “aquí tenemos que salir a buscar las mejores combinaciones. No vamos a caer en lo típico que es fijaciones de precios o algunos ‘iluminados’ se les ocurrió eliminar la UF. ¡Por favor! Ese es el termómetro. Concentrémonos en ayudarle a los que sufren, concentrémonos en dejar al Banco Central en paz y concentrémonos en parar el show de los retiros que es utilizar los ahorros de los trabajadores para las campañas políticas”. Cuando Alarcón se refiere a “dejar al Banco Central en paz” lo hace pensando en que el ente rector de la economía nacional tiene claras las proyecciones y las políticas que debe aplicar para “enfriar” al mercado interno, entre ellas un aumento de la tasa de política monetaria que llegará según sus proyecciones a un 3 por ciento, es decir, al doble de lo que está actualmente. Esta estimación es compartida por el economista Andrés Solimano, quien señala que esa política fue adelantada por el mismo Banco Central cuando hizo su último ajuste de la tasa de interés, la que además apunta a bajar la temperatura de la economía nacional de cara al primer semestre de 2022. Sin embargo, para el especialista el alto nivel de la inflación de septiembre de este año se explica también por el menor dinamismo que mostró el mismo mes de 2020 cuando el país (y gran parte del mundo) estaba sometido a importantes restricciones producto de la pandemia del Covid 19. “Hay que recordar que la situación económica estaba muy deprimida el año pasado, en particular a medidos de año, tercer y cuarto trimestre”, recuerda el economista. Además, este mes de septiembre “la gente recién estaba todavía saliendo de la cuarentena, no había presiones importantes de precios. La base de comparación es baja. Eso hace que el índice, como se calcula interanual, tienda a ser más alta cuando la base de comparación es baja. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta en los análisis”, indicó. Por ello sostiene que “no hay que caer en un pseudo pánico y decir ‘volvió la inflación’. Creo que el Banco Central tiene que ser cauto cómo responde, como los analistas, ver bien un aumento de precios que es más bien transitorio, que es lo que le están diciendo organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, están todos hablando de inflación de transición, no un proceso inflacionario permanente”. Por su parte, el senador Carlos Montes indicó que esta inflación dada a conocer por el INE influirá en el debate por el cuarto retiro de fondos previsionales, pero subrayó que el incremento también tiene componentes externos. “Yo estoy de acuerdo que los tres retiros, además de los IFE y un conjunto de recursos que hayan aumentado la demanda, tiene un efecto. Pero esto no es el único factor que está tirando la inflación. Acá hay una inflación externa y una inflación interna”, comentó el parlamentario. A eso agregó que “esto va a tener efecto, estamos en pleno debate” respecto de un cuarto retiro de fondos previsionales. Montes sostuvo que “están analizándose todas las implicancias que esto tiene. Esto tiene implicancias en la inflación, tiene implicancias también en el mercado financiero, tiene implicancias en el sistema previsional y eso hay que tomarlo en cuenta”. El legislador socialista puntualizó que “es muy fácil salir y decir ‘mire, aquí hay un fondo de recursos, por qué no lo retiramos ahora’, sin medir las consecuencias que ello tiene. Pero lo serio es analizarlo y el Senado sin duda va a revisarlo”, adelantó.

