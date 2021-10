Diputado Juan Santana (PS): “La posición mayoritaria, casi en su totalidad, del socialismo chileno está con Yasna Provoste”

Fue un pequeño terremoto el que provocó la decisión de la diputada socialista Maya Fernández al anunciar públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Gabriel Boric, abanderado del bloque Apruebo Dignidad, pese a que su partido entregó el respaldo a la postulación de la senadora militante de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste. Las reacciones al interior del partido no se hicieron de esperar y una de las primeras figuras en salir a despejar las dudas fue la senadora Isabel Allende, quien a través de un video expresó que la de su sobrina era una decisión completamente personal pues el partido se sometió voluntariamente a un mecanismo de elección popular de la candidatura presidencial y ese resultado debe ser respetado. “Llevar a cabo esas consultas nos significó un compromiso: respetar a quien resultara vencedor. En este caso fue Yasna Provoste a quien apoyo no solo porque hay que cumplir los compromisos y palabras empeñadas sino porque creo que es la persona que mejor encarna este proceso de profunda transformación social con amplia mayoría para dar gobernabilidad y llevar a cabo esas transformaciones que Chile demanda”. “La decisión que tomen otros es personal, como es el caso de Maya Fernández, pero en mi caso quiero señalar que, como lo ha dicho el PS, tenemos un compromiso que vamos a honrar y cumplir”, agregó la senadora. En ese mismo sentido se expresó el diputado y Presidente de las Juventudes Socialistas, Juan Santana, quien reiteró la voluntad de su partido de cumplir la resolución adoptada el 21 de agosto pasado a través de la consulta pública realizada por el bloque Nuevo Pacto Social. “El partido nunca ha obligado a nadie a tomar una u otra posición, lo que hace es crear un espacio como colectividad para sacar adelante cuestiones comunes y nosotros las y los socialistas fuimos parte de un ejercicio deliberativo en el que nuestra candidata no fue la vencedora, pero hay una palabra que está de por medio. Por eso veo la decisión de la diputada Maya Fernández como algo personal, pero que además es minoritaria dentro del partido: el Partido Socialista se encuentra respaldando la candidatura de la senadora Yasna Provoste”. El jueves, el vocero de la candidatura de Yasna Provoste, Alejandro Goic, emitió un comunicado público en el que señaló enfáticamente que el Partido Socialista solo ha manifestado apoyo a la senadora demócrata cristiana en la competencia por la Presidencia de la República. “Los socialistas siempre hemos honrado nuestra palabra y principios democráticos. Allende murió defendiendo esos principios. Yasna Provoste es la candidata socialista” dice el actor en un video difundido públicamente en el que aparece en la misma sede de la tienda. En ese sentido, el diputado Santana criticó la amplia repercusión que ha generado lo que él consideró simplemente la decisión personal de una militante y enfatizó en que la gran mayoría de los socialistas apoya la candidatura de Yasna Provoste. “La decisión de la diputada Fernández ha sido completamente maximizada, es una decisión personal de ella. No conozco otro colega en la bancada que haya tomado la misma opción y además, se ha hablado mucho de las bases militantes, pero las bases se expresan cuando se elige representantes y esas bases hoy están con Yasna Provoste. Lo que se ha intentado hacer, a partir de la decisión de la diputada Fernández y por eso uno podría criticarla, es que se maximiza la repercusión que tiene esto en la candidatura de Yasna Provoste y, finalmente, genera una sensación de división que no existe”. “El valor de la palabra tiene una dimensión histórica para nosotros y por eso la respetamos. Quien no cree en la mayoría, no cree en la democracia y el socialismo en Chile tiene una mirada democrática de la política. Eso nos diferencia con el resto de los partidos de izquierda y nos da la amplitud que hemos tenido históricamente que, con todas la dificultades y críticas, nos ha permitido elegir una importante bancada de convencionales y la mayor bancada en el Parlamento, pero la credibilidad que tiene el socialismo en la población chilena se la da el que nuestro espacio político es de la izquierda democrática, es decir, de un reconocimiento de las mayorías. Quienes no respetan esa decisión, no son buenos demócratas”. Respecto del simbolismo que presenta el que la nieta del ex presidente Allende decida apoyar a un candidato que corre por fuera del partido, el ex presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados restó un mayor valor, especialmente cuando la senadora Allende Bussi, hija del fallecido mandatario, se manifestó en favor de la postulación de Yasna Provoste. Además fustigó las aseveraciones realizadas por el convencional Jorge Baradit, quien, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, aseguró que el candidato socialista es Gabriel Boric. Hoy, el candidato socialista es Gabriel Boric. Estoy convencido que su gobierno potenciará los últimos meses de Convención y generará las condiciones para la mejor y más rápida instalación de la nueva Constitución. En noviembre, votaré @gabrielboric

✊ pic.twitter.com/cQdXja7elS — Jorge Baradit Morales (@baradit) October 7, 2021

“Quien quiera hacer creer que es el allendismo quien toma una posición en esto está muy equivocado. Hay quienes, como el convencional Jorge Baradit, se auto arrogan la vocería del socialismo chileno cuando nadie los ha mandatado para ello. Eso es una completa irresponsabilidad. ¿Alguien le ha asignado a Jorge Baradit la representatividad del socialismo chileno? Creo que nadie lo ha hecho. Quienes se auto arrogan vocerías que nadie les ha dado muestran lo que son, pues cuando se dice representar una colectividad, se debe demostrar y ese mandato lo entrega la militancia”, dijo el legislador. En cuanto a si Yasna Provoste al ser militante demócrata cristiana representa al socialismo y, a la vez, entrega una real alternativa de gobernabilidad al país en una época de profunda crisis institucional generalizada, el parlamentario expresó que la historia del partido demuestra cuál es el domicilio político que tiene. “No necesitamos que terceros actores políticos nos digan si somos de izquierda o no o quién representa o no el pensamiento del socialismo chileno. El socialismo es una concepción amplia, democrática, pluralista que busca generar mayorías y por eso da gobernabilidad al país. Muchos de los años de historia que tenemos desde nuestra fundación han sido años en los que hemos estado gobernando el país y esa es nuestra diferencia y lo que nos da legitimidad ante la población. Esa gobernanza la entendemos – y vaya que la entendemos a partir de la experiencia del gobierno del Presidente Allende- como basada en la construcción de mayorías, sin mayoría no se puede gobernar, sin mayoría en el Congreso no se pueden sacar adelante los proyectos de ley que una administración desde el Ejecutivo promueve”. “El PS declinó una alianza con la DC, para dar paso a la construcción de un eje de izquierda, pero llegado el momento se nos dice que puede participar solo el PS y finalmente se nos veta. Esa dinámica demuestra deficiencia a la hora de construir mayorías y, por tanto, muestra claramente una incapacidad de gobernar. No se puede pretender ser amplio, pluralista y diverso si es que pretende imponer las reglas del juego, en el marco de un acuerdo, todas las partes ceden y acá hubo un sector político que fue intransigente y eso muestra, en mi opinión, la incapacidad de gobernar”, añadió. Finalmente, consultado por la posibilidad de que el Partido Socialista decrete libertad de acción para su militancia a la hora de la elección presidencial, el Presidente de la Juventud Socialista negó tajantemente tal opción. “La posición mayoritaria, casi en su totalidad, del socialismo chileno está con Yasna Provoste. No hay argumento que refute eso, solo hay actos testimoniales que provienen de una perspectiva individual, no hay ningún argumento político que diga relación con un cambio de posición política del socialismo chileno de respaldar a Yasna Provoste quien fue la triunfadora de la consulta a la que nos sometimos. Todos los candidatos, para nuestras campañas, nos sacamos fotografías con nuestra candidata que es la senadora Provoste”, concluyó el parlamentario del Distrito N°4.

Fue un pequeño terremoto el que provocó la decisión de la diputada socialista Maya Fernández al anunciar públicamente su apoyo a la candidatura presidencial de Gabriel Boric, abanderado del bloque Apruebo Dignidad, pese a que su partido entregó el respaldo a la postulación de la senadora militante de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste. Las reacciones al interior del partido no se hicieron de esperar y una de las primeras figuras en salir a despejar las dudas fue la senadora Isabel Allende, quien a través de un video expresó que la de su sobrina era una decisión completamente personal pues el partido se sometió voluntariamente a un mecanismo de elección popular de la candidatura presidencial y ese resultado debe ser respetado. “Llevar a cabo esas consultas nos significó un compromiso: respetar a quien resultara vencedor. En este caso fue Yasna Provoste a quien apoyo no solo porque hay que cumplir los compromisos y palabras empeñadas sino porque creo que es la persona que mejor encarna este proceso de profunda transformación social con amplia mayoría para dar gobernabilidad y llevar a cabo esas transformaciones que Chile demanda”. “La decisión que tomen otros es personal, como es el caso de Maya Fernández, pero en mi caso quiero señalar que, como lo ha dicho el PS, tenemos un compromiso que vamos a honrar y cumplir”, agregó la senadora. En ese mismo sentido se expresó el diputado y Presidente de las Juventudes Socialistas, Juan Santana, quien reiteró la voluntad de su partido de cumplir la resolución adoptada el 21 de agosto pasado a través de la consulta pública realizada por el bloque Nuevo Pacto Social. “El partido nunca ha obligado a nadie a tomar una u otra posición, lo que hace es crear un espacio como colectividad para sacar adelante cuestiones comunes y nosotros las y los socialistas fuimos parte de un ejercicio deliberativo en el que nuestra candidata no fue la vencedora, pero hay una palabra que está de por medio. Por eso veo la decisión de la diputada Maya Fernández como algo personal, pero que además es minoritaria dentro del partido: el Partido Socialista se encuentra respaldando la candidatura de la senadora Yasna Provoste”. El jueves, el vocero de la candidatura de Yasna Provoste, Alejandro Goic, emitió un comunicado público en el que señaló enfáticamente que el Partido Socialista solo ha manifestado apoyo a la senadora demócrata cristiana en la competencia por la Presidencia de la República. “Los socialistas siempre hemos honrado nuestra palabra y principios democráticos. Allende murió defendiendo esos principios. Yasna Provoste es la candidata socialista” dice el actor en un video difundido públicamente en el que aparece en la misma sede de la tienda. En ese sentido, el diputado Santana criticó la amplia repercusión que ha generado lo que él consideró simplemente la decisión personal de una militante y enfatizó en que la gran mayoría de los socialistas apoya la candidatura de Yasna Provoste. “La decisión de la diputada Fernández ha sido completamente maximizada, es una decisión personal de ella. No conozco otro colega en la bancada que haya tomado la misma opción y además, se ha hablado mucho de las bases militantes, pero las bases se expresan cuando se elige representantes y esas bases hoy están con Yasna Provoste. Lo que se ha intentado hacer, a partir de la decisión de la diputada Fernández y por eso uno podría criticarla, es que se maximiza la repercusión que tiene esto en la candidatura de Yasna Provoste y, finalmente, genera una sensación de división que no existe”. “El valor de la palabra tiene una dimensión histórica para nosotros y por eso la respetamos. Quien no cree en la mayoría, no cree en la democracia y el socialismo en Chile tiene una mirada democrática de la política. Eso nos diferencia con el resto de los partidos de izquierda y nos da la amplitud que hemos tenido históricamente que, con todas la dificultades y críticas, nos ha permitido elegir una importante bancada de convencionales y la mayor bancada en el Parlamento, pero la credibilidad que tiene el socialismo en la población chilena se la da el que nuestro espacio político es de la izquierda democrática, es decir, de un reconocimiento de las mayorías. Quienes no respetan esa decisión, no son buenos demócratas”. Respecto del simbolismo que presenta el que la nieta del ex presidente Allende decida apoyar a un candidato que corre por fuera del partido, el ex presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados restó un mayor valor, especialmente cuando la senadora Allende Bussi, hija del fallecido mandatario, se manifestó en favor de la postulación de Yasna Provoste. Además fustigó las aseveraciones realizadas por el convencional Jorge Baradit, quien, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, aseguró que el candidato socialista es Gabriel Boric. Hoy, el candidato socialista es Gabriel Boric. Estoy convencido que su gobierno potenciará los últimos meses de Convención y generará las condiciones para la mejor y más rápida instalación de la nueva Constitución. En noviembre, votaré @gabrielboric

✊ pic.twitter.com/cQdXja7elS — Jorge Baradit Morales (@baradit) October 7, 2021

“Quien quiera hacer creer que es el allendismo quien toma una posición en esto está muy equivocado. Hay quienes, como el convencional Jorge Baradit, se auto arrogan la vocería del socialismo chileno cuando nadie los ha mandatado para ello. Eso es una completa irresponsabilidad. ¿Alguien le ha asignado a Jorge Baradit la representatividad del socialismo chileno? Creo que nadie lo ha hecho. Quienes se auto arrogan vocerías que nadie les ha dado muestran lo que son, pues cuando se dice representar una colectividad, se debe demostrar y ese mandato lo entrega la militancia”, dijo el legislador. En cuanto a si Yasna Provoste al ser militante demócrata cristiana representa al socialismo y, a la vez, entrega una real alternativa de gobernabilidad al país en una época de profunda crisis institucional generalizada, el parlamentario expresó que la historia del partido demuestra cuál es el domicilio político que tiene. “No necesitamos que terceros actores políticos nos digan si somos de izquierda o no o quién representa o no el pensamiento del socialismo chileno. El socialismo es una concepción amplia, democrática, pluralista que busca generar mayorías y por eso da gobernabilidad al país. Muchos de los años de historia que tenemos desde nuestra fundación han sido años en los que hemos estado gobernando el país y esa es nuestra diferencia y lo que nos da legitimidad ante la población. Esa gobernanza la entendemos – y vaya que la entendemos a partir de la experiencia del gobierno del Presidente Allende- como basada en la construcción de mayorías, sin mayoría no se puede gobernar, sin mayoría en el Congreso no se pueden sacar adelante los proyectos de ley que una administración desde el Ejecutivo promueve”. “El PS declinó una alianza con la DC, para dar paso a la construcción de un eje de izquierda, pero llegado el momento se nos dice que puede participar solo el PS y finalmente se nos veta. Esa dinámica demuestra deficiencia a la hora de construir mayorías y, por tanto, muestra claramente una incapacidad de gobernar. No se puede pretender ser amplio, pluralista y diverso si es que pretende imponer las reglas del juego, en el marco de un acuerdo, todas las partes ceden y acá hubo un sector político que fue intransigente y eso muestra, en mi opinión, la incapacidad de gobernar”, añadió. Finalmente, consultado por la posibilidad de que el Partido Socialista decrete libertad de acción para su militancia a la hora de la elección presidencial, el Presidente de la Juventud Socialista negó tajantemente tal opción. “La posición mayoritaria, casi en su totalidad, del socialismo chileno está con Yasna Provoste. No hay argumento que refute eso, solo hay actos testimoniales que provienen de una perspectiva individual, no hay ningún argumento político que diga relación con un cambio de posición política del socialismo chileno de respaldar a Yasna Provoste quien fue la triunfadora de la consulta a la que nos sometimos. Todos los candidatos, para nuestras campañas, nos sacamos fotografías con nuestra candidata que es la senadora Provoste”, concluyó el parlamentario del Distrito N°4.