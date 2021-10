Tomás Duval y Pandora Papers: “Cuesta mucho creer que el Presidente no estaba informado, esa es la mayor debilidad del caso”

En conversación con el programa “Política en Vivo”, el analista político vinculado a Renovación Nacional, Tomás Duval, explicó que la acusación constitucional en contra del Presidente Sebastián Piñera incidirá directamente en la campaña presidencial y polarizará aún más este escenario político. “Creo que, de alguna manera, esta posible acusación va a complejizar la candidatura de Sichel, porque tiene una dificultad en cuanto a qué posición toma, cuál es la distancia que tiene que tomar, porque al final los partidos oficialistas van a terminar votando en contra a pesar de que pueden existir algunos díscolos como en todo, aquí no hay una posición, pero van a terminar votando en contra de la acusación”. Además, para el experto, por la mayoría que actualmente existe en el Senado, es muy probable que la acusación constitucional sea rechazada, lo que “se puede tomar como un triunfo del Presidente Piñera y los partidos”, escenario que complicaría la posición de Yasna Provoste en la carrera presidencial. “Tiendo a pensar que esto va a polarizar todavía más. Tiene efectos políticos de otra naturaleza. Sin duda, es inimaginable pensar que un presidente sea acusado constitucionalmente y que esto prospere. No es novedad, porque ya hubo una acusación después del 18 de octubre en la Cámara de Diputados y se rechazó por 4 ó 5 votos, estuvo en el límite”, señaló. En esa línea, Duval explicó que las acciones adoptadas por Piñera “son al menos imprudentes, y cuesta mucho creer que él no estaba informado y yo diría que esa es la mayor debilidad del caso”. Asimismo, Duval recordó que Sebastian Piñera ya ha sido sancionado por distintos entes reguladores económicos y, aún así, fue electo Presidente en dos ocasiones por amplías mayorías del voto popular. “Estos problemas de diferencia entre la política y los negocios, son parte de su trayectoria política”, aseguró. Además, el analista señaló que esta situación tomó protagonismo en la agenda política debido a la figura poco querida de Presidente, y la división actual que existe en el oficialismo no permite una mayor defensa de las acciones presidenciales. “Aquí lo que me ha llamado la atención, más que la actitud del Gobierno, es la coalición de gobierno que lentamente se fractura frente al Presidente. Hoy día ya encontramos a algunos parlamentarios que comienzan a tomar distancia del Presidente, o simplemente a criticarlo por sus acciones. Porque una coalición con síntomas de desintegración, es muy complicada para el sistema porque deja en este proceso muy complicado al Gobierno, que tendrá que recurrir a sus propios ministros para hacer sus defensas”, explica. “Hay un límite entre los negocios y el dinero que nuestra institucionalidad tampoco aborda”, concluyó Duval. Reacciones desde el mundo político Diversas han sido las reacciones en el mundo político luego del anuncio de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía sobre la decisión del Fiscal Nacional, Jorge Abbot, de abrir una investigación penal por presuntos delitos de cohecho, soborno y tributarios en la compraventa de Minera Dominga. Esta mañana, presidentes de los partidos de la coalición oficialista (UDI, RN, PRI y Evópoli) asistieron al Palacio de la Moneda para sostener una reunión con Sebastián Piñera y entregarle una señal de respaldo. Al finalizar la cita, el presidente de Renovación Nacional, el senador Francisco Chahuán, aseguró que la directiva de su partido sostiene “que este es un abuso de la oposición, establecer una acusación constitucional que es infundada y que busca, justamente eso, provocar un golpe blanco a nuestra institucionalidad”. En la misma línea, el titular de la UDI, diputado Javier Macaya, indicó que la presentación de esta acusación constitucional no tiene fundamentos y pretende “propinarle un golpe blanco a la democracia y nosotros desde los partidos de la coalición del oficialismo no lo vamos a permitir. No corresponde que se ocupe una herramienta o la institucionalidad judicial de Chile para atacar políticamente a la democracia”, sostuvo. El diputado de Renovación Nacional, Jorge Durán, considera que la decisión de la Fiscalía Nacional de instruir una investigación por eventuales delitos “cambia el panorama, sin duda, de la acusación constitucional. Son hechos absolutamente graves que deben ser investigados por la justicia hasta la última instancia y nosotros conoceremos a cabalidad el texto de la acusación y votaremos en mérito, de cara a la ciudadanía, con absoluta transparencia y con veracidad de los hechos puestos en dicha acusación constitucional”. Además, el parlamentario acusó que actualmente existiría “alevosía y una predeterminación a votar sin conocer el texto final” al referirse a parlamentarios de diversos sectores que ya han anunciado su voto a favor del libelo. Por otro lado, después de conocer la información entregada por el Ministerio Público sobre el desconocimiento del contrato firmado en las Islas Vírgenes Británicas en la primera investigación del caso Exalmar, el diputado Gabriel Silber señaló que “nosotros, más que nunca, desde la oposición seguimos trabajando este fin de semana en la redacción de cada uno de los capítulos de la acusación constitucional”. Asimismo, el militante de la Democracia Cristiana explicó que “esperamos el día miércoles, de manera colectiva, conjunta y transversal, todos los partidos de oposición ingresarla a trámite para iniciar, formalmente, la acusación y tramitación del líbelo acusatorio”. “Celebro la decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación de oficio ante los nuevos antecedentes que se conocieron respecto al proyecto Dominga”, aseguró la diputada Natalia Castillo. Además, lamentó el punto de prensa realizado desde La Moneda “utilizando justamente a la institución del gobierno, para hacer una defensa corporativa del Presidente por parte de sus ministros”. El diputado de Partido Comunista, Boris Barrera, afirmó que los antecedentes de los Pandora Papers son “muy importantes para la próxima acusación constitucional que pretendemos presentar la próxima semana”. Además, Barrera aseguró que al Presidente cada vez “le cuesta más justificar lo que todo sabemos que hay detrás: cohecho, delitos tributarios, sobornos, y todo lo que hemos conocido. Por eso, confiamos en que podamos avanzar en la acusación constitucional”. Por su parte el diputado del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, anunció que votará a favor de esta acusación constitucional porque “se hizo un negocio con respecto a un proyecto que requería el apoyo de un gobierno y eso, además, se dejó por escrito en el pago de la tercera cuota. Por lo tanto, creo que este es un hecho grave, bochornoso, que tiene a Chile, a propósito de estos contratos firmados en paraísos fiscales, en los noticieros internacionales”. Además, valoró la acción de la Fiscalía, ya que “pensamos que no fue prolija la investigación que se realizó en su momento, y esperamos que con estos antecedentes, con los nuevos antecedentes, la Fiscalía pueda hacer su trabajo porque, evidentemente, tienen una gran responsabilidad en lo que aquí ha sucedido”, afirmó.

