Con críticas al Banco Central, senadores continúan discutiendo cuarto retiro

Los senadores integrantes de la comisión continuaron escuchando las exposiciones respecto de los efectos que tendría en la economía, en las arcas fiscales y en las futuras pensiones un cuarto retiro de hasta el 10% de las cuentas de capitalización individual de las AFP y de las rentas vitalicias. La semana pasada expusieron el Ministro del Trabajo y de Previsión Social, Patricio Melero; el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda y el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías. En su exposición, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, hizo referencia a que los retiros son simples repeticiones de la misma medida de emergencia establecida el año 2020 cuando se planteó un retiro único y excepcional, ya que los giros tienen efectos no lineales (es decir que no son totalmente previsibles), que son acumulativos y potencialmente irreversibles. “Acá uno tiene que considerar que nuevos retiros no pueden mirarse aisladamente, tienen que ver con lo que ya ha ocurrido y lo que puede ocurrir posteriormente. Entonces, retiros adicionales para el Gobierno, para el sector externo, para el equilibrio macroeconómico generarían menor recaudación fiscal por exenciones tributarias” comentó el titular del ente rector. Marcel agregó que “el costo del financiamiento puede aumentar abruptamente si se agudizaran las salidas de capitales y eso puede impactar negativamente sobre la actividad económica en el mediano plazo. En el caso de los usuarios de crédito, los hogares y empresas verían afectada su capacidad de pago ante un aumento de las tasas de interés y de la inflación que encarecería el costo de renovación de sus compromisos, el acceso al crédito, particularmente a largo plazo, sería más difícil y costoso”. Si bien los parlamentarios estaban presentes principalmente para escuchar las intervenciones de los expositores invitados, de todas maneras tuvieron la oportunidad para hacer preguntas. Así, el senador Alfonso de Urresti planteó un cuestionamiento a la presentación del presidente del Banco Central en orden a la sindicación de los retiros como los únicos causantes de los efectos macroeconómicos que han causado la inflación en Chile y lo increpó señalando por lo que él llamó una visión catastrofista y alejada de la realidad de la población. “Le pediría al presidente del Banco Central que no solo converse con sus economistas, con sus cifras, con los gráficos que nos ha planteado, sino que también vea la realidad de la gente concreta”, señaló en su intervención el parlamentario socialista. Por su parte, el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió a cómo los retiros sí habrían causado graves efectos a la hora de la compra de bonos en el mercado y los perniciosos efectos que ello causa, particularmente en materia de créditos hipotecarios adquiridos por las personas. “Muchos hablan de que el mercado de bonos ya se secó. Usted mismo (Mario Marcel) dijo que solo hay poder vendedor y nadie comprando y esto termina siendo particularmente grave, según lo que entiendo, para los fondos de largo plazo que mueven todo el sector hipotecario del país”, agregó Galilea. En tanto, desde la Democracia Cristiana, el senador Francisco Huenchumilla aclaró que el objeto de la comisión es analizar el proyecto de reforma constitucional desde una perspectiva política y no económica, por lo tanto, hizo un llamado a sus colegas senadores a entender esta moción sobre la base del principal rol que les toca en el Congreso como mandatarios de la voluntad popular de la ciudadanía. “En virtud de la representación que uno tiene, creo que la gente no nos cree al mundo político, no le cree a las AFP, no les cree a las instituciones, tampoco a los economistas y creo que debemos dar una respuesta seria al país, porque creo en los equilibrios macroeconómicos y en todo lo que ha dicho Mario Marcel y el Banco Central a quienes respeto, pero hay una cuestión urgente en Chile y, por lo tanto, tenemos que tener una mirada mucho más abierta”. La comisión de Constitución continuará sesionando mañana miércoles, oportunidad en la que se revisará lo relativo al anticipo de rentas vitalicias, según el acuerdo tomado por la instancia la semana pasada. Durante la jornada se escuchará al vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Chile A.G., Jorge Claude, y al presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez Huerta. Foto: Senado de Chile.

