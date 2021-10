6f874646d1

2553894d7b

Derechos Humanos Nacional Convencional Natividad Llanquileo critica decisión de aplicar estado de excepción en macrozona sur La abogada y representante por el pueblo mapuche, indicó que esta determinación muestra el real interés del Gobierno y el Estado por defender al empresariado. “Habla de la incapacidad para dar respuesta a demandas históricas”, precisó. Raúl Martínez Martes 12 de octubre 2021 10:54 hrs. Me Gusta Compartir

El paro camionero la semana recién pasada en el sur del país, además de la insistencia de los partidos de Vamos por Chile, llevó al Gobierno a acceder a declarar estado de excepción en la macrozona sur, luego de los incendios y ataques armados ocurridos en los últimos meses. Esto significará la destinación de mayores recursos y fuerzas policiales a las regiones del Biobío y la Araucanía que es donde se concentran estas acciones y permite con este argumento excepcional superar el pronunciamiento de la Contraloría General en el sentido de que las Fuerzas Armadas no pueden prestar apoyo de ningún tipo a Carabineros o la PDI. Para la convencional por el pueblo mapuche Natividad Llanquileo, esto demuestra el interés del Gobierno por defender los intereses empresariales al dar una respuesta rápida a la demanda de la movilización de los camioneros, mientras el pueblo mapuche lleva años esperando una solución a sus reclamos. “Habla de la incapacidad que han tenido los diferentes gobiernos para dar respuesta a las demandas que son históricas y que son legítimas que tiene el pueblo mapuche y que lo ha venido señalando y exponiendo muchas veces. Desde el pueblo mapuche siempre se ha buscado dialogar para buscar soluciones a la problemática, especialmente de tierras y lamentablemente de los gobiernos no ha habido respuestas”, precisó Llanquileo. La representante recordó que el año pasado la CONADI “no resolvió los problemas de tierras y devolvió los fondos. Entonces, tiene que ver con un tema que se viene repitiendo y ahí uno ve el real interés que han tenido los gobiernos en no dar soluciones y en lo único que están protegiendo, que buscan proteger son a las empresas y no a la población en general”. A esto se suma el “no querer dar respuesta también a una situación que viene ocurriendo que es la judicialización de los casos y que tiene que ver hoy día que hay una gran cantidad de prisioneros políticos a quienes tampoco se les ha querido dar respuesta”. Para Llanquileo, estas decisiones terminan perjudicando a la población, especialmente a los niños que se ven enfrentados a la violencia e incluso muchas veces a la represión directa en sus comunidades y sus escuelas. “Una parte importante de la niñez mapuche ha crecido en un clima de militarización, en un clima de violencia constante por parte del Estado y que lamentablemente es algo que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Lo hemos denunciado un montón de veces, pero nunca ha habido respuesta. El Estado se instaló simplemente para proteger al empresariado, a las empresas forestales y sin medir el daño que hace en términos ambientales todas empresas que son extractivistas”, agregó la convencional. Llanquileo apuntó a la responsabilidad de las policías en caso de verificarse un incremento del narcotráfico en la macrozona sur, algo que se ha argumentado como parte del problema que se vive en la región y que explicaría, por ejemplo, la presencia de armamento de alto poder de fuego en los últimos ataques. “Si eso existe es porque desde el mismo Gobierno se ha permitido. Porque la militarización no nació ayer, viene desde hace mucho rato. Hay un alto control policial en las comunidades, en las calles, lo que es Arauco, Malleco, Cautín, una presencia policial muy importante. Entonces, eso qué nos quiere decir: si eso existe es porque la policía no está haciendo su trabajo”, señaló. Respecto a la convocatoria de los rectores de las universidades instaladas en la Araucanía y el desarrollo de diálogos del Centro Nansen, Llanquileo indicó que “al parecer no hay mucho avance”. Sin embargo, recordó que esta falta de resultados no es exclusiva de esta entidad con base en Noruega, sino que más bien se trata del bloqueo por encontrar soluciones a los conflictos. “Aquí también han venido otras organizaciones de derechos humanos tratando de buscar solución y tratando de buscar los acercamientos, especialmente desde el Estado y que no han tenido respuesta. Solamente recordar que algunas organizaciones de derechos humanos que participaron en la huelga de los presos políticos del año pasado y que lamentablemente tampoco se logra tener respuesta, a pesar de que son organismos de derechos humanos bastante importantes, pero desde el Gobierno simplemente se hace oídos sordos y no hay solución”, señaló. Llanquileo agregó al respecto que “uno puede ver como no sólo este Gobierno sino todos los gobiernos cómo van repitiendo la misma forma y no se logra avanzar. ¿Por qué no se logra avanzar? Simplemente porque no se quiere hacer teniendo ellos todas las herramientas para poder hacerlo”. (Imagen: @NatividadLlanq3)

El paro camionero la semana recién pasada en el sur del país, además de la insistencia de los partidos de Vamos por Chile, llevó al Gobierno a acceder a declarar estado de excepción en la macrozona sur, luego de los incendios y ataques armados ocurridos en los últimos meses. Esto significará la destinación de mayores recursos y fuerzas policiales a las regiones del Biobío y la Araucanía que es donde se concentran estas acciones y permite con este argumento excepcional superar el pronunciamiento de la Contraloría General en el sentido de que las Fuerzas Armadas no pueden prestar apoyo de ningún tipo a Carabineros o la PDI. Para la convencional por el pueblo mapuche Natividad Llanquileo, esto demuestra el interés del Gobierno por defender los intereses empresariales al dar una respuesta rápida a la demanda de la movilización de los camioneros, mientras el pueblo mapuche lleva años esperando una solución a sus reclamos. “Habla de la incapacidad que han tenido los diferentes gobiernos para dar respuesta a las demandas que son históricas y que son legítimas que tiene el pueblo mapuche y que lo ha venido señalando y exponiendo muchas veces. Desde el pueblo mapuche siempre se ha buscado dialogar para buscar soluciones a la problemática, especialmente de tierras y lamentablemente de los gobiernos no ha habido respuestas”, precisó Llanquileo. La representante recordó que el año pasado la CONADI “no resolvió los problemas de tierras y devolvió los fondos. Entonces, tiene que ver con un tema que se viene repitiendo y ahí uno ve el real interés que han tenido los gobiernos en no dar soluciones y en lo único que están protegiendo, que buscan proteger son a las empresas y no a la población en general”. A esto se suma el “no querer dar respuesta también a una situación que viene ocurriendo que es la judicialización de los casos y que tiene que ver hoy día que hay una gran cantidad de prisioneros políticos a quienes tampoco se les ha querido dar respuesta”. Para Llanquileo, estas decisiones terminan perjudicando a la población, especialmente a los niños que se ven enfrentados a la violencia e incluso muchas veces a la represión directa en sus comunidades y sus escuelas. “Una parte importante de la niñez mapuche ha crecido en un clima de militarización, en un clima de violencia constante por parte del Estado y que lamentablemente es algo que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Lo hemos denunciado un montón de veces, pero nunca ha habido respuesta. El Estado se instaló simplemente para proteger al empresariado, a las empresas forestales y sin medir el daño que hace en términos ambientales todas empresas que son extractivistas”, agregó la convencional. Llanquileo apuntó a la responsabilidad de las policías en caso de verificarse un incremento del narcotráfico en la macrozona sur, algo que se ha argumentado como parte del problema que se vive en la región y que explicaría, por ejemplo, la presencia de armamento de alto poder de fuego en los últimos ataques. “Si eso existe es porque desde el mismo Gobierno se ha permitido. Porque la militarización no nació ayer, viene desde hace mucho rato. Hay un alto control policial en las comunidades, en las calles, lo que es Arauco, Malleco, Cautín, una presencia policial muy importante. Entonces, eso qué nos quiere decir: si eso existe es porque la policía no está haciendo su trabajo”, señaló. Respecto a la convocatoria de los rectores de las universidades instaladas en la Araucanía y el desarrollo de diálogos del Centro Nansen, Llanquileo indicó que “al parecer no hay mucho avance”. Sin embargo, recordó que esta falta de resultados no es exclusiva de esta entidad con base en Noruega, sino que más bien se trata del bloqueo por encontrar soluciones a los conflictos. “Aquí también han venido otras organizaciones de derechos humanos tratando de buscar solución y tratando de buscar los acercamientos, especialmente desde el Estado y que no han tenido respuesta. Solamente recordar que algunas organizaciones de derechos humanos que participaron en la huelga de los presos políticos del año pasado y que lamentablemente tampoco se logra tener respuesta, a pesar de que son organismos de derechos humanos bastante importantes, pero desde el Gobierno simplemente se hace oídos sordos y no hay solución”, señaló. Llanquileo agregó al respecto que “uno puede ver como no sólo este Gobierno sino todos los gobiernos cómo van repitiendo la misma forma y no se logra avanzar. ¿Por qué no se logra avanzar? Simplemente porque no se quiere hacer teniendo ellos todas las herramientas para poder hacerlo”. (Imagen: @NatividadLlanq3)