Dirigentes regionales del Colegio de Profesores: “Lo único que le pedimos a los parlamentarios es que rechacen el veto presidencial”

Si bien el Estado aún mantiene una deuda histórica con este gremio, la precarización de la labor docente se ha visto acrecentada estos últimos años, particularmente desde la llegada de la pandemia a Chile.

Cuando las clases que tradicionalmente se realizaban en las aulas comenzaron a dictarse de manera virtual, se reflejaron profundas diferencias en la sociedad chilena. Desde niños que no tenían aparatos tecnológicos para conectarse a internet, a otros que debían subir a los techos de sus casas porque la señal era muy débil. Incluso, algunos docentes hicieron campañas por redes sociales apelando a desconocidos para ayudar a sus alumnos y buscaban distintas maneras de enseñar a través de una pantalla. Todas estas acciones evidenciaron un abandono por parte de las autoridades del actual Gobierno.

En este contexto, la decisión del Ejecutivo para vetar el proyecto que pretende modificar las indicaciones a la iniciativa que busca modificar las leyes de Estatuto Docente, de Titularidad Docente y otras dos disposiciones transitorias, ha provocado una serie de reacciones en el Colegio de Profesores y Profesoras, un día antes de la movilización nacional convocada por el Magisterio.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, dirigentes de cuatro regiones explican los detalles de este proyecto de ley que mejoraría la situación laboral de los profesores de Chile, cuando actualmente sólo buscan “un poco de justicia hacia el profesorado”.

El presidente del gremio en la región del Biobío, Jorge Barriga, detalló que la manifestación convocada para el miércoles 13 de octubre responde a la decisión de vetar el proyecto de ley aprobado en ambas Cámaras del Congreso, porque es “algo que se logró a través del diálogo, sin ningún día de movilización y que no contempla ningún gasto para el Estado. No estamos hablando acá de bonos, de sueldos, de remuneraciones ni nada. Solamente son reivindicaciones laborales. Entonces nosotros lo veíamos bastante positivo, que todo iba bien encaminado sin movilizaciones, considerando que es un año de pandemia. El Presidente de la República hizo el veto a seis de los siete puntos de la ley y eso, obviamente, provocó un tremendo malestar en el profesorado, un malestar generalizado”, explica.

Además, Barriga detalló que “la única indicación que no fue vetada, es precisamente el de la titularidad”. Sin embargo, el veto presidencial al proyecto “va a demorar muchísimo tiempo que se concrete la titularidad. Ahora, el número específico (de docentes afectados) no lo manejamos. Sí sabemos que cerca de 50% de los docentes, no solamente en nuestra región, sino a nivel país, está en condiciones a contrata. A contrata le decimos nosotros dentro del estatuto docente, pero que viene siendo a un plazo fijo para una empresa o para el mundo privado”.

Consecuencias del veto presidencial

Desde Tarapacá, la presidenta regional del Colegio de Profesores y Profesoras, Arline Oro, explicó que la decisión del Ejecutivo de imponer el veto presidencial no tiene fundamento ya que la aprobación de esta ley no implica gasto de dineros fiscales, sino que sólo pretenden conseguir mejoras laborales para los docentes del país.

“Para nosotros como gremio, en general a nivel nacional y regional, ha sido un golpe muy fuerte el hecho que el Presidente haya puesto veto a una negociación que se había estado realizando durante el transcurso del año con los diputados y senadores. Esta negociación implica, solamente, mejoras laborales para los docentes que, en estos casi dos años, han entregado todos los recursos y han puesto todas sus fuerzas. Han puesto todo de sí mismos. Han puesto sus casas, sus hogares, su implementación para poder trabajar y llevar la educación a las aulas, y en este boletín 11.780 que se había empezado a trabajar para mejorar algunas condiciones laborales de los docentes”, afirma Oro.

Por su parte, la presidenta del Regional Magallanes y Antártica Chilena, Violeta Andrade, señaló que los docentes del extremo sur del país serán partícipes de la movilización “porque va contra nuestros derechos que hemos solicitado desde hace mucho tiempo. Es un veto presidencial que, a tres días de ser promulgada la ley, quedamos en foja cero y tenemos que volver a empezar todo de nuevo”.

Asimismo, Andrade detalló que “aquí en Magallanes nosotros tenemos 809 colegas que están a contrata y muchos podrían haber pasado a titularidad en esta etapa. Tenemos una irregularidad de casi un 50% de profesores a contrata en una comuna, entonces creo que eso también nos afecta mucho, y sobre todo lo que es evaluación docente y lo que afecta a nuestros colegas que les toca evaluarse o que están a punto de jubilarse”.

Por otra parte, entre los puntos aprobados en este proyecto que fueron vetados por el Ejecutivo, se encuentra “el concepto de pagos de sueldos en vacaciones, que es algo que todavía no quedan muchos contratos de manera continua”, explicó Violeta León, presidenta del Regional de Valparaíso. Otro de los puntos vetados se refiere a los cursos de perfeccionamiento, ya que “muchas de las actividades del perfeccionamiento de docentes durante el verano no son registradas bajo el registro nacional del CPEIP (Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas), así que realmente necesitamos que eso sí quede de manera decretada”, señala León.

En la misma línea, Barriga explicó que “el año 2015, por ejemplo, hubo una situación bien particular porque a los docentes que se evaluaron no se les dio la posibilidad de dar una prueba que después, cuando salió la carrera docente, era un requisito. Por lo tanto, los colegas se vieron perjudicados sin ser culpables de eso y el Parlamento estimó que era conveniente darles a la oportunidad de dar la prueba y Piñera lo vetó también”. León agregó que esperan “que se resuelva la situación donde fueron mal encasillados dentro de la carrera docente y cosas que todavía no se han resuelto, porque todavía su sueldo no tiene el dinero que corresponde al tramo en el que ellos están encasillados”.

Las dirigencias del gremio también explican que una de las mejoras laborales es el fortalecimiento de las vacaciones de invierno, que “nosotros las tenemos como un derecho adquirido por muy, muy largo tiempo, pero que no vienen estipuladas en el estatuto docente”, explicó Oro, mientras que Barriga detalló que “si bien es cierto que la mayoría de los sostenedores entrega las vacaciones de invierno, no todos se las dan a los docentes”.

Igualmente, se vetó que docentes próximos a jubilarse puedan suspender su evaluación. En ese contexto, Jorge Barriga explicó que este artículo permite que “los colegas que están a tres años de jubilar después de haber pasado cinco ó seis evaluaciones docentes, hoy en día tienen la posibilidad de suspender. Sin embargo, pierden un bono de retiro y el bono postlaboral. Entonces, esta ley dice que sí se puede suspender la evaluación docente cuando están a tres años de jubilar. Sin embargo, el Presidente Piñera también lo vetó”.

También en este texto vetado se elimina “la mala evaluación docente, porque el despido de los profesores que salen es insatisfactorio y básico. Tenemos a cuántas familias que están perdiendo su fuente laboral por esto”, explicó Arline Oro. En la misma línea, Violeta León detalló que “tenemos que entender que la evaluación docente tiene que seguir fuera de las lógicas de lo punitivo, sino que realmente que sea formativa, que sea una evaluación que esté realmente contextualizada, que no sea simplemente una anécdota como es ahora”.

Además, ante las palabras del subsecretario de Educación, Jorge Poblete, que defendió el veto presidencial ya que estaban cuidando la calidad de enseñanza en las aulas, los dirigentes del gremio a nivel regional indican que “en este tiempo de pandemia, no podemos hablar de calidad cuando ellos no han sido capaces de entregar, ni siquiera, insumos necesarios para nuestros alumnos de escasos recursos. No han entregado equipos, no han entregado internet. Muchos profesores, ellos mismos, están facilitando el internet para conectarse a clase porque el entregado por el Gobierno es pésimo. Entonces, que el Gobierno hable de calidad cuando ellos no entregan los recursos, me parece medio chistoso, en realidad”, enfatizó Arline Oro.

“Nosotros, estos dos años de pandemia, hemos hecho educación a distancia principalmente con nuestros propios recursos. Sí causa malestar con nuestros sostenedores, el Estado, el Ministerio, que no nos ha brindado nada para nosotros poder entregar de mejor forma nuestras clases a los estudiantes. Ni siquiera eso lo estamos peleando hoy día. O sea ya, no hay bono de nada, ya no importa, démosle para delante. Entonces nos dan esta bofetada estando a una semana del día del profesor y profesora”, profundiza Barriga.

De igual manera, explicó que una posible aprobación del veto presidencial será “muy complejo porque nosotros, lo digo de verdad y honestamente, no queremos estar en paro. Sinceramente, no queremos. Han sido dos años durísimos con el estrés de la pandemia, pero habrá que tomar medidas”. En esa línea, Violeta Andrade afirmó que “no sé si la calidad docente se puede medir con una prueba estandarizada como la que ellos tienen, porque creo que no se condice con las prácticas que uno tiene dentro de los establecimientos educacionales”.

Pero Arline Oro puntualiza que “esperamos que los diputados y senadores, muchos que van a la reelección, voten a favor del Magisterio en ese sentido y todo lo que se negoció en este año no se puede ir a la basura. Tenemos que presionar para que eso sea. Esta es una primera manifestación, queremos que esta manifestación sea a nivel nacional de fuerza del Magisterio. Nada nos ha sido fácil, tenemos que salir a la calle para lograr nuestras mejoras laborales”.

La tarde de este martes, la Comisión de Educación de la Cámara Baja comenzó la discusión sobre el veto supresivo presentado por el Ejecutivo, que fue rechazado en este primer trámite . Ahora, el proyecto pasa a la Sala para ser votado y, en ese contexto, en palabras de Jorge Barriga, los dirigentes del gremio “esperamos que los parlamentarios, los mismos que legislaron y aprobaron este proyecto y lo despacharon al Ejecutivo, a ellos, lo único que le pedimos es que sean consecuentes en la discusión de la Sala y rechacen el veto presidencial”, concluye.