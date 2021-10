6f874646d1

2553894d7b

Carabineros Nacional Ministro Delgado respalda actuar de Carabineros por muerte de Denisse Cortés El jefe de gabinete indicó que los audios y videos muestran que hubo un actuar expedito por parte de las fuerzas policiales para prestar auxilio a la abogada de la Defensoría Popular fallecida durante la manifestación del sábado en el centro de Santiago. En materia migratoria insistió en que la forma de ingresar a Chile no son los pasos no habilitados y lamentó la muerte de una lactante en la frontera norte. Diario Uchile Martes 12 de octubre 2021 15:51 hrs. Me Gusta Compartir

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respaldó la acción de Carabineros luego del lanzamiento de fuegos artificiales que impactaron cerca del rostro de la abogada Denisse Cortés de la Defensoría Popular, quien a raíz del hecho falleció en la ex Posta Central el sábado recién pasado. Luego de acompañar al Presidente Sebastián Piñera en el anuncio de la aplicación del estado de excepción en la macrozona sur, Delgado se refirió a los hechos ocurridos en la tradicional marcha de los pueblos originarios con motivo del 12 de octubre y el inicio del proceso colonialista en el siglo XV. El jefe de gabinete destacó que durante esta jornada “se conocieron nuevos audios de las comunicaciones internas de Carabineros y ahí se puede establecer claramente que pocos segundos después, 35 segundos después que se da cuenta del impacto del fuego artificial en Denisse Cortés, 35 segundos después se pide la ambulancia, al minuto ya habían personas de civil prestándole los primeros auxilios, a los diez minutos llega la ambulancia y siete minutos después es llevada a la Posta Central. Por lo tanto nosotros siempre vamos a lamentar, por supuesto, que la violencia le gane al diálogo o a una manifestación pacífica. Siempre vamos a lamentar la muerte de cualquier vida humana”. Delgado agregó que como Gobierno lamentan que “una vez más la violencia le gana al diálogo, una vez más la violencia le gana a una manifestación que siempre debe estar en el orden de lo pacífico, una vez más el ataque artero le gana a las palabras, al diálogo y a la convivencia saludable en una sociedad. Y aquí estamos en presencia de un ataque violento que se ejecuta contra Carabineros”. El titular de Interior precisó que “los antecedentes están a la vista en los diferentes registros gráficos y audiovisuales y lamentablemente, a diferencia de Carabineros, los civiles no tienen la protección necesaria para recibir a corta distancia el embate de un fuego artificial que no es cualquier fuego artificial, estamos hablando de fuegos artificiales que tienen un efecto racimo que generan varias explosiones y que lamentablemente alcanza a Denisse Cortés”. “El camino para ingresar a Chile no son los pasos no habilitados” Consultado por las críticas del alcalde de Colchane respecto a un aumento del flujo de migrantes en esa comuna de la Región de Tarapacá luego de la visita de los ministros del Interior y Desarrollo Social, Rodrigo Delgado indicó que se debe hacer un llamado a terminar con los ingresos por pasos no habilitados que incluso ponen en riesgo la vida de las personas. Esto en referencia a la muerte de una lactante de nueve meses de vida cuando sus familiares de nacionalidad venezolana buscaban ingresar a Chile desde Bolivia. “El camino para ingresar a Chile no son los pasos no habilitados, no es el paso clandestino la forma para ingresar a Chile, sobre todo cuando estamos en presencia de personas que son vulnerables, en este caso una bebé de nueve meses. El relato de sus padres, de lo que ocurrió cruzar la frontera desde el lado boliviano, por supuesto que nos estremece, a todos nos conecta con una realidad que también lo dijimos cuando visitamos la macrozona norte”, indicó Delgado. El titular de Interior aprovechó además de criticar al Gobierno de Venezuela, el cual sostuvo es el responsable de la crisis migratoria que genera la salida ya de varios millones de personas desde esa nación hacia el resto de países latinoamericanos. “Esto es lamentablemente producto de una dictadura venezolana que ha hecho que cerca de seis millones de personas tengan que salir con lo puesto de sus casas, con sus bebés a cuestas, más allá de que esta niña”, puntualizó. Delgado también apuntó a los riesgos que se corren cuando se intenta cruzar la frontera por lugares que no están habilitados para aquello, siendo incluso presa de bandas organizadas que lucran con el deseo de los migrantes por ingresar a Chile. “Eso es a lo que se exponen las personas que están ingresando por pasos no habilitados. Se exponen a bandas en el lado boliviano, se exponen a coyotes que abusan de ellos, les cobran, les dicen seguramente que pueden cruzar por un lugar cuando ese lugar no es el apropiado para esas personas y estas muertes responden justamente a aquello. Más allá de lo que estamos haciendo, las medidas que acabamos de implementar en la frontera, vamos a seguir trabajando para decirles a las personas que quieran venir a Chile que lo hagan por la vía regular”, concluyó el ministro del Interior.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respaldó la acción de Carabineros luego del lanzamiento de fuegos artificiales que impactaron cerca del rostro de la abogada Denisse Cortés de la Defensoría Popular, quien a raíz del hecho falleció en la ex Posta Central el sábado recién pasado. Luego de acompañar al Presidente Sebastián Piñera en el anuncio de la aplicación del estado de excepción en la macrozona sur, Delgado se refirió a los hechos ocurridos en la tradicional marcha de los pueblos originarios con motivo del 12 de octubre y el inicio del proceso colonialista en el siglo XV. El jefe de gabinete destacó que durante esta jornada “se conocieron nuevos audios de las comunicaciones internas de Carabineros y ahí se puede establecer claramente que pocos segundos después, 35 segundos después que se da cuenta del impacto del fuego artificial en Denisse Cortés, 35 segundos después se pide la ambulancia, al minuto ya habían personas de civil prestándole los primeros auxilios, a los diez minutos llega la ambulancia y siete minutos después es llevada a la Posta Central. Por lo tanto nosotros siempre vamos a lamentar, por supuesto, que la violencia le gane al diálogo o a una manifestación pacífica. Siempre vamos a lamentar la muerte de cualquier vida humana”. Delgado agregó que como Gobierno lamentan que “una vez más la violencia le gana al diálogo, una vez más la violencia le gana a una manifestación que siempre debe estar en el orden de lo pacífico, una vez más el ataque artero le gana a las palabras, al diálogo y a la convivencia saludable en una sociedad. Y aquí estamos en presencia de un ataque violento que se ejecuta contra Carabineros”. El titular de Interior precisó que “los antecedentes están a la vista en los diferentes registros gráficos y audiovisuales y lamentablemente, a diferencia de Carabineros, los civiles no tienen la protección necesaria para recibir a corta distancia el embate de un fuego artificial que no es cualquier fuego artificial, estamos hablando de fuegos artificiales que tienen un efecto racimo que generan varias explosiones y que lamentablemente alcanza a Denisse Cortés”. “El camino para ingresar a Chile no son los pasos no habilitados” Consultado por las críticas del alcalde de Colchane respecto a un aumento del flujo de migrantes en esa comuna de la Región de Tarapacá luego de la visita de los ministros del Interior y Desarrollo Social, Rodrigo Delgado indicó que se debe hacer un llamado a terminar con los ingresos por pasos no habilitados que incluso ponen en riesgo la vida de las personas. Esto en referencia a la muerte de una lactante de nueve meses de vida cuando sus familiares de nacionalidad venezolana buscaban ingresar a Chile desde Bolivia. “El camino para ingresar a Chile no son los pasos no habilitados, no es el paso clandestino la forma para ingresar a Chile, sobre todo cuando estamos en presencia de personas que son vulnerables, en este caso una bebé de nueve meses. El relato de sus padres, de lo que ocurrió cruzar la frontera desde el lado boliviano, por supuesto que nos estremece, a todos nos conecta con una realidad que también lo dijimos cuando visitamos la macrozona norte”, indicó Delgado. El titular de Interior aprovechó además de criticar al Gobierno de Venezuela, el cual sostuvo es el responsable de la crisis migratoria que genera la salida ya de varios millones de personas desde esa nación hacia el resto de países latinoamericanos. “Esto es lamentablemente producto de una dictadura venezolana que ha hecho que cerca de seis millones de personas tengan que salir con lo puesto de sus casas, con sus bebés a cuestas, más allá de que esta niña”, puntualizó. Delgado también apuntó a los riesgos que se corren cuando se intenta cruzar la frontera por lugares que no están habilitados para aquello, siendo incluso presa de bandas organizadas que lucran con el deseo de los migrantes por ingresar a Chile. “Eso es a lo que se exponen las personas que están ingresando por pasos no habilitados. Se exponen a bandas en el lado boliviano, se exponen a coyotes que abusan de ellos, les cobran, les dicen seguramente que pueden cruzar por un lugar cuando ese lugar no es el apropiado para esas personas y estas muertes responden justamente a aquello. Más allá de lo que estamos haciendo, las medidas que acabamos de implementar en la frontera, vamos a seguir trabajando para decirles a las personas que quieran venir a Chile que lo hagan por la vía regular”, concluyó el ministro del Interior.