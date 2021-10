Claudia Cortés: “La exigencia del Pase de Movilidad es un estímulo para la vacunación”

Pese a que lo números de nuevos contagios bajaron de los mil durante lo que va de esta semana, la cantidad de casos activos se mantiene en un número que supera los cinco mil a nivel nacional, lo que ha llevado a que las autoridades decreten el retroceso de varias comunas en el plan Paso a Paso. Este miércoles, en la primera edición de Radioanálisis la infectóloga, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, Claudia Cortés, analizó el actual estado de la pandemia en conversación con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas. Respecto del aumento de los contagios y la presencia mayoritaria de la variante Delta en quienes han contraído el virus, la médica explicó que esto se debe al relajamiento de las medidas, algo que era completamente predecible. “Por eso es fundamental reforzar las medidas de autocuidado como son el uso de mascarillas, el lavado de manos y la ventilación porque son altamente efectivas. Tampoco podíamos seguir encerrados de por vida y a medida que los números se van haciendo favorables, hay que ir flexibilizando y eso hace que aumente transitoriamente los casos”, comentó la especialista. A lo anterior agregó que “al estar vacunados con al menos dos dosis, la gravedad de la enfermedad de quienes se puedan contagiar es muy leve en la gran mayoría de los casos, por eso es super importante ir a rescatar ese 1.2 millones de personas que no se ha vacunado, muchos de ellos por decisión propia, pues están expuestos a tener una enfermedad mucho más grave y una mayor tasa de mortalidad”. Cortés también señaló que la variante Delta es efectivamente la que tiene presencia mayoritaria en el país e indicó que de acuerdo con la experiencia comparada, esta cepa es bastante más severa que las otras, por lo tanto, los no vacunados están más expuestos. En ese sentido, la especialista expresó que pueden haber varias razones para que las personas no se hayan vacunado. “Hay un grupo que no se ha vacunado por razones logísticas, ya sea porque están trabajando y los horarios son poco flexibles, o están a cargo de adultos mayores o niños pequeños que no pueden dejar solos, por tanto, si a ellos se les acerca la vacuna, sí se inocularán. Luego hay otro grupo que requiere una explicación en sus términos la importancia de vacunarse y que se convenzan de ello. Finalmente, hay un grupo que yo llamaría activistas anti vacunas que son bastante reacios y ahí no se invierte tanto esfuerzo porque básicamente ese es un tiempo perdido. Pero la exigencia del Pase de Movilidad para diversas actividades es un estímulo para la vacunación”. En cuanto a la contagiosidad que evidencian los vacunados, la doctora explicó que los compuestos creados para contener el Sars-Cov2 están diseñadas para que al contraer el virus, las personas no enfermen gravemente y no mueran. “Algunas marcas han demostrado en el tiempo una mejor protección para no contagiarse, pero todas ellas conllevan el riesgo de enfermar, lo más probable es que sea levemente, pero sí se puede contagiar a otras personas y si esa persona contagiada no está vacunada, puede tener una enfermedad grave”. Otro de los asuntos a los que se refirió la especialista fue la decisión de las autoridades sanitarias de sacar a la Atención Primaria de Salud de la estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento, la que calificó como un error. “Cuando estamos liberando las medidas y se generan mayores instancias de movilidad es cuando con mayor razón hay que hacer trazabilidad efectiva para que estos pocos casos que tenemos, y que están aumentando, sean efectivamente aislados y que la persona enferma y sus contactos estén adscritos a la cuarentena. Si además de flexibilizar las medidas, dejamos de hacer trazabilidad, en pocas semanas tendremos números muy importantes”. En relación a las proyecciones de los contagios, Cortés indicó que es muy difícil augurar cómo se comportará esto sobre todo porque depende mucho del patrón de vacunación de los rezagados y también de las variantes presentes en el país. “La variante Delta es mucho más contagiosa. Una persona enferma podría contagiar a 5 ó 6 personas sanas, por lo tanto, si se siguen relajando las medidas y las personas no tienen conciencia de mantener la auto protección, es posible que siga aumentando. Respecto de las hospitalizaciones y número de fallecidos, sin embargo, éstos no debieran subir significativamente”. A la vez, la científica se refirió a las posibilidades que aparezca una nueva variante para la que las vacunas no surtan efecto. “El Sars-Cov2 puede generar nuevas mutaciones y hayan variantes resistentes a las vacunas. Mientras más gente haya sin vacunas en el mundo y más virus circulando a nivel ambiental, es más probable que haya una mutación, por eso es tan importante la vacunación”. En materia de comunicación de riesgo la doctora Cortés reiteró lo fundamental de este aspecto y aseguró que debe ser reiterativa, tal como fue en su tiempo la campaña de prevención del cólera. “En ese sentido, nos queda un buen tiempo de uso de mascarillas, los países que han levantado esta medida, luego han tenido que reimplementarla. Que los medios sigan cubriendo y que todos los días se siga reportando es hacer presente que la pandemia no se ha acabado”, puntualizó. Finalmente, Claudia Cortés aclaró que la variante Delta no es más letal que las otras sino que presenta una mayor transmisibilidad y, ante un mayor número de contagios, aumenta también el número de enfermos graves y de muertes, y esa es la razón por la que se debe mantener acotada.

