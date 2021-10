af16bf2f8d

Nacional Renunció coordinador general de Sebastián Sichel La decisión adoptada por Cristóbal Acevedo se produjo luego de conocer el reportaje de Chilevisión donde se cuestiona el financiamiento de la campaña a diputado del ahora abanderado presidencial. El propio Sichel rechazó la acusación. Diario Uchile Miércoles 13 de octubre 2021 9:14 hrs.

Como una operación destinada a hacer caer su candidatura presidencial calificaron en el comando de Sebastián Sichel el reportaje emitido anoche por Chilevisión y CNN donde se da cuenta de irregularidades en el financiamiento de su campaña a diputado en 2009 por la Democracia Cristiana. El trabajo periodístico provocó la renuncia del coordinador general de la campaña de Sichel, Cristóbal Acevedo, quien señaló que pidió ser liberado de sus responsabilidades en la campaña del ahora abanderado presidencial de Vamos por Chile. “He tomado conocimiento de los antecedentes expuestos el día de hoy en el noticiario de Chilevisión. Es evidente que dicha acción busca afectar la candidatura de Sebastián Sichel. Sin perjuicio de la bajeza que este ataque constituye, no me prestaré para ser utilizado con el objeto de afectar a nuestro candidato, por lo que he solicitado ser liberado de mis responsabilidades en la campaña”, comentó Acevedo en un comunicado. Junto con recalcar que no ha existido una investigación judicial por los hechos denunciados en el reportaje, Acevedo agregó que con el solo objeto de resarcir a mis seres queridos, en mi calidad de abogado en los próximos días iniciaré acciones judiciales civiles y penales en contra de quienes resulten responsables. Espero contribuir con ello -al menos de forma marginal- a que detengamos la grave degradación que está sufriendo la política nacional”. En el reportaje se detalla que en la campaña a la Cámara de Diputados por un cupo DC en 2009, Sichel recibió financiamiento de empresas pesqueras a través de boletas por servicios no prestados, mecanismo que fue utilizado en varios otros casos para la entrega de fondos de manera irregular a candidatos y partidos políticos. Sebastián Sichel: “Denuncio una operación política articulada” Luego de emitido el reportaje en Chilevisión, el candidato de Vamos por Chile, Sebastián Sichel, emitió un comunicado donde señaló que el trabajo periodístico es parte de una operación orquestada para afectar su opción presidencial para llegar a La Moneda. “Quiero rechazar categóricamente dicha acusación”, subrayó Sichel, quien aseguró que “nunca tuve conocimiento de ninguno de los hechos denunciados y jamás solicité ningún aporte. El financiamiento de mi campaña y la rendición de gastos electorales estuvo a cargo del Partido Demócrata Cristiano. Los informes del Servicio Electoral fueron aceptados sin reparos”. En el comunicado se plantea que “mis adversarios no toleran que alguien que ha pertenecido a sus filas en el pasado pueda mantener sus convicciones y denunciar la forma en que engañan a la gente para alcanzar el poder”. Además, puntualizó que “fueron contra mi familia, fueron contra mi honra, pregunto y sin ningún temor ¿Cuál es el paso siguiente?”.

