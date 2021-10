ANEF responde a propuesta de José Antonio Kast de despedir a miles de empleados fiscales: “Hoy más que nunca necesitamos un Estado fuerte”

El candidato a Presidente de La República, José Antonio Kast, ha sorprendido con algunas de sus propuestas tales como construir una zanja en la frontera de Chile con Bolivia para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales. Sin embargo, una de las últimas polémicas que ha suscitado se debe a su afirmación que, en caso de llegar a La Moneda, reducirá a la mitad los ministerios y despedirá a aproximadamente 30 mil empleados públicos. El argumento del candidato ultraderechista es que el Estado gastaría dinero innecesariamente en un “exceso” de trabajadores que no rendirían lo suficiente. Ante esto, la propia Agrupación Nacional de Empleados Fiscales respondió mediante una declaración en la que critican al abanderado del Partido Republicano. Primero que todo, la ANEF solicitó “a todas y todos las/os candidatas/os a la presidencia de la República del país, a valorar el esfuerzo de quienes tienen a su cargo la función pública, que no obstante las limitadas dimensiones del Estado, han logrado desarrollar una labor encomiable en pandemia, otorgando una continuidad a los servicios, y una respuesta oportuna a las necesidades de la población”. En ese sentido, desde la organización rechazaron “las expresiones de un candidato circunstancial a la presidencia de

la República que pretende desconocer la realidad del Estado y sus instituciones, persiste en su desmantelamiento y, que, ofendiendo la dignidad de las y los servidoras/es pública/os, anuncia despidos masivos de miles y miles de trabajadoras y trabajadores públicos”. “Como hemos dicho en otras ocasiones, no da lo mismo quien gobierne, deben hacerlo quienes están en sintonía con Chile y su destino. Hoy, más que nunca, necesitamos un Estado fuerte, capaz de contribuir para superar las inequidades y las necesidades de un pueblo azotado por la Pandemia; por las injusticias del ayer y que se han profundizado estos años”, agrega el texto. Desde la ANEF explicaron que, de los países de la OCDE, Chile es la nación que proporcionalmente a su población tiene el Estado más pequeño producto del “neoliberalismo”, lo que ha “cercenado” sus capacidades. A pesar de aquello -aseguran desde la ANEF- la responsabilidad de los funcionarios ha “disminuido el natural desapego del gobierno por la suerte de los más humildes, de las grandes mayorías”. “Hacemos un llamado a quienes se postulan a la presidencia de la República, a no denostar el rol del Estado, sus Servicios Públicos estratégicos y por sobre todo no ofender a las y los funcionarios públicos, entendiendo que la nación organizada somos todas y todos, y quien crea que jibarizando el Estado aporta algo a las condiciones de vida que hoy se nos ofrecen, no puede ni debe formar parte de la conducción de nuestra Nación”, finaliza el comunicado, afirmando, a su vez, que los trabajadores fiscales seguirán trabajando en pandemia e impulsando una nueva Constitución.

El candidato a Presidente de La República, José Antonio Kast, ha sorprendido con algunas de sus propuestas tales como construir una zanja en la frontera de Chile con Bolivia para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales. Sin embargo, una de las últimas polémicas que ha suscitado se debe a su afirmación que, en caso de llegar a La Moneda, reducirá a la mitad los ministerios y despedirá a aproximadamente 30 mil empleados públicos. El argumento del candidato ultraderechista es que el Estado gastaría dinero innecesariamente en un “exceso” de trabajadores que no rendirían lo suficiente. Ante esto, la propia Agrupación Nacional de Empleados Fiscales respondió mediante una declaración en la que critican al abanderado del Partido Republicano. Primero que todo, la ANEF solicitó “a todas y todos las/os candidatas/os a la presidencia de la República del país, a valorar el esfuerzo de quienes tienen a su cargo la función pública, que no obstante las limitadas dimensiones del Estado, han logrado desarrollar una labor encomiable en pandemia, otorgando una continuidad a los servicios, y una respuesta oportuna a las necesidades de la población”. En ese sentido, desde la organización rechazaron “las expresiones de un candidato circunstancial a la presidencia de

la República que pretende desconocer la realidad del Estado y sus instituciones, persiste en su desmantelamiento y, que, ofendiendo la dignidad de las y los servidoras/es pública/os, anuncia despidos masivos de miles y miles de trabajadoras y trabajadores públicos”. “Como hemos dicho en otras ocasiones, no da lo mismo quien gobierne, deben hacerlo quienes están en sintonía con Chile y su destino. Hoy, más que nunca, necesitamos un Estado fuerte, capaz de contribuir para superar las inequidades y las necesidades de un pueblo azotado por la Pandemia; por las injusticias del ayer y que se han profundizado estos años”, agrega el texto. Desde la ANEF explicaron que, de los países de la OCDE, Chile es la nación que proporcionalmente a su población tiene el Estado más pequeño producto del “neoliberalismo”, lo que ha “cercenado” sus capacidades. A pesar de aquello -aseguran desde la ANEF- la responsabilidad de los funcionarios ha “disminuido el natural desapego del gobierno por la suerte de los más humildes, de las grandes mayorías”. “Hacemos un llamado a quienes se postulan a la presidencia de la República, a no denostar el rol del Estado, sus Servicios Públicos estratégicos y por sobre todo no ofender a las y los funcionarios públicos, entendiendo que la nación organizada somos todas y todos, y quien crea que jibarizando el Estado aporta algo a las condiciones de vida que hoy se nos ofrecen, no puede ni debe formar parte de la conducción de nuestra Nación”, finaliza el comunicado, afirmando, a su vez, que los trabajadores fiscales seguirán trabajando en pandemia e impulsando una nueva Constitución.