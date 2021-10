José Pérez: “Esperamos una nueva Constitución con derechos fundamentales que atraviesen todas las acciones con los derechos humanos como eje central”

Durante esta mañana, en el marco de la conmemoración del segundo aniversario del estallido social, la Agrupación Nacional de Empleados/as Fiscales participó en una manifestación en las inmediaciones del Congreso Nacional de Santiago. “Nosotros mantenemos ese compromiso de ponernos a disposición de los movimientos sociales, sindicales, en particular también quienes representamos el Estado. A nosotros no nos gusta este diseño de políticas mal hechas, donde son atentatorias contra la dignidad de las personas, donde los recursos llegan tarde y donde, además, se violan los derechos humanos y se invierte en recursos de armamento, cuestión que no es la prioridad hoy día”, afirmó José Pérez a Radio y Diario Universidad de Chile. 📸#Ahora | Las demandas de trabajadores del Estado confluyen con la exigencia de libertad para los/as presos/as políticos de la revuelta popular, la reparación para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, y la vivienda digna. #EstallidoSocial #18Octubre #ANEFPresente pic.twitter.com/sjnN0gaRuS — ANEF (@anefchile) October 18, 2021 En esa línea, el presidente de la ANEF aseguró que la conmemoración del segundo aniversario del estallido social “tiene la misma energía, la misma fuerza, la misma convicción junto a los pobladores, al territorio también que no solamente es Santiago, que estamos expresando de una manera pacífica, con nuestros rostros con nuestras banderas esas reivindicaciones”. Además, la convocatoria de la Agrupación Nacional de Empleados/as Fiscales se acercó al Congreso de Santiago ya que, como gremio, Pérez sostiene que “esperamos que esta Carta Fundamental pueda plasmar una nueva Constitución con derechos fundamentales que atraviesen todas las acciones con los derechos humanos como eje central de nuestro quehacer laboral, sindical, social, político, cultural y económico”. En la misma línea, Pérez destaca que la ANEF respalda el mandato popular de los convencionales constituyentes para la redacción de “una nueva Carta Fundamental que recoja eso que ha costado vidas, que ha costado vejaciones, violencia, que son recuperar la dignidad de las personas”, y sostiene que la nueva Constitución debe “evitar la concentración y el abuso del poder y los recursos que son expropiados por la clase dominante de este país”. “Por eso es que también estamos respaldando y exigiendo que se mantenga ese nivel de compromiso de esos convencionales constituyentes, que asuman también conectados con el pueblo, con las organizaciones sociales, con el mundo sindical, en particular, con la ANEF”, cerró su presidente.

