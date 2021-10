Hugo Frühling: “Las políticas públicas no son estrictamente la traducción de lo que los académicos escriben”

A propósito de la celebración de los 20 años del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, su director agregó que "si bien hay áreas donde la academia tiene una hegemonía mayor como la economía, hay otras donde se necesita más y no ha estado presente".

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el Director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, se refirió al vigésimo aniversario de la entidad dependiente de nuestra casa de estudios y de cómo se debe relevar el aporte de la academia a la elaboración de políticas públicas. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, al respecto, el profesor Fruhling señaló que “lo que distingue a INAP es el énfasis puesto en el gobierno de las políticas públicas, no solo el contenido, sino que también en cómo se coordinan las distintas instituciones, cómo gestionan esos proyectos de modo que sean más exitosos”. El académico recalcó que “si uno mira el abanico de política pública posible, que son las reacciones del Estado frente a las demandas de la sociedad, la verdad es que hay contadas áreas donde los académicos son muy escuchados en el mundo” y agregó que “no hay que olvidar que la academia entrega elementos de reflexión, propios de la evidencia, del contexto en el cual se aplican las políticas, pero en definitiva, las políticas públicas no son estrictamente la traducción de lo que los académicos escriben“. El director del INAP sostuvo además que “hay áreas donde la academia tuvo una hegemonía mucho mayor y yo diría que es el área económica. Eso obedece a la creciente homogeneidad del pensamiento económico en las últimas décadas y al hecho de que muchos de los aplicadores de las políticas venían también de la academia, pero hay otras áreas donde se necesita más academia y que no ha estado tan presente”. Respecto de cómo los medios de comunicación se han relacionado con la academia, el profesor Hugo Fruhling señaló que “la queja constante es que los medios publican más lo urgente que lo importante y, en consecuencia, que contribuiría a una temperatura, muchas veces, exagerada de lo que efectivamente sucede”. En ese sentido, el académico puntualizó en que “con la creciente pluralidad de medios y la aparición de medios de carácter digital, incluso con visiones políticas diferentes, hay hoy un mayor espacio para la reflexión. Naturalmente que medios como la Radio Universidad de Chile, otras radios universitarias o Ciper, no son aquellos que la gente ve con mayor facilidad, pero ciertamente contribuyen a plantear una visión más compleja”. El profesor Frühling expresó además, a título personal, que “es muy importante que los académicos y académicas contribuyamos a la discusión sobre la política, al debate sobre la coyuntura, a tratar de crear condiciones para una menor polarización en la visión que va de la mano del entusiasmo o el absoluto pesimismo y, de lo contrario, entender mejor la diferencia entre causas y síntomas”. Siguiendo ese punto, el académico añadió que “es muy importante que en ese trabajo nosotros mantengamos una cierta distancia, no olvidemos que tenemos que aportar reflexión, formación a los nuevas generaciones de profesionales y que ese es nuestro gran aporte”. Respecto del futuro del Instituto de Asuntos Públicos, su director Hugo Frühling sostuvo que “lo veo con optimismo, hemos estado creciendo en el número de académicos, tenemos un norte de corto plazo muy claro, los reglamentos universitarios inciden en que nosotros nos convirtamos en una Facultad de Gobierno en el corto plazo, lo requerimos y eso le va a dar soporte y continuidad a nuestros programas de pregrado. Hemos aumentado nuestros programas de post grado y hemos hecho un esfuerzo para contribuir tanto al debate público como a la producción de conocimiento”. El profesor Hugo Frühling, experto en temas de seguridad, se refirió a algunos hechos de la contingencia como las manifestaciones que se registraron en el contexto de la conmemoración de los dos años del Estallido Social. En esa línea afirmó que “es un tema del que podríamos decir poco porque es un fenómeno que no estamos entendiendo y no lo estamos entendiendo porque no nos estamos acercando a él de la manera adecuada”. En ese sentido, el director del INAP señaló que “es un fenómeno (la violencia) que abarca una franja relativamente minoritaria de los manifestantes, sin embargo, manchan una movilización que tenía otras características, crean un panorama que solo puede justificar el autoritarismo, pone en cuestión los esfuerzos de reforma de la fuerza pública y ponen en tensión al sistema democrático”. Por lo mismo, el académico recalca que “no creo que sean fenómenos tan dramáticos, pero ciertamente llama la atención la existencia de una franja de personas que no parece tener con claridad una agenda pública específica a la cual uno pudiera responder desde la autoridad pública. Efectivamente se requiere un estudio más a fondo, una especie de zoom más claro y de diálogo en los colegios donde estos alumnos atienden o participan, las comunidades en las que forman parte. Es preocupante porque ahí hay energías que claramente podrían canalizarse de manera mucho más positiva”.

