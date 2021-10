Lucía Dammert: “En temas de seguridad el Gobierno siempre le echa la culpa al empedrado”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la socióloga y académica de la Universidad de Santiago de Chile (USACh), experta en temas de seguridad, Lucía Dammert, se refirió a las declaraciones del gobierno luego de las manifestaciones sociales que se registraron durante la conmemoración de los dos años del 18 de octubre de 2019. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las palabras del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a los candidatos presidenciales Gabriel Boric y Yasna Provoste de los hechos de violencia que se registraron el lunes, la académica afirmó que “sus declaraciones son parte de algo a lo que nos hemos acostumbrado que es que en los temas de seguridad siempre se le echa la culpa al empedrado. Es difícil que el gobierno no tenga encargados de seguridad pública que sean comentaristas”. En esa línea, la socióloga agregó que “uno esperaría algo y ese algo podría ser ‘no nos funcionó el sistema de inteligencia’ o ‘tenemos un problema muy serio en una comisaría y tenemos que enfrentarlo’ pero lo que se ve es una necesidad permanente de evitar la realidad y tratar de echar la culpa al gobierno anterior o al próximo gobierno me parece dramático. Pero en este caso en particular ya hay también una intromisión al proceso electoral”. Respecto de este último punto, Lucía Dammert sostuvo que “no es solamente el gobierno poniendo temas, sino que además acá se está culpando a los candidatos de la oposición, lo cual ya está como en el límite, sino sobrepasando el límite de la participación y el involucramiento en el tema electoral”. Sobre la labor de este gobierno en mejorar el problema, la académica de la Universidad de Santiago agregó que “se ha hecho muy poco desde el 18 de octubre. Yo creo que, no es que no quieran hacer un esfuerzo por poner otra idea sobre lo que ocurrió el 18 de octubre, yo creo que no logran entender, dentro de la cabeza de muchos actores, incluso algunos candidatos presidenciales, esta percepción de que esto fue el narco o los narco barristas y que si bien hubo manifestantes pacíficos, esto fue solo un par de días y el resto era una gente loca que no se dio cuenta de los beneficios del sistema y que lo que quieren son más dadivas”. A juicio de Dammert, “esa lectura, que si quieres es contradictoria con la mayoría de los analistas de ciencias sociales, está muy presente en la elite, es cosa de leer las columnas de muchos de los que representan ese mundo. Entonces, no extraña que el gobierno de Sebastián Piñera tenga esa opinión”. La académica señaló que “es normal en muchos países que se tengan que dar explicaciones respecto de la acción policial. El problema es que al final los gobiernos están como simbióticos con el proceso policial, entonces, no se permite tener una sola crítica. Si hay una persona que fue asesinada en una comisaría, se trata de un hecho puntual; Si hay un video con carabineros riéndose del muchacho que tiraron desde un puente, se trata de un hecho puntual; si hay algo que decir, una es una persona contrainstitucional, cuando en realidad la única forma de que las cosas mejoren es tener una mirada mucho más directa“. La socióloga, que además integra el equipo asesor del candidato presidencial Gabriel Boric en materias de seguridad, señaló que “uno de los grandes desafíos de América Latina es que en países donde hay una ciudadanía que está temerosa frente al delito, es muy difícil decir ‘paremos, reformemos la policía y ahí vamos viendo’. La ciudadanía, inmediatamente, da un salto muy rápido al ‘tengo miedo, por favor más policías’, entonces ahí el desafío es gigante porque la política y el progresismo también abandonó la pedagogía ciudadana”. “Chile necesita un sistema de seguridad que sea transparente, que la gente no sienta que la maltratan porque está en un barrio empobrecido, que no te toque un policía peor porque no estás en las tres comunas del rechazo, que la gente sienta que la policía es un ente de protección y se reconozca que la seguridad se construya entre todos“, recalca Dammert. En esa línea, la socióloga añadió que “no es menor el crecimiento de la ultra derecha en ese sentido, porque la ultra derecha crece en este temor, así que la centro izquierda y la izquierda tienen un desafío fundamental de lograr que los cuadros se comprometan a hacer estas reformas y a reconocer que la reforma no es contra Carabineros, sino que con Carabineros”. Respecto de ese último punto, Lucía Dammert profundizó señalando que “esto puede sonar contraintuitivo, pero la verdad es que los procesos de reforma que son ‘contra de’ lo único que genera es una contrareforma tan grande que genera un retroceso de muchos años. Necesitamos que esto signifique buscar los liderazgos más positivos dentro de la institución, convencerlos como se hizo en Uruguay donde se trabajó en una institución distinta y con una cultura que no se burla de que se cayó un muchacho al río, sino que está preocupado de su propia visión en la relación con nosotros”.

